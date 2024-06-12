Саміт миру у Швейцарії не є платформою для прямих перемовин між РФ й Україною, - Боррель

Саміт миру, організований Швейцарією, об'єднає майже 100 країн, щоб обговорити, як розпочати процес припинення війни Росії проти України. Ця зустріч допоможе розробити міжнародну платформу для наближення до справедливого миру в Україні на основі поваги до принципів Статуту ООН та української "Формули миру".

Про це заявив у своєму блозі високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС повністю підтримує ці зусилля. Ніхто не бажає миру більше за народ України, але тривалий мир може бути досягнутий лише тоді, коли його основою будуть ключові принципи Хартії ООН", - наголосив Боррель.

Він підтвердив, що візьме особисту участь у Саміті миру у Швейцарії.

За словами високого представника ЄС, ця зустріч не є платформою для прямих переговорів між Україною і Росією, але він має на меті допомогти країнам, які братимуть участь, відпрацювати спільні параметри для миру на основі міжнародного права та Хартії ООН.

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Саміт миру буде зосереджений на практичних питаннях, які також стосуються Росії: як зміцнити ядерну безпеку, здійснити обмін військовополоненими та ув’язненими, забезпечити повернення в Україну тисяч дітей, викрадених Росією.

Учасники зустрічі також зосередиться на забезпеченні свободи судноплавства та захисті портової інфраструктури в Чорному морі.

"Руйнівний вплив цієї агресивної війни проти України поширюється далеко за межі її кордонів. Затяжний або заморожений конфлікт лише продовжить нестабільність, і буде надалі загрожувати глобальній продовольчій безпеці та економічній стабільності. Прогрес у цих сферах може з часом відкрити шляхи взаємодії з Росією й у інших сферах", - наголосив високий представник ЄС.

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"Так, війни, як правило, завершуються мирною угодою, але зміст цієї мирної угоди є критично важливим для Європейської й глобальної безпеки, а також для міжнародного порядку, що оснований на правилах. Перетворімо Саміт миру у Швейцарії на перший крок до справедливого та основаного на Хартії ООН миру в Україні", - резюмував Боррель.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії, поблизу курортного міста Люцерн, відбудеться Глобальний саміт миру.

Швейцарський уряд повідомив, що 90 держав та організацій зареєструвалися для участі у першому Глобальному саміті миру. На саміт не запрошено країну-агресорку Росію.

Як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

ЗМІ повідомили, що кількість країн і організацій, які підтвердили свою участь в Саміті миру, знизилася з 93 до 78.

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