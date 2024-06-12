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Новини Війна
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Припинення вогню, яке дозволить Росії утримувати окуповані території, лише заохотить агресора до подальшої війни, - Боррель

боррель,жозеп

Будь-які пропозиції щодо припинення вогню за умови збереження  за РФ окупованих територій є небезпечними як для України, так і для європейської безпеки. Такий розвиток подій лише спровокує країну-агресора на подальші територіальні зазіхання.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ця війна та її результат є екзистенційними для України, але також – для Європейської безпеки. Будь-яке припинення вогню, яке б дозволило Росії утримувати репресивний режим на окупованих територіях, було б лише нагородою для агресора, підривом міжнародного права та заохоченням для подальшої територіальної експансії Росії", - зазначив Боррель.

Він наголосив, що всі доповіді ООН з початку російської агресії у 2022 році надають свідчення жорстоких репресій окупаційних сил проти українського населення та системних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Представник ЄС зазначив, що російський президент кілька днів тому в Санкт-Петербурзі знову підтвердив намір досягти "повної перемоги" на полі бою в Україні та власне небажання завершити цю війну. Натомість він розпочав новий наступ проти Харкова та продовжив масовані ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі. А його посли по всьому світу намагалися утримати країни світу від участі у Саміті миру у Швейцарії.

"Очевидно, що Росія не готова до переговорів у дусі доброї волі і могла б скористатися будь-яким припиненням вогню для переозброєння, щоб атакувати знову. Наративи Росії щодо миру навколо миру є лише замаскованою спробою легалізувати свою війну за захоплення територій", - зауважив Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирна угода з РФ буде "пасткою", рано чи пізно Москва знову завдасть удару, - Зеленський

Він наголосив, що російські заяви про небажання брати участь у Саміті миру, навіть якщо б Росія отримала таке запрошення, нікого не здивували.

"На саміті можуть обговорюватися й інші пропозиції. Але ми переконані, що українська Формула миру з 10-ти пунктів залишається найнадійнішою основою для майбутніх мирних переговорів. Пропозиції, що не мають посилання на Хартію ООН та ігнорують політичний суверенітет, територіальну цілісність України, її право на самооборону, могли б дорівнювати заохоченню агресора та легітимації спроб Росії змінити кордони силою", - зазначив високий представник ЄС

У цьому контексті він підкреслив, що відсутність Китаю на Саміті миру у Швейцарії та зусилля, спрямовані на те, щоб відвернути інші країни від участі у цій зустрічі, жодним чином не зміцнюють претензії Китаю на збереження власної нейтральності.

"ЄС хоче миру в Україні. Дипломатичне рішення з повагою до міжнародних норм було б підтримано всіма країнами-членами. Натомість ми маємо надалі супроводжувати наші дипломатичні зусилля наданням військової допомоги, відповідно до права України на самооборону за статтею 51 Хартії ООН. Оскільки Путін не демонструє жодного наміру до переговорів у дусі доброї волі, триваюча військова допомога Європи для України є настільки ж критично важливою для досягнення миру в Україні, як і наша підтримка на дипломатичному шляху" - зазначив Боррель.

Також читайте: Війна в Україні є головною екзистенційною загрозою для ЄС, - Боррель

Автор: 

Китай (4618) Боррель Жозеп (1074) переговори з Росією (1098) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+6
Нарешті в Европи почали проблискувати початки інтелекту. МИР З РФ НЕМОЖЛИВИЙ - по дуже простій причині - треба якось розяснити чому маючи ресурси рузке живе гірше чим естонець
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12.06.2024 18:02
+5
Перемовини з московією закінчуються зажди однаково: продовження агресії, але методом тотальної ліквідації всього і всіх на окупованих територіях.
Звісно, є варіант, коли московити виконають всі умови, повернуться на свої болота і деякий час не будуть заважати світу рухатись далі: це коли за столом перемовин цей московитський ведмідь (як вони себе уявляють) буде сидіти з розбитою в кров мордою і збирати вибиті зуби зламаними лапами.
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12.06.2024 18:01
+4
Мир можливий якщо б у нас було вдосталь балістики щоб нанести достатній урон орківській економіці та особливо екпорту....

Тоді б орківські олігархи розуміли що збиток від війни переважає дохід який вони отримають...

А наразі з дирявими санкціями коли там Франція лобіює зняття санкцій на титан, штати на енергоресурси і уран... то не вони ніх... не зрозуміють що не можна нападати на сусідні країни для захоплення нових ресурсів щоб продавати на екпорт...
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12.06.2024 18:16
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Боррель за все хороше і проти всього поганого.
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12.06.2024 17:50 Відповісти
Перемовини з московією закінчуються зажди однаково: продовження агресії, але методом тотальної ліквідації всього і всіх на окупованих територіях.
Звісно, є варіант, коли московити виконають всі умови, повернуться на свої болота і деякий час не будуть заважати світу рухатись далі: це коли за столом перемовин цей московитський ведмідь (як вони себе уявляють) буде сидіти з розбитою в кров мордою і збирати вибиті зуби зламаними лапами.
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12.06.2024 18:01 Відповісти
Нарешті в Европи почали проблискувати початки інтелекту. МИР З РФ НЕМОЖЛИВИЙ - по дуже простій причині - треба якось розяснити чому маючи ресурси рузке живе гірше чим естонець
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12.06.2024 18:02 Відповісти
Мир можливий якщо б у нас було вдосталь балістики щоб нанести достатній урон орківській економіці та особливо екпорту....

Тоді б орківські олігархи розуміли що збиток від війни переважає дохід який вони отримають...

А наразі з дирявими санкціями коли там Франція лобіює зняття санкцій на титан, штати на енергоресурси і уран... то не вони ніх... не зрозуміють що не можна нападати на сусідні країни для захоплення нових ресурсів щоб продавати на екпорт...
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12.06.2024 18:16 Відповісти
Ок, якщо "формула миру" основа для переговорів з паРашею - одне питання. Як ви примусите паРашу сісти за стіл переговорів на умовах України? Якщо вона зараз у положенні набагато сильнішому, ніж Україна? І їй ці переговори просто не потрібні?
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12.06.2024 18:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=G9L8oiWVMOM&t=38s&ab_channel=LiveFun%28new%29
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12.06.2024 18:19 Відповісти
якщо поставити сюди томагавки з яо, нікуди вони вже не полізуть. скоріш після зміни тамтешнього режиму ще буде шанс щось повернути в обмін на санкції.
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12.06.2024 18:20 Відповісти
Чого вони поцкаються з тими ка цапами?
Якби я була Урсулою
То завтра росіяни були б оголошені токсичними
І любителі росії з усіх країн світу помандували б на расію
Возвеличувати свою популяцію
Якби там рикошетом якихось сусу-кісі захопило б - теж не страшно
Вони ж обожнюють расєюшку
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12.06.2024 18:48 Відповісти
Перемир'я пішло б на користь Україні і НАТО. Воно дозволить наростити випуск зброї, посилити санкції, змінити Зеленського, налагодити мобілізацію.
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12.06.2024 18:58 Відповісти
А без перемир'я ніяк не можна "наростити випуск зброї, посилити санкції"? Чи тут основне - "змінити Зеленського"?
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12.06.2024 19:10 Відповісти
Ні, бо для цього треба змінити владу на легітимних виборах і привести до руля країною патріотів і державників, які зможуть витягнути країну з катастрофи. З цією владою, вже усі розуміють, що "кіна не буде".
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12.06.2024 19:14 Відповісти
Як там у совєцькому фільмі - "Огласіте, пжалуста, весь спісок!" патріотів і державників.
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12.06.2024 21:23 Відповісти
Перемир'я скорійше дозволить наростити випуск зброї московії, а не нам. Бо їх можливості набагато більші, а ЄС та США одразу розслабляться. Санкції під час перемир'я ніхто не посилюватиме - це взагалі маячня. Навпаки - Україна зійде з повістки дня у всіх, хто нам допомогає, а РФ продовжить нарощувати потужності. І яка мобілізація під час перемир'я? Навпаки - під час перемир'я не відкриються кордони і з України виїде ще до пів-мільона чоловіків.
Єдине з того, що ви написали, що якось корелюється з дійсністю - це "змінити Зеленського" - питання у тому, чи варте це всіх інших мінусів - московіти ж підуть на перемир'я тільки якщо ми визнаємо за ними все, що вони захопили.
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12.06.2024 19:19 Відповісти
Під випуском зброї я мала на увазі в першу чергу країни НАТО, яким потрібен час на розкачку, ми в цьому переконалися. Але й Україні буде простіше без ракетних ударів по заводах і електростанціях. Погодьтеся, це логічно.
Все інше, що ви написали - розслабляться, забудуть, не будуть посилювати, відкриють кордону - це суб'єктивно. Це все може статися і зараз, під час війни. Треба працювати над тим, щоб не розслаблялися.
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12.06.2024 19:50 Відповісти
Це не суб'єктивно. Про посилення санкцій під час перемир'я ви написали повну маячню, такого не може бути у принципі. Все інше, крім зміни Зеленського - так само.
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12.06.2024 21:40 Відповісти
Це суб'єктивно. Це може бути. Все інше, включаючи Зеленського, теж.
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12.06.2024 22:17 Відповісти
Не може бути посилення санкцій під час перемир'я. Це не просто "суб'єктивно", це повна маячня.
І взагалі - не паразитуйте на слові "суб'єктивно", вставляючи його куди не треба.
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13.06.2024 00:13 Відповісти
Це може бути. Не потребую порад куди чого вставляти.
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13.06.2024 00:36 Відповісти
Цього НЕ може бути. Або так - вірогідність цього нікчемно мала. Ви ж подаєте це як реальну можливість, що є реальним обманом та маніпуляцією.
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13.06.2024 00:46 Відповісти
Це може бути і ймовірність цього досить велика.
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13.06.2024 01:27 Відповісти
Та харе дурню вже нести! Ці санкції зараз ледве-ледве ************ - а якщо буде перемир'я - велика вірогідність, що їх бдуть послаблювати і майже нульова - що введуть якісь нові.
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13.06.2024 03:18 Відповісти
Велика ймовірність, що їх будуть посилювати. У будь-якому випадку щодня приносити в жертву сотні українців заради збереження санкцій - людожерська стратегія.
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13.06.2024 09:35 Відповісти
Велика вірогідність, що у результаті перемир'я їх будуть послаблювати. Жодної вірогідості, що їх будуть посилювати під час перемир'я.
І ніхто не приносить в жертву українці задля санкцій, харе вже маніпулювати, ботяра кремлівська! Нам ніхто не пропонує прийнятних умов для перемир'я - твоє ***** кремлвське вимагає офіційно подарувати йому території і розброїти Україну!
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13.06.2024 11:26 Відповісти
Перемир'я не передбачає офіційних визнань кордонів.
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13.06.2024 15:31 Відповісти
Передбачає.
Це вимога твого *****, ботяро.
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13.06.2024 15:44 Відповісти
Лучше худой мир чем хорошая война ..Бомбят и убивают же ни в Берлине и Варшаве...Поэтому для Борреля лучше тут,чем там...
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12.06.2024 19:05 Відповісти
Нет, не лучше, бот Миша, тк перемирие на условиях москвы = новая война через год-два, только уже с новых рубежей. И московиты к ней опдготовятся лучше нас, тк там диктатура.
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12.06.2024 19:22 Відповісти
Не думаю что через год-два...Может путлер уйдёт насовсем..И самое главное что где гарантии что у нас не будет всё плохо через год-два?Проблемы со светом и конфликты внутри?пригласить миротворцев как вариант...Тут уже нужен глас народа...
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12.06.2024 19:30 Відповісти
Ни на каких миротворцев пуйло не согласится, кроме беларуских. Да и ни на какие реальные гаранти безопасноти Украине тоже - он же требовал в Стамбуле гарантом сделать РФ с правом блокирующего голоса по поводу предоставления помощи Украине - то есть по стуи - требовал дать РФ право вето на любую помощь Украине в случае повторного нападения РФ.
И да, это кацапы - они не соблюдают никаких договоров и нарушат их сразу же, как только подготовятся.
И да, там не один путин ******* - они там через одного такие же или еще более *******.
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12.06.2024 19:35 Відповісти
Еще бы ты был не согласен с коллегой по отделу в Лахте-2.
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12.06.2024 19:40 Відповісти
 
 