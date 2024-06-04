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Китай (4355) росія (63594) Мінфін США (118)

Розвідка РФ по всьому світу шукає компоненти для військового виробництва. Більшість з них знаходить у КНР, - заступник глави Мінфіну США

Розвідка РФ по всьому світу шукає компоненти для військового виробництва

Російська розвідка по всьому світу шукає компоненти для військового виробництва. Зокрема, йдеться про мікроелектроніку та мікрочипи для ракет та дронів. Більшість із товарів подвійного призначення для свого ВПК Росії вдається знайти в Китаї.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповів заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо, який в американському уряді відповідальний за санкції, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Адейемо, Росія здатна виробляти зброю у необхідних їй масштабах для війни проти України лише тому, що вона отримує товари подвійного призначення з Китаю.

Він зазначив, що США та європейські союзники мають поставити головного парнера РФ - Китай перед вибором: підтримувати економічні відносини із західним світом, чи продавати товари подвійного призначення Росії.

"Компанії та особи в Китаї, які продають ці товари Росії, повинні зробити вибір: або вести бізнес із нашим союзом, який представляє 50% світової економіки, або вони можуть продовжувати вести бізнес з російським військовим комплексом", - заявив заступник глави Мінфіну США.

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Адейемо висловив сподівання, що союзники активно діятимуть, щоб позбавити Росію можливості отримувати товари подвійного призначення. Оскільки, як зазначив американський посадовець, зміцнення російської воєнної машини загрожує не лише Україні, а й країнам НАТО.

"Я переконаний, що союзники, включаючи європейців, мають бути готові вживати дій, якщо наші слова не переконують Китай змінити поведінку... Думаю, європейські союзники та партнери готові робити все можливе, щоб Росія не мала доступу до цих товарів і я очікую, що в наступні тижні та місяці ми зробимо спільні кроки, щоб надати Україні як потрібну зброю, так і потрібні гроші, щоб продовжувати себе захищати", - заявив заступник глави Мінфіну США.

Нагадаємо, що 29 травня Воллі Адейемо перебував з візитом в Україні.

До слова, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що підтримка з боку Китаю дає змогу Росії зміцнювати свою військово-промислову базу, а це безпосередньо впливає на ситуацію на полі бою.

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Бвльшість у КНР, але основні у США, Японії, Канаді і тд.
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04.06.2024 23:43 Відповісти
Весь мир видел как США бежали из Афганистана. Весь мир видит как США позволяют Ирану прикрываться своими прокси и наносить удары по американским военным. После такого слова представителей США ничего не значат. Это как если ботаник обещает гопнику пожаловаться на него своей мамке.
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05.06.2024 00:13 Відповісти
китайці сприймають слова лише як слова...
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05.06.2024 00:14 Відповісти
Підари шукайте компоненти вам все рівно *****
підари не шукайте компоненти вам все рівно *****
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05.06.2024 00:15 Відповісти
а тим часом ОПа "найвеличнішого просрочєного" по всьому світу шукає екзотичні країни для "саміта міра"...
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05.06.2024 00:40 Відповісти
Расслабили булки, теперь всякая погань плюёт на вас с большой колокольни.
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05.06.2024 09:28 Відповісти
 
 