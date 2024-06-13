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Новини
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Підсумкову заяву Глобального саміту миру, яка була невигідною для України, змінили, - ЗМІ

Глобальний саміт миру у Швейцарії

У Швейцарії відхилили підсумковий документ Саміту миру, який може мати небажані наслідки для України. Зокрема, у тексті проєкту тепер згадується "агресія Російської Федерації проти України", хоча раніше там не було навіть слова "агресія".

Про це йдеться у статті "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 28 травня з Берна до усіх столиць країн-учасниць Саміту передали компромісний варіант підсумкового комюніке саміту, обговорений перед тим з представниками Києва. Той проєкт, утім, виявився небезпечним для України.

Пізніше, 9 червня, Швейцарія розіслала усім країнам новий проєкт спільного комюніке, в якому несподівано відступила від багатьох позицій, які сама ж і просувала.

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Що змінилося?

Так, у травневому проєкті рішення Саміту миру не було жодної згадки слова "агресія", тепер у тексті йдеться про "агресію Російської Федерації проти України".

Попередній проєкт рішення саміту, запропонований Швейцарією, створював правове вікно для включення відмови України від частини своєї території в умови "сталого миру з Росією", якщо це буде необхідно.

Тепер у проєкті чітко прописали, що основою сталого миру буде лише "таке рішення, що буде засноване на принципі поваги до територіальної цілісності й суверенітету усіх держав".

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Формула миру України

Ще однією ключовою проблемою попереднього проєкту було те, що він розмивав значення "Формули миру" і відкривав простір для міжнародного обговорення всіх альтернативних бачень миру, таких як китайсько-бразильське, яке передбачає зупинення посилення ЗСУ і припинення бойових дій.

Нове формулювання каже, що до уваги братимуть лише ті мирні пропозиції, які відповідають міжнародному праву (тобто безумовне повернення кордонів 1991 року, якщо лише їх не перегляне сама Україна) та Статуту ООН (зокрема, безумовне право України продовжувати відбивати російську агресію і звільняти окуповані території).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії на Глобальному саміті миру не буде. Коли настане час для перемовин - вирішить лише Україна, - Шольц

Переговори з Росією

Крім того, у новому проєкті швейцарці погодилися взагалі не згадувати про Росію у положенні стосовно мирних переговорів, натомість йдеться про "всі сторони".

Тепер там немає послабленої вимоги про "заходи зміцнення довіри", а натомість потрібні "конкретні дії". І головне – видалені згадки про "другий мирний саміт", які натякали на зобов’язання запросити Росію до участі у ньому.

Проєкт ще не остаточний: є ймовірність точкових змін 13-14 червня. Але джерела видання схиляються до того, що оновлена ідеологія рішення залишиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 країн скасували свою участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії, - ЗМІ 

Раніше повідомлялося, що у підсумковій заяві Глобального саміту миру не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Автор: 

Швейцарія (863) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+9
Але ж "невигідний" проект резолюції написав Єрмак.
І як Зеленський з Єрмаком не впиралися - а таки слово "агресія" з'явилося.
Товариш майор з ФСБ буде дуже лаятися.
Може й Україна переможе наперекор Єрмаку з Зеленським.
Але то навряд...
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13.06.2024 12:13
+8
Як ця заява, щоб б там не було написано, може плинути на бажання путіна продовжувати війну? Йому навіть рішення Генасамблеї ООН де 141 країна закликалаприпинити війну і вивести війська, до сраки.
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13.06.2024 12:10
+8
А чому це нема вимоги вивести окупантів з України? Якесь дивне прагнення до миру з окупантами у країні....
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13.06.2024 12:14
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Чергове бла-бла-бла!
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13.06.2024 12:07 Відповісти
Як ця заява, щоб б там не було написано, може плинути на бажання путіна продовжувати війну? Йому навіть рішення Генасамблеї ООН де 141 країна закликалаприпинити війну і вивести війська, до сраки.
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13.06.2024 12:10 Відповісти
навчись писати вірно- *****:

Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?

+++++++++++++
+++++++++++++
Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.

Администратор форума.

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13.06.2024 12:22 Відповісти
Але ж "невигідний" проект резолюції написав Єрмак.
І як Зеленський з Єрмаком не впиралися - а таки слово "агресія" з'явилося.
Товариш майор з ФСБ буде дуже лаятися.
Може й Україна переможе наперекор Єрмаку з Зеленським.
Але то навряд...
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13.06.2024 12:13 Відповісти
єрмаку аби перетерти тему і парєшать вапросікі, йому по#єр до формулювань - чукча чітатєль, а не пісатєль
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13.06.2024 12:28 Відповісти
Непогано, якщо прозвучить саме в такому вигляді.
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13.06.2024 12:13 Відповісти
А чому це нема вимоги вивести окупантів з України? Якесь дивне прагнення до миру з окупантами у країні....
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13.06.2024 12:14 Відповісти
Потужна балаканина цілий рік, хіба цього замало для підкорення галактики?
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13.06.2024 12:21 Відповісти
Знову Джонсонюк на дав Єрьмаку підписати мир з кацапами?

Як навесні 2022 у Стамбулі?
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13.06.2024 12:15 Відповісти
Так а де той Джонсонюк? Він хіба дотичний до цієї теми? А от цікаво - він повернеться у велику політику? Там же скоро вибори
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13.06.2024 12:30 Відповісти
Хто старший, той знає, що то таке ППР - Посиділи, Позвізділ, Розійшлись. То про той саміт...
Або ще кажуть - коли пес не має що робити, то лиже яйця...
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13.06.2024 12:35 Відповісти
Д.О.С.Р.А.К.И.
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13.06.2024 12:38 Відповісти
О, здається я пропустив балаган
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13.06.2024 13:40 Відповісти
Вступление Украины в НАТО в обмен на отказ от части территории - утром деньги - вечером стулья!
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13.06.2024 16:40 Відповісти
А вам не здається що наша дегенеративна влада мала б назвати і організовувати не саміт миру а саміт війни бо саме через війну можливий мир
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13.06.2024 21:17 Відповісти
 
 