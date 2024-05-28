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Зеленский прибыл в Португалию. ФОТО

Во вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Португалию.

Об этом сообщил португальский вещатель RTP, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что самолет с украинским лидером прибыл примерно в 14:45 по местному времени к военному аэродрому Фиго Мадуро в Лиссабоне. Зеленского встретило политическое и военное руководство Португалии.

Зеленський прибув до Португалії

Отмечается, что глава Украинского государства в рамках своего визита в Португалию проведет рабочие встречи с премьер-министром страны Луишем Монтенегру, а также будет принят президентом Марселу Ребелу де Соузой.

Кроме этого, португальские СМИ пишут, что ожидается подписание двустороннего соглашения по безопасности между странами.

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Напомним, что в понедельник, 27 мая, стало известно, что после визита в Испанию президент Зеленский отправится в Португалию.

Автор: 

визит (3088) Зеленский Владимир (20474) Португалия (200)


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Топ комментарии
+13
Я сподіваюсь, що цей мудрий лідер, батько нації та невтомний борець через цей візит не залишить нас без потужної, надихаючої промови на вечір?
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28.05.2024 18:06
+5
Які ''кутюр'є'' його одягають? В нас ''бурлаки'' в такому ''луку'' ходять!
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28.05.2024 18:20
+5
о! дякую. А то я шукав як називається цей бренд.
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28.05.2024 18:43
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Да-а-а. Єрмачок щось здувся. Чи в навушнику в Зеленського сидить?
А може в д..і (не в душі).
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28.05.2024 18:04 Ответить
Він знімав.
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28.05.2024 18:11 Ответить
Зеля в Португалии!
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28.05.2024 18:06 Ответить
Я сподіваюсь, що цей мудрий лідер, батько нації та невтомний борець через цей візит не залишить нас без потужної, надихаючої промови на вечір?
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28.05.2024 18:06 Ответить
Просим,просим!
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28.05.2024 19:34 Ответить
ви що він же гарантії миру заборони бити по рф підписує
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28.05.2024 18:13 Ответить
Віслюк..
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28.05.2024 18:09 Ответить
впевнений, що ми побачимо тіж кросовки, що і у палаці короля Іспанії Феліпе VI.
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28.05.2024 18:10 Ответить
Срамота!
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28.05.2024 18:37 Ответить
о! дякую. А то я шукав як називається цей бренд.
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28.05.2024 18:43 Ответить
О,Вова змінив футболку,сьогодні бомж-комплект з воротнічком
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28.05.2024 18:15 Ответить
Це - поло!
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28.05.2024 18:16 Ответить
А поло-це не футболка,нє?
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28.05.2024 18:21 Ответить
В тебе є поло?
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28.05.2024 18:52 Ответить
Ні,в мене Туареґ,колись дружині хотів Поло купити,вона сказала,що це лайно і вибрала Mitsubishi Colt
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28.05.2024 19:00 Ответить
То купи їй поло, і хай не скигить!
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28.05.2024 19:55 Ответить
Ура, ***...
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28.05.2024 18:20 Ответить
Які ''кутюр'є'' його одягають? В нас ''бурлаки'' в такому ''луку'' ходять!
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28.05.2024 18:20 Ответить
Його Єрмак ревнує і не дозволяє красіво одягатись,щоб інші "голубці" не задивлялись
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28.05.2024 18:46 Ответить
Що не візит,то потужніше та потужніше!
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28.05.2024 18:39 Ответить
Це напала якась пошесть на підписання безпекових угод.
Зеля збирає макулатуру по всьому світу.
Чи може він просто відкриває скрізь офшорні рахунки?
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28.05.2024 18:54 Ответить
Он хоть стирается? Или всегда в той же оливковой футболке и штанах?
Невтомний Потужний
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28.05.2024 19:29 Ответить
Может ты "президенту " будешь стирать?
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28.05.2024 19:58 Ответить
 
 