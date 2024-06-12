Президент Аргентини Мілей змінив рішення і візьме участь у Саміті миру, - ЗМІ
Президент Аргентини Хав'єр Мілей, отримавши послання від президента України Володимира Зеленського, все ж таки вирішив взяти участь у Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clarin.
Як зазначається, Мілей передумав "в останню хвилину", коли Зеленський направив йому спеціальне послання з проханням бути присутнім хоча б на церемонії відкриття саміту на підтримку України, яке відбудеться у швейцарському Бюргенштоку цієї суботи, 15 червня.
Видання зауважило, що близько 20 аргентинських організацій, які представляють українську діаспору, надіслали Мілею листа з аналогічним закликом.
За інформацією Clarin, є ті, хто стверджували, що Мілей отримував сигнали про необхідність взяти участі у Саміті миру не лише з Києва, а й із Вашингтона.
Раніше повідомлялося, що президент Аргентини Хав'єр Мілей не відвідає Глобальний саміт миру у Швейцарії 15-16 червня, тому що повернеться до Аргентини на національні свята.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії, поблизу курортного міста Люцерн, відбудеться Глобальний саміт миру.
Швейцарський уряд повідомив, що 90 держав та організацій зареєструвалися для участі у першому Глобальному саміті миру. На саміт не запрошено країну-агресорку Росію.
Як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
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А какой смысл в таком присутствии? Чисто для количества, для красивой картинки?
От просто цікаво: а скільки їх лишиться після відкриття (гарної картинки для підняття рейтингу херпіду)?