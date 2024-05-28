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Зеленський прибув до Португалії. ФОТО

У вівторок, 28 травня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Португалії.

Про це повідомив португальський мовник RTP, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що літак із українським лідером прибув приблизно о 14:45 за місцевим часом до військового аеродрому Фіго Мадуро в Лісабоні. Зеленського зустріло політичне та військове керівництво Португалії.

Зеленський прибув до Португалії

Зазначається, що очільник Української держави у межах свого візиту до Португалії проведе робочі зустрічі з прем'єр-міністром країни Луїшем Монтенегру, а також буде прийнятий президентом Марселу Ребелу де Соузою.

Крім цього, португальські ЗМІ пишуть, що очікується підписання двосторонньої безпекової угоди між країнами.

Читайте також: Португалія братиме участь в Глобальному саміті миру, - Зеленський

Нагадаємо, що в понеділок, 27 травня, стало відомо, що після візиту до Іспанії президент Зеленський відправиться до Португалії.

Автор: 

візит (1591) Зеленський Володимир (23946) Португалія (210)


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Топ коментарі
+13
Я сподіваюсь, що цей мудрий лідер, батько нації та невтомний борець через цей візит не залишить нас без потужної, надихаючої промови на вечір?
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28.05.2024 18:06
+5
Які ''кутюр'є'' його одягають? В нас ''бурлаки'' в такому ''луку'' ходять!
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28.05.2024 18:20
+5
о! дякую. А то я шукав як називається цей бренд.
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28.05.2024 18:43
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Да-а-а. Єрмачок щось здувся. Чи в навушнику в Зеленського сидить?
А може в д..і (не в душі).
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28.05.2024 18:04 Відповісти
Він знімав.
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28.05.2024 18:11 Відповісти
Зеля в Португалии!
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28.05.2024 18:06 Відповісти
Я сподіваюсь, що цей мудрий лідер, батько нації та невтомний борець через цей візит не залишить нас без потужної, надихаючої промови на вечір?
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28.05.2024 18:06 Відповісти
Просим,просим!
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28.05.2024 19:34 Відповісти
ви що він же гарантії миру заборони бити по рф підписує
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28.05.2024 18:13 Відповісти
Віслюк..
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28.05.2024 18:09 Відповісти
впевнений, що ми побачимо тіж кросовки, що і у палаці короля Іспанії Феліпе VI.
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28.05.2024 18:10 Відповісти
Срамота!
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28.05.2024 18:37 Відповісти
о! дякую. А то я шукав як називається цей бренд.
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28.05.2024 18:43 Відповісти
О,Вова змінив футболку,сьогодні бомж-комплект з воротнічком
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28.05.2024 18:15 Відповісти
Це - поло!
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28.05.2024 18:16 Відповісти
А поло-це не футболка,нє?
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28.05.2024 18:21 Відповісти
В тебе є поло?
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28.05.2024 18:52 Відповісти
Ні,в мене Туареґ,колись дружині хотів Поло купити,вона сказала,що це лайно і вибрала Mitsubishi Colt
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28.05.2024 19:00 Відповісти
То купи їй поло, і хай не скигить!
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28.05.2024 19:55 Відповісти
Ура, ***...
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28.05.2024 18:20 Відповісти
Які ''кутюр'є'' його одягають? В нас ''бурлаки'' в такому ''луку'' ходять!
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28.05.2024 18:20 Відповісти
Його Єрмак ревнує і не дозволяє красіво одягатись,щоб інші "голубці" не задивлялись
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28.05.2024 18:46 Відповісти
Що не візит,то потужніше та потужніше!
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28.05.2024 18:39 Відповісти
Це напала якась пошесть на підписання безпекових угод.
Зеля збирає макулатуру по всьому світу.
Чи може він просто відкриває скрізь офшорні рахунки?
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28.05.2024 18:54 Відповісти
Он хоть стирается? Или всегда в той же оливковой футболке и штанах?
Невтомний Потужний
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28.05.2024 19:29 Відповісти
Может ты "президенту " будешь стирать?
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28.05.2024 19:58 Відповісти
 
 