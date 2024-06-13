Підсумкову заяву Глобального саміту миру, яка була невигідною для України, змінили, - ЗМІ

У Швейцарії відхилили підсумковий документ Саміту миру, який може мати небажані наслідки для України. Зокрема, у тексті проєкту тепер згадується "агресія Російської Федерації проти України", хоча раніше там не було навіть слова "агресія".

Про це йдеться у статті "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 28 травня з Берна до усіх столиць країн-учасниць Саміту передали компромісний варіант підсумкового комюніке саміту, обговорений перед тим з представниками Києва. Той проєкт, утім, виявився небезпечним для України.

Пізніше, 9 червня, Швейцарія розіслала усім країнам новий проєкт спільного комюніке, в якому несподівано відступила від багатьох позицій, які сама ж і просувала.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саміт миру у Швейцарії не є платформою для прямих перемовин між РФ й Україною, - Боррель

Що змінилося?

Так, у травневому проєкті рішення Саміту миру не було жодної згадки слова "агресія", тепер у тексті йдеться про "агресію Російської Федерації проти України".

Попередній проєкт рішення саміту, запропонований Швейцарією, створював правове вікно для включення відмови України від частини своєї території в умови "сталого миру з Росією", якщо це буде необхідно.

Тепер у проєкті чітко прописали, що основою сталого миру буде лише "таке рішення, що буде засноване на принципі поваги до територіальної цілісності й суверенітету усіх держав".

Читайте також: 15 країн скасували свою участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії, - ЗМІ

Формула миру України

Ще однією ключовою проблемою попереднього проєкту було те, що він розмивав значення "Формули миру" і відкривав простір для міжнародного обговорення всіх альтернативних бачень миру, таких як китайсько-бразильське, яке передбачає зупинення посилення ЗСУ і припинення бойових дій.

Нове формулювання каже, що до уваги братимуть лише ті мирні пропозиції, які відповідають міжнародному праву (тобто безумовне повернення кордонів 1991 року, якщо лише їх не перегляне сама Україна) та Статуту ООН (зокрема, безумовне право України продовжувати відбивати російську агресію і звільняти окуповані території).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росії на Глобальному саміті миру не буде. Коли настане час для перемовин - вирішить лише Україна, - Шольц

Переговори з Росією

Крім того, у новому проєкті швейцарці погодилися взагалі не згадувати про Росію у положенні стосовно мирних переговорів, натомість йдеться про "всі сторони".

Тепер там немає послабленої вимоги про "заходи зміцнення довіри", а натомість потрібні "конкретні дії". І головне – видалені згадки про "другий мирний саміт", які натякали на зобов’язання запросити Росію до участі у ньому.

Проєкт ще не остаточний: є ймовірність точкових змін 13-14 червня. Але джерела видання схиляються до того, що оновлена ідеологія рішення залишиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 країн скасували свою участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії, - ЗМІ

Раніше повідомлялося, що у підсумковій заяві Глобального саміту миру не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.