Припинення вогню, яке дозволить Росії утримувати окуповані території, лише заохотить агресора до подальшої війни, - Боррель

Будь-які пропозиції щодо припинення вогню за умови збереження за РФ окупованих територій є небезпечними як для України, так і для європейської безпеки. Такий розвиток подій лише спровокує країну-агресора на подальші територіальні зазіхання.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ця війна та її результат є екзистенційними для України, але також – для Європейської безпеки. Будь-яке припинення вогню, яке б дозволило Росії утримувати репресивний режим на окупованих територіях, було б лише нагородою для агресора, підривом міжнародного права та заохоченням для подальшої територіальної експансії Росії", - зазначив Боррель.

Він наголосив, що всі доповіді ООН з початку російської агресії у 2022 році надають свідчення жорстоких репресій окупаційних сил проти українського населення та системних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Представник ЄС зазначив, що російський президент кілька днів тому в Санкт-Петербурзі знову підтвердив намір досягти "повної перемоги" на полі бою в Україні та власне небажання завершити цю війну. Натомість він розпочав новий наступ проти Харкова та продовжив масовані ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі. А його посли по всьому світу намагалися утримати країни світу від участі у Саміті миру у Швейцарії.

"Очевидно, що Росія не готова до переговорів у дусі доброї волі і могла б скористатися будь-яким припиненням вогню для переозброєння, щоб атакувати знову. Наративи Росії щодо миру навколо миру є лише замаскованою спробою легалізувати свою війну за захоплення територій", - зауважив Боррель.

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Він наголосив, що російські заяви про небажання брати участь у Саміті миру, навіть якщо б Росія отримала таке запрошення, нікого не здивували.

"На саміті можуть обговорюватися й інші пропозиції. Але ми переконані, що українська Формула миру з 10-ти пунктів залишається найнадійнішою основою для майбутніх мирних переговорів. Пропозиції, що не мають посилання на Хартію ООН та ігнорують політичний суверенітет, територіальну цілісність України, її право на самооборону, могли б дорівнювати заохоченню агресора та легітимації спроб Росії змінити кордони силою", - зазначив високий представник ЄС

У цьому контексті він підкреслив, що відсутність Китаю на Саміті миру у Швейцарії та зусилля, спрямовані на те, щоб відвернути інші країни від участі у цій зустрічі, жодним чином не зміцнюють претензії Китаю на збереження власної нейтральності.

"ЄС хоче миру в Україні. Дипломатичне рішення з повагою до міжнародних норм було б підтримано всіма країнами-членами. Натомість ми маємо надалі супроводжувати наші дипломатичні зусилля наданням військової допомоги, відповідно до права України на самооборону за статтею 51 Хартії ООН. Оскільки Путін не демонструє жодного наміру до переговорів у дусі доброї волі, триваюча військова допомога Європи для України є настільки ж критично важливою для досягнення миру в Україні, як і наша підтримка на дипломатичному шляху" - зазначив Боррель.

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