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Новини
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РФ побувала в багатьох країнах, щоб протидіяти Саміту миру, застосовуючи свій економічний вплив, - Буданов

Росія намагаєтьяс протидіяти Саміт миру

Росія намагається протидіяти Глобальному саміту миру, тиснучи економічно на країни.

Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

За його словами, росіяни діють досить активно і побували в усіх країнах, окрім західноєвропейських. На деякі країни, куди вони не можуть потрапити, росіяни впливають через економічні важелі та інші держави.

"Росія протидіє, це цілком зрозуміло. Вони не можуть діяти інакше. Ми робимо щось, якийсь крок, вони роблять крок нам на противагу", - пояснив Буданов.

Водночас, зауважив він, після саміту миру реакція Росії буде "більш-менш стримана".

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Раніше ЗМІ повідомляли, що 15 країн скасували свою участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії.

15-16 червня у Швейцарії, поблизу курортного міста Люцерн, відбудеться Глобальний саміт миру.

Швейцарський уряд повідомив, що 90 держав та організацій зареєструвалися для участі у першому Глобальному саміті миру. На саміт не запрошено країну-агресорку Росію.

Як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

Читайте також: Надії на участь Китаю у Саміті миру є примарними, - Никифоров

Автор: 

Буданов Кирило (492) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+4
Так і ви побувайте. Чи інструкторша по міньєту не справляється?
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13.06.2024 10:09
+3
буданов де баканов
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13.06.2024 10:18
+2
Ну не треба відвлікатись - йди у крим, пий каву - бо вже давненько охолола.
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13.06.2024 10:13
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Сьогодні на манежі тільки буданга?
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13.06.2024 10:03 Відповісти
У найвеличнішого передоз після Аргентини? Чи від постійної брехні ніс, як у Пінокіо?)))
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13.06.2024 10:11 Відповісти
А Ви уявіть на секундочку: як тим пінокійським носом нашому Боневтіку Відважному тєжко нюхнути "доріжку"! Це ж моторошні нечоловічі борошна!
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13.06.2024 14:45 Відповісти
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13.06.2024 15:57 Відповісти
Та давно вже не піз...в нічого. Хвилюєтся, що забудуть найвеличнишого розвідника
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13.06.2024 10:41 Відповісти
Не тільки! У зє!-фріків сьогодні аншлаг! От і https://biz.censor.net/news/3494376/************************************************ вилізла зі своєї нори.
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13.06.2024 14:48 Відповісти
Так і ви побувайте. Чи інструкторша по міньєту не справляється?
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13.06.2024 10:09 Відповісти
вінідіктави, тарани, колі-катлєти та всі інші "інструкторші" "займаються" іншими "проблемками"....
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13.06.2024 10:13 Відповісти
Ну не треба відвлікатись - йди у крим, пий каву - бо вже давненько охолола.
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13.06.2024 10:13 Відповісти
буданов де баканов
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13.06.2024 10:18 Відповісти
нахера 3,14дерація має протидіяти тому,що сама втілює через агента єрмака-"козирного"?
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13.06.2024 10:46 Відповісти
А що зробили ви, зеленолайнові? ????? Ви поставили міньєтчиць і тупорилих замість професійних дипломатів. Ублюдки *****...ві! Щоб ви повиздихали! Чмари
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13.06.2024 11:12 Відповісти
Буданга будангує
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13.06.2024 12:05 Відповісти
Нахіба кацапам заважати проведенню того фрік-шоу?
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13.06.2024 14:43 Відповісти
 
 