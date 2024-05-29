УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5603 відвідувача онлайн
Новини
569 1
візит (1492) санкції (11297) США (21006) Мінфін США (118)

Заступник глави Мінфіну США Адейемо приїде до Києва для переговорів щодо посилення санкцій проти РФ, - Reuters

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо

У середу, 29 травня, заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо здійснить візит до Києва, щоб обговорити з міністром фінансів України Сергієм Марченком та іншими урядовцями майбутні плани щодо посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного чиновника Мінфіну США, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Адейемо зустрінеться із Марченком, помічниками президента Володимира Зеленського, законодавцями, вченими та групами громадянського суспільства перед важливою промовою про плани США щодо подальшої деградації російського військово-промислового комплексу, яка має бути виголошена в Берліні 30 травня.

"Ми продовжуємо робити дії, щоб підірвати військову машину Росії й перекрити канали для ухилення, зокрема ввівши санкції щодо майже 300 фізичних та юридичних осіб лише цього місяця", - заявив представник Мінфіну США на умовах анонімності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава Мінфіну США Єллен закликала банки ЄС дотримуватися санкцій проти РФ

Агенція зауважила, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Вашингтон запровадив санкції проти понад 4000 фізичних та юридичних осіб, щоб притягнути Росію до відповідальності, включаючи 80% російського банківського сектору.

Переговори про російські активи

За словами чиновника, Адейемо обговорить зусилля лідерів G7 щодо розблокування російських активів вартістю близько 300 млрд дол., заморожених Заходом після початку війни, що дасть Україні доступ до більшого фінансування у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Представник Мінфіну заявив, що міністри фінансів країн "Великої сімки" в суботу досягли суттєвого прогресу в переговорах про те, як використовувати майбутні доходи від цих російських активів для збільшення фінансування України, але не повідомив подробиць.

Читайте також: США готові посилити санкції та експортний контроль, щоб запобігти торгівлі між Китаєм та РФ, - Білий дім

Корупція

Адейемо також обговорить зусилля України щодо боротьби з корупцією та наголосить на зусиллях США, спрямованих на те, щоб допомогти Україні продовжувати залучати приватні інвестиції, зокрема через збільшення фінансування державного сектору, додав представник Мінфіну США.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Приватні інвестиції з соціально відповідального великого бізнесу в Україну не прийдуть ніколи за існуючого оподаткування та корупції правоохоронної системи. Всі хто займається "бізнесом" в Україні виводять гроші з єдиною метою - інвестувати деінде і покинути країну назавжди. Іноземцям цього робити не потрібно - вони вже там. В нормальній економічній системі. З 1991 року народ слухає комуняцьке камлання про "інвесторів", "інвесторів" нема і лише десяток олігархів з кримінальним минулим обмінюються активами за принципом "злодій у злодія заводик віджав". Хто у нас купує елітну нерухомість в столиці? Бізнесмени? Якби не так! Виключно чиновники та правоохоронці. Це вже окремий паразитичний клас який створено на владі перерозподіляти (дозволяти-забороняти), а не на виробництві. Відтак дрібне товарне виробництво будь чого, а це від 70% бізнесу на Заході, у нас позбавлене сенсу - обдеруть і приєднають до свого паразити. Народ втікає з країни бо за у ж саму роботу на Заході буде заробляти як мінімум в пять разів більше і отримувати за сплачені податки реальний соціальний захист. Змінити ситуацію можна коли після зачистки країни Судами Лінча ввести зовнішнє управління з представників ЄС і офіційно запровадити проєвропейський неоколоніалізм на 30 років.
показати весь коментар
29.05.2024 13:13 Відповісти
 
 