Зеленский прибыл в Португалию. ФОТО

Во вторник, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Португалию.

Об этом сообщил португальский вещатель RTP, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что самолет с украинским лидером прибыл примерно в 14:45 по местному времени к военному аэродрому Фиго Мадуро в Лиссабоне. Зеленского встретило политическое и военное руководство Португалии.

Отмечается, что глава Украинского государства в рамках своего визита в Португалию проведет рабочие встречи с премьер-министром страны Луишем Монтенегру, а также будет принят президентом Марселу Ребелу де Соузой.

Кроме этого, португальские СМИ пишут, что ожидается подписание двустороннего соглашения по безопасности между странами.

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Напомним, что в понедельник, 27 мая, стало известно, что после визита в Испанию президент Зеленский отправится в Португалию.