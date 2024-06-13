Підсумкову заяву Глобального саміту миру, яка була невигідною для України, змінили, - ЗМІ
У Швейцарії відхилили підсумковий документ Саміту миру, який може мати небажані наслідки для України. Зокрема, у тексті проєкту тепер згадується "агресія Російської Федерації проти України", хоча раніше там не було навіть слова "агресія".
Про це йдеться у статті "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 28 травня з Берна до усіх столиць країн-учасниць Саміту передали компромісний варіант підсумкового комюніке саміту, обговорений перед тим з представниками Києва. Той проєкт, утім, виявився небезпечним для України.
Пізніше, 9 червня, Швейцарія розіслала усім країнам новий проєкт спільного комюніке, в якому несподівано відступила від багатьох позицій, які сама ж і просувала.
Що змінилося?
Так, у травневому проєкті рішення Саміту миру не було жодної згадки слова "агресія", тепер у тексті йдеться про "агресію Російської Федерації проти України".
Попередній проєкт рішення саміту, запропонований Швейцарією, створював правове вікно для включення відмови України від частини своєї території в умови "сталого миру з Росією", якщо це буде необхідно.
Тепер у проєкті чітко прописали, що основою сталого миру буде лише "таке рішення, що буде засноване на принципі поваги до територіальної цілісності й суверенітету усіх держав".
Формула миру України
Ще однією ключовою проблемою попереднього проєкту було те, що він розмивав значення "Формули миру" і відкривав простір для міжнародного обговорення всіх альтернативних бачень миру, таких як китайсько-бразильське, яке передбачає зупинення посилення ЗСУ і припинення бойових дій.
Нове формулювання каже, що до уваги братимуть лише ті мирні пропозиції, які відповідають міжнародному праву (тобто безумовне повернення кордонів 1991 року, якщо лише їх не перегляне сама Україна) та Статуту ООН (зокрема, безумовне право України продовжувати відбивати російську агресію і звільняти окуповані території).
Переговори з Росією
Крім того, у новому проєкті швейцарці погодилися взагалі не згадувати про Росію у положенні стосовно мирних переговорів, натомість йдеться про "всі сторони".
Тепер там немає послабленої вимоги про "заходи зміцнення довіри", а натомість потрібні "конкретні дії". І головне – видалені згадки про "другий мирний саміт", які натякали на зобов’язання запросити Росію до участі у ньому.
Проєкт ще не остаточний: є ймовірність точкових змін 13-14 червня. Але джерела видання схиляються до того, що оновлена ідеологія рішення залишиться.
Раніше повідомлялося, що у підсумковій заяві Глобального саміту миру не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.
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Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?
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Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.
Администратор форума.
І як Зеленський з Єрмаком не впиралися - а таки слово "агресія" з'явилося.
Товариш майор з ФСБ буде дуже лаятися.
Може й Україна переможе наперекор Єрмаку з Зеленським.
Але то навряд...
Як навесні 2022 у Стамбулі?
Або ще кажуть - коли пес не має що робити, то лиже яйця...