Президент Аргентини Мілей змінив рішення і візьме участь у Саміті миру, - ЗМІ

Президент Аргентини Хав'єр Мілей, отримавши послання від президента України Володимира Зеленського, все ж таки вирішив взяти участь у Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clarin.

Як зазначається, Мілей передумав "в останню хвилину", коли Зеленський направив йому спеціальне послання з проханням бути присутнім хоча б на церемонії відкриття саміту на підтримку України, яке відбудеться у швейцарському Бюргенштоку цієї суботи, 15 червня.

Видання зауважило, що близько 20 аргентинських організацій, які представляють українську діаспору, надіслали Мілею листа з аналогічним закликом.

За інформацією Clarin, є ті, хто стверджували, що Мілей отримував сигнали про необхідність взяти участі у Саміті миру не лише з Києва, а й із Вашингтона.

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Раніше повідомлялося, що президент Аргентини Хав'єр Мілей не відвідає Глобальний саміт миру у Швейцарії 15-16 червня, тому що повернеться до Аргентини на національні свята.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії, поблизу курортного міста Люцерн, відбудеться Глобальний саміт миру.

Швейцарський уряд повідомив, що 90 держав та організацій зареєструвалися для участі у першому Глобальному саміті миру. На саміт не запрошено країну-агресорку Росію.

Як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

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