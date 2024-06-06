Участие Китая в Саммите мира могло бы быть полезным, - Госдепартамент США

Участие делегации Китая в Глобальном саммите мира в Швейцарии могло бы быть полезным.

Об этом заявил в четверг в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, мы поощряли бы Китай принять участие в этом саммите. Они присутствовали на предыдущих встречах (в других форматах. - Ред.), и по нашему мнению, их присутствие было полезным. Мы считаем, что их присутствие было бы полезным и в этом случае",- отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

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В то же время, он выразил позицию, что китайская сторона может предпринять другие шаги, которые принесли бы не меньшую пользу. Миллер уточнил, что имеет в виду прекращение помощи со стороны китайских компаний российскому оборонно-промышленному комплексу.