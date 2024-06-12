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Президент Аргентини Мілей змінив рішення і візьме участь у Саміті миру, - ЗМІ

Президент Аргентини Хав'єр Мілей

Президент Аргентини Хав'єр Мілей, отримавши послання від президента України Володимира Зеленського, все ж таки вирішив взяти участь у Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clarin.

Як зазначається, Мілей передумав "в останню хвилину", коли Зеленський направив йому спеціальне послання з проханням бути присутнім хоча б на церемонії відкриття саміту на підтримку України, яке відбудеться у швейцарському Бюргенштоку цієї суботи, 15 червня.

Видання зауважило, що близько 20 аргентинських організацій, які представляють українську діаспору, надіслали Мілею листа з аналогічним закликом.

За інформацією Clarin, є ті, хто стверджували, що Мілей отримував сигнали про необхідність взяти участі у Саміті миру не лише з Києва, а й із Вашингтона.

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Раніше повідомлялося, що президент Аргентини Хав'єр Мілей не відвідає Глобальний саміт миру у Швейцарії 15-16 червня, тому що повернеться до Аргентини на національні свята.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії, поблизу курортного міста Люцерн, відбудеться Глобальний саміт миру.

Швейцарський уряд повідомив, що 90 держав та організацій зареєструвалися для участі у першому Глобальному саміті миру. На саміт не запрошено країну-агресорку Росію.

Як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

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Автор: 

Мілей Хав’єр (13) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+14
Так багато шуму про "саміт миру" Зеленського і мертва тиша про відсутність укріплень і розкрадння 20 мільярдів гривень на ці споруди, про знищені ТЕС і ГЕС і про вкрадені 9 мільярдів на їх захист і відсутністю нашої укрїнської зброї, особливо ракет, снарядів, мін, РЕБ, узурпацією влади і височенного рівня корупції... Що дсть той саміт миру для українців? Що 17 червня росіяни виведуть свої війська, чи перестануть обстрілювти наші міста і зупинять наступ? Ні. А що ж тоді? Просто рейтинг серед "зелених овець" всього однієї людини, яка штурмує світ своїми забаганками за держвний кошт, а не наболілі питання вступу в НАТО, санкцій проти тих, хто допомагає ворогу і розрулити з допомогою партнерів свої проколи в енергетиці.
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12.06.2024 09:12
+6
Він ще й передвиборчу у голобородька списав))
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12.06.2024 09:02
+5
А Перу на саммите будет? Там как раз президент - https://nv.ua/world/countries/v-peru-na-vyborah-pobedil-shkolnyy-uchitel-foto-*****-kastilo-poslednie-novosti-50166331.html школьный учитель . Колега поцеху нашего Голабаротьки
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12.06.2024 09:00
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А Перу на саммите будет? Там как раз президент - https://nv.ua/world/countries/v-peru-na-vyborah-pobedil-shkolnyy-uchitel-foto-*****-kastilo-poslednie-novosti-50166331.html школьный учитель . Колега поцеху нашего Голабаротьки
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12.06.2024 09:00 Відповісти
Він ще й передвиборчу у голобородька списав))
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12.06.2024 09:02 Відповісти
Особисто гуманітарку зе! привезе))
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12.06.2024 09:01 Відповісти
Пообіцяли коес по вигідній ціні брати
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12.06.2024 09:05 Відповісти
Пусть расскажет нашему шоубизнесу как он в Аргентине, ни с кем не воюющей, сокращает целые министерства
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12.06.2024 09:05 Відповісти
Зеленський направив йому спеціальне послання з проханням бути присутнім хоча б на церемонії відкриття саміту на підтримку України

А какой смысл в таком присутствии? Чисто для количества, для красивой картинки?
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12.06.2024 09:10 Відповісти
Так, це в стилів менеджменту кварталу 95. Красива картинка
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12.06.2024 09:26 Відповісти
вже 14 країн вважають що цей саміт - трата часу та відмовились від участі і не кажуть які саме щоб не звалили інші
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12.06.2024 10:07 Відповісти
Да с "Бедоносцем" вообще опасно встречаться. То землетрясение случится, то вулкан проснется, то Версаль загорится...
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12.06.2024 10:32 Відповісти
Так багато шуму про "саміт миру" Зеленського і мертва тиша про відсутність укріплень і розкрадння 20 мільярдів гривень на ці споруди, про знищені ТЕС і ГЕС і про вкрадені 9 мільярдів на їх захист і відсутністю нашої укрїнської зброї, особливо ракет, снарядів, мін, РЕБ, узурпацією влади і височенного рівня корупції... Що дсть той саміт миру для українців? Що 17 червня росіяни виведуть свої війська, чи перестануть обстрілювти наші міста і зупинять наступ? Ні. А що ж тоді? Просто рейтинг серед "зелених овець" всього однієї людини, яка штурмує світ своїми забаганками за держвний кошт, а не наболілі питання вступу в НАТО, санкцій проти тих, хто допомагає ворогу і розрулити з допомогою партнерів свої проколи в енергетиці.
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12.06.2024 09:12 Відповісти
ТЕС і ГЕС ніхто і не захищав. Будувався захист для підстанцій
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12.06.2024 09:29 Відповісти
Не потрібно мене виправляти, я чув, як деякі посадовці хвасталися перед українцями, що на 100% закрили від урдів ТЕС і ГЕС та інші споруди. Виправдовуєте відсутність споруд і розкрдання 9 мільярдів мародерами-антимайднівцями?
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12.06.2024 11:12 Відповісти
Той же Наєм похвалявся. А потім, коли ТЕС знищили, скиглив, "ну не можна ж від ракет захистити".
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12.06.2024 12:30 Відповісти
Вдарим визитами, самитами, угодами, гарантиями и прочая, прочая, прочая, по агрессору - завалим его бумагами-решениями.
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12.06.2024 09:34 Відповісти
Я хазяїн свого слова, роблю з ним, що хочу!
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12.06.2024 09:13 Відповісти
Вдарим визитами, самитами, угодами, гарантиями и прочая, прочая, прочая, по агрессору - завалим его бумагами-решениями.
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12.06.2024 09:33 Відповісти
Це "потужний" 79-й представник?
От просто цікаво: а скільки їх лишиться після відкриття (гарної картинки для підняття рейтингу херпіду)?
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12.06.2024 09:35 Відповісти
мели, мели, клоун
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12.06.2024 09:37 Відповісти
йому зєля обіщав свій лісапет подарить. якшо приїде )))
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12.06.2024 09:42 Відповісти
Фріки добре розуміють один одного. І їм потрібні глядачі. Без глядачів фрік - просто товп****.
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12.06.2024 09:52 Відповісти
Головне,щоб була Арнгентина,без їхньої "муки" дуже важко тримати ВоФку в теплій ванночці
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12.06.2024 10:07 Відповісти
не треба плутати Аргентину з Колумбіею !
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12.06.2024 12:37 Відповісти
Звичайно не треба плутати,бо Колумбія "муку" майже не виробляє,вона вирощує).
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12.06.2024 12:40 Відповісти
Те що саміт нічого не вирішує знають усі . І тут постає питання а за чий рахунок це все збіговисько ?
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12.06.2024 10:12 Відповісти
третий год идет война в Европе, конца ей не видно, да и не может быть в нынешней ситуации, и слова САММИТ МИРУ, звучат как из сумашедшего дома, КАКОЙ МИР???
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12.06.2024 11:38 Відповісти
Какое счастье, ах какое ! НезДря дЄрмак потратился ... з кишені українців ! Хоч горілочка не ... протухне. Все хАрАшо прекрасная маркиза, все хАрАшо, все хАрАшо.
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12.06.2024 13:57 Відповісти
 
 