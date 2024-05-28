Зеленский прибыл в Португалию. ФОТО
Во вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Португалию.
Об этом сообщил португальский вещатель RTP, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что самолет с украинским лидером прибыл примерно в 14:45 по местному времени к военному аэродрому Фиго Мадуро в Лиссабоне. Зеленского встретило политическое и военное руководство Португалии.
Отмечается, что глава Украинского государства в рамках своего визита в Португалию проведет рабочие встречи с премьер-министром страны Луишем Монтенегру, а также будет принят президентом Марселу Ребелу де Соузой.
Кроме этого, португальские СМИ пишут, что ожидается подписание двустороннего соглашения по безопасности между странами.
Напомним, что в понедельник, 27 мая, стало известно, что после визита в Испанию президент Зеленский отправится в Португалию.
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А може в д..і (не в душі).
мирузаборони бити по рф підписує
Зеля збирає макулатуру по всьому світу.
Чи може він просто відкриває скрізь офшорні рахунки?
Невтомний Потужний