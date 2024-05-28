Зеленський прибув до Португалії. ФОТО
У вівторок, 28 травня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Португалії.
Про це повідомив португальський мовник RTP, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що літак із українським лідером прибув приблизно о 14:45 за місцевим часом до військового аеродрому Фіго Мадуро в Лісабоні. Зеленського зустріло політичне та військове керівництво Португалії.
Зазначається, що очільник Української держави у межах свого візиту до Португалії проведе робочі зустрічі з прем'єр-міністром країни Луїшем Монтенегру, а також буде прийнятий президентом Марселу Ребелу де Соузою.
Крім цього, португальські ЗМІ пишуть, що очікується підписання двосторонньої безпекової угоди між країнами.
Нагадаємо, що в понеділок, 27 травня, стало відомо, що після візиту до Іспанії президент Зеленський відправиться до Португалії.
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А може в д..і (не в душі).
мирузаборони бити по рф підписує
Зеля збирає макулатуру по всьому світу.
Чи може він просто відкриває скрізь офшорні рахунки?
Невтомний Потужний