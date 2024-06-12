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Новости Война
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Прекращение огня, которое позволит России удерживать оккупированные территории, только поощрит агрессора к последующей войне, - Боррель

боррель,жозеп

Любые предложения о прекращении огня при условии сохранения за РФ оккупированных территорий опасны как для Украины, так и для европейской безопасности. Такое развитие событий только спровоцирует страну-агрессора на дальнейшие территориальные посягательства.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Эта война и ее результат являются экзистенциальными для Украины, но также - для Европейской безопасности. Любое прекращение огня, которое бы позволило России удерживать репрессивный режим на оккупированных территориях, было бы лишь наградой для агрессора, подрывом международного права и поощрением для дальнейшей территориальной экспансии России", - отметил Боррель.

Он отметил, что все доклады ООН с начала российской агрессии в 2022 году предоставляют свидетельства жестоких репрессий оккупационных сил против украинского населения и системных нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

Представитель ЕС отметил, что российский президент несколько дней назад в Санкт-Петербурге вновь подтвердил намерение достичь "полной победы" на поле боя в Украине и собственное нежелание завершить эту войну. Вместо этого он начал новое наступление против Харькова и продолжил массированные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре. А его послы по всему миру пытались удержать страны мира от участия в Саммите мира в Швейцарии.

"Очевидно, что Россия не готова к переговорам в духе доброй воли и могла бы воспользоваться любым прекращением огня для перевооружения, чтобы атаковать снова. Наративы России относительно мира вокруг мира являются лишь замаскированной попыткой легализовать свою войну за захват территорий", - отметил Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", рано или поздно Москва снова нанесет удар, - Зеленский

Он подчеркнул, что российские заявления о нежелании участвовать в Саммите мира, даже если бы Россия получила такое приглашение, никого не удивили.

"На саммите могут обсуждаться и другие предложения. Но мы убеждены, что украинская Формула мира из 10-ти пунктов остается самой надежной основой для будущих мирных переговоров. Предложения, не имеющие ссылки на Хартию ООН и игнорирующие политический суверенитет, территориальную целостность Украины, ее право на самооборону, могли бы равняться поощрению агрессора и легитимации попыток России изменить границы силой", - отметил высокий представитель ЕС

В этом контексте он подчеркнул, что отсутствие Китая на Саммите мира в Швейцарии и усилия, направленные на то, чтобы отвлечь другие страны от участия в этой встрече, никоим образом не укрепляют претензии Китая на сохранение собственной нейтральности.

"ЕС хочет мира в Украине. Дипломатическое решение с уважением к международным нормам было бы поддержано всеми странами-членами. Вместо этого мы должны в дальнейшем сопровождать наши дипломатические усилия предоставлением военной помощи, в соответствии с правом Украины на самооборону по статье 51 Хартии ООН. Поскольку Путин не демонстрирует никакого намерения к переговорам в духе доброй воли, продолжающаяся военная помощь Европы для Украины является столь же критически важной для достижения мира в Украине, как и наша поддержка на дипломатическом пути", - отметил Боррель.

Также читайте: Война в Украине является главной экзистенциальной угрозой для ЕС, - Боррель

Автор: 

Китай (2987) Боррель Жозеп (784) переговоры с Россией (979) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+6
Нарешті в Европи почали проблискувати початки інтелекту. МИР З РФ НЕМОЖЛИВИЙ - по дуже простій причині - треба якось розяснити чому маючи ресурси рузке живе гірше чим естонець
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12.06.2024 18:02
+5
Перемовини з московією закінчуються зажди однаково: продовження агресії, але методом тотальної ліквідації всього і всіх на окупованих територіях.
Звісно, є варіант, коли московити виконають всі умови, повернуться на свої болота і деякий час не будуть заважати світу рухатись далі: це коли за столом перемовин цей московитський ведмідь (як вони себе уявляють) буде сидіти з розбитою в кров мордою і збирати вибиті зуби зламаними лапами.
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12.06.2024 18:01
+4
Мир можливий якщо б у нас було вдосталь балістики щоб нанести достатній урон орківській економіці та особливо екпорту....

Тоді б орківські олігархи розуміли що збиток від війни переважає дохід який вони отримають...

А наразі з дирявими санкціями коли там Франція лобіює зняття санкцій на титан, штати на енергоресурси і уран... то не вони ніх... не зрозуміють що не можна нападати на сусідні країни для захоплення нових ресурсів щоб продавати на екпорт...
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12.06.2024 18:16
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Боррель за все хороше і проти всього поганого.
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12.06.2024 17:50 Ответить
Перемовини з московією закінчуються зажди однаково: продовження агресії, але методом тотальної ліквідації всього і всіх на окупованих територіях.
Звісно, є варіант, коли московити виконають всі умови, повернуться на свої болота і деякий час не будуть заважати світу рухатись далі: це коли за столом перемовин цей московитський ведмідь (як вони себе уявляють) буде сидіти з розбитою в кров мордою і збирати вибиті зуби зламаними лапами.
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12.06.2024 18:01 Ответить
Нарешті в Европи почали проблискувати початки інтелекту. МИР З РФ НЕМОЖЛИВИЙ - по дуже простій причині - треба якось розяснити чому маючи ресурси рузке живе гірше чим естонець
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12.06.2024 18:02 Ответить
Мир можливий якщо б у нас було вдосталь балістики щоб нанести достатній урон орківській економіці та особливо екпорту....

Тоді б орківські олігархи розуміли що збиток від війни переважає дохід який вони отримають...

А наразі з дирявими санкціями коли там Франція лобіює зняття санкцій на титан, штати на енергоресурси і уран... то не вони ніх... не зрозуміють що не можна нападати на сусідні країни для захоплення нових ресурсів щоб продавати на екпорт...
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12.06.2024 18:16 Ответить
Ок, якщо "формула миру" основа для переговорів з паРашею - одне питання. Як ви примусите паРашу сісти за стіл переговорів на умовах України? Якщо вона зараз у положенні набагато сильнішому, ніж Україна? І їй ці переговори просто не потрібні?
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12.06.2024 18:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=G9L8oiWVMOM&t=38s&ab_channel=LiveFun%28new%29
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12.06.2024 18:19 Ответить
якщо поставити сюди томагавки з яо, нікуди вони вже не полізуть. скоріш після зміни тамтешнього режиму ще буде шанс щось повернути в обмін на санкції.
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12.06.2024 18:20 Ответить
Чого вони поцкаються з тими ка цапами?
Якби я була Урсулою
То завтра росіяни були б оголошені токсичними
І любителі росії з усіх країн світу помандували б на расію
Возвеличувати свою популяцію
Якби там рикошетом якихось сусу-кісі захопило б - теж не страшно
Вони ж обожнюють расєюшку
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12.06.2024 18:48 Ответить
Перемир'я пішло б на користь Україні і НАТО. Воно дозволить наростити випуск зброї, посилити санкції, змінити Зеленського, налагодити мобілізацію.
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12.06.2024 18:58 Ответить
А без перемир'я ніяк не можна "наростити випуск зброї, посилити санкції"? Чи тут основне - "змінити Зеленського"?
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12.06.2024 19:10 Ответить
Ні, бо для цього треба змінити владу на легітимних виборах і привести до руля країною патріотів і державників, які зможуть витягнути країну з катастрофи. З цією владою, вже усі розуміють, що "кіна не буде".
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12.06.2024 19:14 Ответить
Як там у совєцькому фільмі - "Огласіте, пжалуста, весь спісок!" патріотів і державників.
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12.06.2024 21:23 Ответить
Перемир'я скорійше дозволить наростити випуск зброї московії, а не нам. Бо їх можливості набагато більші, а ЄС та США одразу розслабляться. Санкції під час перемир'я ніхто не посилюватиме - це взагалі маячня. Навпаки - Україна зійде з повістки дня у всіх, хто нам допомогає, а РФ продовжить нарощувати потужності. І яка мобілізація під час перемир'я? Навпаки - під час перемир'я не відкриються кордони і з України виїде ще до пів-мільона чоловіків.
Єдине з того, що ви написали, що якось корелюється з дійсністю - це "змінити Зеленського" - питання у тому, чи варте це всіх інших мінусів - московіти ж підуть на перемир'я тільки якщо ми визнаємо за ними все, що вони захопили.
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12.06.2024 19:19 Ответить
Під випуском зброї я мала на увазі в першу чергу країни НАТО, яким потрібен час на розкачку, ми в цьому переконалися. Але й Україні буде простіше без ракетних ударів по заводах і електростанціях. Погодьтеся, це логічно.
Все інше, що ви написали - розслабляться, забудуть, не будуть посилювати, відкриють кордону - це суб'єктивно. Це все може статися і зараз, під час війни. Треба працювати над тим, щоб не розслаблялися.
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12.06.2024 19:50 Ответить
Це не суб'єктивно. Про посилення санкцій під час перемир'я ви написали повну маячню, такого не може бути у принципі. Все інше, крім зміни Зеленського - так само.
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12.06.2024 21:40 Ответить
Це суб'єктивно. Це може бути. Все інше, включаючи Зеленського, теж.
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12.06.2024 22:17 Ответить
Не може бути посилення санкцій під час перемир'я. Це не просто "суб'єктивно", це повна маячня.
І взагалі - не паразитуйте на слові "суб'єктивно", вставляючи його куди не треба.
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13.06.2024 00:13 Ответить
Це може бути. Не потребую порад куди чого вставляти.
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13.06.2024 00:36 Ответить
Цього НЕ може бути. Або так - вірогідність цього нікчемно мала. Ви ж подаєте це як реальну можливість, що є реальним обманом та маніпуляцією.
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13.06.2024 00:46 Ответить
Це може бути і ймовірність цього досить велика.
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13.06.2024 01:27 Ответить
Та харе дурню вже нести! Ці санкції зараз ледве-ледве ************ - а якщо буде перемир'я - велика вірогідність, що їх бдуть послаблювати і майже нульова - що введуть якісь нові.
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13.06.2024 03:18 Ответить
Велика ймовірність, що їх будуть посилювати. У будь-якому випадку щодня приносити в жертву сотні українців заради збереження санкцій - людожерська стратегія.
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13.06.2024 09:35 Ответить
Велика вірогідність, що у результаті перемир'я їх будуть послаблювати. Жодної вірогідості, що їх будуть посилювати під час перемир'я.
І ніхто не приносить в жертву українці задля санкцій, харе вже маніпулювати, ботяра кремлівська! Нам ніхто не пропонує прийнятних умов для перемир'я - твоє ***** кремлвське вимагає офіційно подарувати йому території і розброїти Україну!
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13.06.2024 11:26 Ответить
Перемир'я не передбачає офіційних визнань кордонів.
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13.06.2024 15:31 Ответить
Передбачає.
Це вимога твого *****, ботяро.
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13.06.2024 15:44 Ответить
Лучше худой мир чем хорошая война ..Бомбят и убивают же ни в Берлине и Варшаве...Поэтому для Борреля лучше тут,чем там...
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12.06.2024 19:05 Ответить
Нет, не лучше, бот Миша, тк перемирие на условиях москвы = новая война через год-два, только уже с новых рубежей. И московиты к ней опдготовятся лучше нас, тк там диктатура.
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12.06.2024 19:22 Ответить
Не думаю что через год-два...Может путлер уйдёт насовсем..И самое главное что где гарантии что у нас не будет всё плохо через год-два?Проблемы со светом и конфликты внутри?пригласить миротворцев как вариант...Тут уже нужен глас народа...
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12.06.2024 19:30 Ответить
Ни на каких миротворцев пуйло не согласится, кроме беларуских. Да и ни на какие реальные гаранти безопасноти Украине тоже - он же требовал в Стамбуле гарантом сделать РФ с правом блокирующего голоса по поводу предоставления помощи Украине - то есть по стуи - требовал дать РФ право вето на любую помощь Украине в случае повторного нападения РФ.
И да, это кацапы - они не соблюдают никаких договоров и нарушат их сразу же, как только подготовятся.
И да, там не один путин ******* - они там через одного такие же или еще более *******.
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12.06.2024 19:35 Ответить
Еще бы ты был не согласен с коллегой по отделу в Лахте-2.
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12.06.2024 19:40 Ответить
 
 