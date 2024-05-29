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Заместитель главы Минфина США Адейемо приедет в Киев для переговоров относительно ужесточения санкций против РФ, - Reuters

Заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо

В среду, 29 мая, заместитель министра финансов США Уолли Адейемо совершит визит в Киев, чтобы обсудить с министром финансов Украины Сергеем Марченко и другими чиновниками будущие планы по усилению санкций против России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Минфина США, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Адейемо встретится с Марченко, помощниками президента Владимира Зеленского, законодателями, учеными и группами гражданского общества перед важной речью о планах США относительно дальнейшей деградации российского военно-промышленного комплекса, которая должна быть произнесена в Берлине 30 мая.

"Мы продолжаем предпринимать действия, чтобы подорвать военную машину России и перекрыть каналы для уклонения, в частности, введя санкции в отношении почти 300 физических и юридических лиц только в этом месяце", - заявил представитель Минфина США на условиях анонимности.

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Агентство отметило, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Вашингтон ввел санкции против более 4000 физических и юридических лиц, чтобы привлечь Россию к ответственности, включая 80% российского банковского сектора.

Переговоры о российских активах

По словам чиновника, Адейемо обсудит усилия лидеров G7 по разблокированию российских активов стоимостью около 300 млрд долл., замороженных Западом после начала войны, что даст Украине доступ к большему финансированию в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Представитель Минфина заявил, что министры финансов стран "Большой семерки" в субботу достигли существенного прогресса в переговорах о том, как использовать будущие доходы от этих российских активов для увеличения финансирования Украины, но не сообщил подробностей.

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Коррупция

Адейемо также обсудит усилия Украины по борьбе с коррупцией и отметит усилия США, направленные на то, чтобы помочь Украине продолжать привлекать частные инвестиции, в частности - через увеличение финансирования государственного сектора, добавил представитель Минфина США.
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Приватні інвестиції з соціально відповідального великого бізнесу в Україну не прийдуть ніколи за існуючого оподаткування та корупції правоохоронної системи. Всі хто займається "бізнесом" в Україні виводять гроші з єдиною метою - інвестувати деінде і покинути країну назавжди. Іноземцям цього робити не потрібно - вони вже там. В нормальній економічній системі. З 1991 року народ слухає комуняцьке камлання про "інвесторів", "інвесторів" нема і лише десяток олігархів з кримінальним минулим обмінюються активами за принципом "злодій у злодія заводик віджав". Хто у нас купує елітну нерухомість в столиці? Бізнесмени? Якби не так! Виключно чиновники та правоохоронці. Це вже окремий паразитичний клас який створено на владі перерозподіляти (дозволяти-забороняти), а не на виробництві. Відтак дрібне товарне виробництво будь чого, а це від 70% бізнесу на Заході, у нас позбавлене сенсу - обдеруть і приєднають до свого паразити. Народ втікає з країни бо за у ж саму роботу на Заході буде заробляти як мінімум в пять разів більше і отримувати за сплачені податки реальний соціальний захист. Змінити ситуацію можна коли після зачистки країни Судами Лінча ввести зовнішнє управління з представників ЄС і офіційно запровадити проєвропейський неоколоніалізм на 30 років.
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29.05.2024 13:13 Ответить
 
 