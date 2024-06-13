РФ побывала во многих странах, чтобы противодействовать Саммиту мира, применяя свое экономическое влияние, - Буданов

Россия пытается противодействовать Глобальному саммиту мира, оказывая давление экономически на страны.

Об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

По его словам, россияне действуют достаточно активно и побывали во всех странах, кроме западноевропейских. На некоторые страны, куда они не могут попасть, россияне влияют через экономические рычаги и другие государства.

"Россия противодействует, это вполне понятно. Они не могут действовать иначе. Мы делаем что-то, какой-то шаг, они делают шаг нам в противовес", - пояснил Буданов.

В то же время, отметил он, после саммита мира реакция России будет "более-менее сдержанная".

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Ранее СМИ сообщали, что 15 стран отменили свое участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии.

15-16 июня в Швейцарии, вблизи курортного города Люцерн, состоится Глобальный саммит мира.

Швейцарское правительство сообщило, что 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в первом Глобальном саммите мира. На саммит не приглашена страна-агрессор Россия.

Как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

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