Участие Китая в Саммите мира могло бы быть полезным, - Госдепартамент США
Участие делегации Китая в Глобальном саммите мира в Швейцарии могло бы быть полезным.
Об этом заявил в четверг в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Конечно, мы поощряли бы Китай принять участие в этом саммите. Они присутствовали на предыдущих встречах (в других форматах. - Ред.), и по нашему мнению, их присутствие было полезным. Мы считаем, что их присутствие было бы полезным и в этом случае",- отметил представитель внешнеполитического ведомства США.
В то же время, он выразил позицию, что китайская сторона может предпринять другие шаги, которые принесли бы не меньшую пользу. Миллер уточнил, что имеет в виду прекращение помощи со стороны китайских компаний российскому оборонно-промышленному комплексу.
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Свіжозареєстроване, ну ти хоча б свій недоязиг вивчило....
ОТТАКА ХНЯ МАЛЯТА! Нетільки в Україні Кремль Козирем рулить , куди які військові надходження на фронтах подавати . Тепер правда генерал Каволи візьме у свої руки прапорець логістичных розведень надходжень для ЗСУ від партнерів
Це все тут за посиланнями
https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k
https://www.youtube.com/watch?v=BPDmfblbJQQ&t=13s