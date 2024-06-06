РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11841 посетитель онлайн
Новости
905 9
Госдепартамент США (1790) Китай (2790)

Участие Китая в Саммите мира могло бы быть полезным, - Госдепартамент США

Державний департамент США

Участие делегации Китая в Глобальном саммите мира в Швейцарии могло бы быть полезным.

Об этом заявил в четверг в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, мы поощряли бы Китай принять участие в этом саммите. Они присутствовали на предыдущих встречах (в других форматах. - Ред.), и по нашему мнению, их присутствие было полезным. Мы считаем, что их присутствие было бы полезным и в этом случае",- отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Читайте также: Украина и Китай провели политические консультации

В то же время, он выразил позицию, что китайская сторона может предпринять другие шаги, которые принесли бы не меньшую пользу. Миллер уточнил, что имеет в виду прекращение помощи со стороны китайских компаний российскому оборонно-промышленному комплексу.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужною 🤭
показать весь комментарий
06.06.2024 23:32 Ответить
зараз комуняки знову заскавунчать, що не підливають масла у вогонь. )
показать весь комментарий
06.06.2024 23:34 Ответить
Чим корисною?
Навряд Китай припинить допомогати режиму війскових злочинців Кремля. Це треба визнати ЕС та США з Британією й робити відповідні кроки.
показать весь комментарий
06.06.2024 23:35 Ответить
Китай і Росія діють узгоджено, щоб підірвати нинішню глобальну систему. ці дві країни також прагнуть захистити свої економіки з прицілом на майбутнє, оскільки вони від'єднуються від Заходу в рамках нового багатополярного геополітичного порядку.

Китай не буде різко обмежувати свою економічну підтримку Росії, а шукатиме більш приховані канали її надання - через транзит та транзакції через треті країни.
показать весь комментарий
06.06.2024 23:42 Ответить
> то всё четно.

Свіжозареєстроване, ну ти хоча б свій недоязиг вивчило....
показать весь комментарий
07.06.2024 00:07 Ответить
США. Джонсон ввів двох надзвичайно протрампістських конгресменів (по нашому, це як Безуглу та Татарова) в одну з найсекретніших у державі комісій Палати представників - комісію з розвідки та контррозвідки. Один з них вірний лікар Трампа та найзапекліший борець у Конгресі за невизнаня минулих виборів з перемогою Байдена.
ОТТАКА ХНЯ МАЛЯТА! Нетільки в Україні Кремль Козирем рулить , куди які військові надходження на фронтах подавати . Тепер правда генерал Каволи візьме у свої руки прапорець логістичных розведень надходжень для ЗСУ від партнерів
Це все тут за посиланнями
https://www.youtube.com/watch?v=231boA_1i9k

https://www.youtube.com/watch?v=BPDmfblbJQQ&t=13s
показать весь комментарий
07.06.2024 05:39 Ответить
 
 