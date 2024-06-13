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Новости
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РФ побывала во многих странах, чтобы противодействовать Саммиту мира, применяя свое экономическое влияние, - Буданов

Росія намагаєтьяс протидіяти Саміт миру

Россия пытается противодействовать Глобальному саммиту мира, оказывая давление экономически на страны.

Об этом заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

По его словам, россияне действуют достаточно активно и побывали во всех странах, кроме западноевропейских. На некоторые страны, куда они не могут попасть, россияне влияют через экономические рычаги и другие государства.

"Россия противодействует, это вполне понятно. Они не могут действовать иначе. Мы делаем что-то, какой-то шаг, они делают шаг нам в противовес", - пояснил Буданов.

В то же время, отметил он, после саммита мира реакция России будет "более-менее сдержанная".

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Ранее СМИ сообщали, что 15 стран отменили свое участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии.

15-16 июня в Швейцарии, вблизи курортного города Люцерн, состоится Глобальный саммит мира.

Швейцарское правительство сообщило, что 90 государств и организаций зарегистрировались для участия в первом Глобальном саммите мира. На саммит не приглашена страна-агрессор Россия.

Как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

Также читайте: Надежды на участие Китая в Саммите мира призрачны, - Никифоров

Автор: 

Буданов Кирилл (456) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+4
Так і ви побувайте. Чи інструкторша по міньєту не справляється?
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13.06.2024 10:09
+3
буданов де баканов
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13.06.2024 10:18
+2
Ну не треба відвлікатись - йди у крим, пий каву - бо вже давненько охолола.
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13.06.2024 10:13
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Сьогодні на манежі тільки буданга?
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13.06.2024 10:03 Ответить
У найвеличнішого передоз після Аргентини? Чи від постійної брехні ніс, як у Пінокіо?)))
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13.06.2024 10:11 Ответить
А Ви уявіть на секундочку: як тим пінокійським носом нашому Боневтіку Відважному тєжко нюхнути "доріжку"! Це ж моторошні нечоловічі борошна!
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13.06.2024 14:45 Ответить
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13.06.2024 15:57 Ответить
Та давно вже не піз...в нічого. Хвилюєтся, що забудуть найвеличнишого розвідника
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13.06.2024 10:41 Ответить
Не тільки! У зє!-фріків сьогодні аншлаг! От і https://biz.censor.net/news/3494376/************************************************ вилізла зі своєї нори.
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13.06.2024 14:48 Ответить
Так і ви побувайте. Чи інструкторша по міньєту не справляється?
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13.06.2024 10:09 Ответить
вінідіктави, тарани, колі-катлєти та всі інші "інструкторші" "займаються" іншими "проблемками"....
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13.06.2024 10:13 Ответить
Ну не треба відвлікатись - йди у крим, пий каву - бо вже давненько охолола.
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13.06.2024 10:13 Ответить
буданов де баканов
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13.06.2024 10:18 Ответить
нахера 3,14дерація має протидіяти тому,що сама втілює через агента єрмака-"козирного"?
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13.06.2024 10:46 Ответить
А що зробили ви, зеленолайнові? ????? Ви поставили міньєтчиць і тупорилих замість професійних дипломатів. Ублюдки *****...ві! Щоб ви повиздихали! Чмари
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13.06.2024 11:12 Ответить
Буданга будангує
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13.06.2024 12:05 Ответить
Нахіба кацапам заважати проведенню того фрік-шоу?
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13.06.2024 14:43 Ответить
 
 