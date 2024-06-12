Припинення вогню, яке дозволить Росії утримувати окуповані території, лише заохотить агресора до подальшої війни, - Боррель
Будь-які пропозиції щодо припинення вогню за умови збереження за РФ окупованих територій є небезпечними як для України, так і для європейської безпеки. Такий розвиток подій лише спровокує країну-агресора на подальші територіальні зазіхання.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ця війна та її результат є екзистенційними для України, але також – для Європейської безпеки. Будь-яке припинення вогню, яке б дозволило Росії утримувати репресивний режим на окупованих територіях, було б лише нагородою для агресора, підривом міжнародного права та заохоченням для подальшої територіальної експансії Росії", - зазначив Боррель.
Він наголосив, що всі доповіді ООН з початку російської агресії у 2022 році надають свідчення жорстоких репресій окупаційних сил проти українського населення та системних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.
Представник ЄС зазначив, що російський президент кілька днів тому в Санкт-Петербурзі знову підтвердив намір досягти "повної перемоги" на полі бою в Україні та власне небажання завершити цю війну. Натомість він розпочав новий наступ проти Харкова та продовжив масовані ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі. А його посли по всьому світу намагалися утримати країни світу від участі у Саміті миру у Швейцарії.
"Очевидно, що Росія не готова до переговорів у дусі доброї волі і могла б скористатися будь-яким припиненням вогню для переозброєння, щоб атакувати знову. Наративи Росії щодо миру навколо миру є лише замаскованою спробою легалізувати свою війну за захоплення територій", - зауважив Боррель.
Він наголосив, що російські заяви про небажання брати участь у Саміті миру, навіть якщо б Росія отримала таке запрошення, нікого не здивували.
"На саміті можуть обговорюватися й інші пропозиції. Але ми переконані, що українська Формула миру з 10-ти пунктів залишається найнадійнішою основою для майбутніх мирних переговорів. Пропозиції, що не мають посилання на Хартію ООН та ігнорують політичний суверенітет, територіальну цілісність України, її право на самооборону, могли б дорівнювати заохоченню агресора та легітимації спроб Росії змінити кордони силою", - зазначив високий представник ЄС
У цьому контексті він підкреслив, що відсутність Китаю на Саміті миру у Швейцарії та зусилля, спрямовані на те, щоб відвернути інші країни від участі у цій зустрічі, жодним чином не зміцнюють претензії Китаю на збереження власної нейтральності.
"ЄС хоче миру в Україні. Дипломатичне рішення з повагою до міжнародних норм було б підтримано всіма країнами-членами. Натомість ми маємо надалі супроводжувати наші дипломатичні зусилля наданням військової допомоги, відповідно до права України на самооборону за статтею 51 Хартії ООН. Оскільки Путін не демонструє жодного наміру до переговорів у дусі доброї волі, триваюча військова допомога Європи для України є настільки ж критично важливою для досягнення миру в Україні, як і наша підтримка на дипломатичному шляху" - зазначив Боррель.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звісно, є варіант, коли московити виконають всі умови, повернуться на свої болота і деякий час не будуть заважати світу рухатись далі: це коли за столом перемовин цей московитський ведмідь (як вони себе уявляють) буде сидіти з розбитою в кров мордою і збирати вибиті зуби зламаними лапами.
Тоді б орківські олігархи розуміли що збиток від війни переважає дохід який вони отримають...
А наразі з дирявими санкціями коли там Франція лобіює зняття санкцій на титан, штати на енергоресурси і уран... то не вони ніх... не зрозуміють що не можна нападати на сусідні країни для захоплення нових ресурсів щоб продавати на екпорт...
Якби я була Урсулою
То завтра росіяни були б оголошені токсичними
І любителі росії з усіх країн світу помандували б на расію
Возвеличувати свою популяцію
Якби там рикошетом якихось сусу-кісі захопило б - теж не страшно
Вони ж обожнюють расєюшку
Єдине з того, що ви написали, що якось корелюється з дійсністю - це "змінити Зеленського" - питання у тому, чи варте це всіх інших мінусів - московіти ж підуть на перемир'я тільки якщо ми визнаємо за ними все, що вони захопили.
Все інше, що ви написали - розслабляться, забудуть, не будуть посилювати, відкриють кордону - це суб'єктивно. Це все може статися і зараз, під час війни. Треба працювати над тим, щоб не розслаблялися.
І взагалі - не паразитуйте на слові "суб'єктивно", вставляючи його куди не треба.
І ніхто не приносить в жертву українці задля санкцій, харе вже маніпулювати, ботяра кремлівська! Нам ніхто не пропонує прийнятних умов для перемир'я - твоє ***** кремлвське вимагає офіційно подарувати йому території і розброїти Україну!
Це вимога твого *****, ботяро.
И да, это кацапы - они не соблюдают никаких договоров и нарушат их сразу же, как только подготовятся.
И да, там не один путин ******* - они там через одного такие же или еще более *******.