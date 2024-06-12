Прекращение огня, которое позволит России удерживать оккупированные территории, только поощрит агрессора к последующей войне, - Боррель

Любые предложения о прекращении огня при условии сохранения за РФ оккупированных территорий опасны как для Украины, так и для европейской безопасности. Такое развитие событий только спровоцирует страну-агрессора на дальнейшие территориальные посягательства.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эта война и ее результат являются экзистенциальными для Украины, но также - для Европейской безопасности. Любое прекращение огня, которое бы позволило России удерживать репрессивный режим на оккупированных территориях, было бы лишь наградой для агрессора, подрывом международного права и поощрением для дальнейшей территориальной экспансии России", - отметил Боррель.

Он отметил, что все доклады ООН с начала российской агрессии в 2022 году предоставляют свидетельства жестоких репрессий оккупационных сил против украинского населения и системных нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Представитель ЕС отметил, что российский президент несколько дней назад в Санкт-Петербурге вновь подтвердил намерение достичь "полной победы" на поле боя в Украине и собственное нежелание завершить эту войну. Вместо этого он начал новое наступление против Харькова и продолжил массированные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. А его послы по всему миру пытались удержать страны мира от участия в Саммите мира в Швейцарии.

"Очевидно, что Россия не готова к переговорам в духе доброй воли и могла бы воспользоваться любым прекращением огня для перевооружения, чтобы атаковать снова. Наративы России относительно мира вокруг мира являются лишь замаскированной попыткой легализовать свою войну за захват территорий", - отметил Боррель.

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Он подчеркнул, что российские заявления о нежелании участвовать в Саммите мира, даже если бы Россия получила такое приглашение, никого не удивили.

"На саммите могут обсуждаться и другие предложения. Но мы убеждены, что украинская Формула мира из 10-ти пунктов остается самой надежной основой для будущих мирных переговоров. Предложения, не имеющие ссылки на Хартию ООН и игнорирующие политический суверенитет, территориальную целостность Украины, ее право на самооборону, могли бы равняться поощрению агрессора и легитимации попыток России изменить границы силой", - отметил высокий представитель ЕС

В этом контексте он подчеркнул, что отсутствие Китая на Саммите мира в Швейцарии и усилия, направленные на то, чтобы отвлечь другие страны от участия в этой встрече, никоим образом не укрепляют претензии Китая на сохранение собственной нейтральности.

"ЕС хочет мира в Украине. Дипломатическое решение с уважением к международным нормам было бы поддержано всеми странами-членами. Вместо этого мы должны в дальнейшем сопровождать наши дипломатические усилия предоставлением военной помощи, в соответствии с правом Украины на самооборону по статье 51 Хартии ООН. Поскольку Путин не демонстрирует никакого намерения к переговорам в духе доброй воли, продолжающаяся военная помощь Европы для Украины является столь же критически важной для достижения мира в Украине, как и наша поддержка на дипломатическом пути", - отметил Боррель.

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