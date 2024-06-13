РФ побувала в багатьох країнах, щоб протидіяти Саміту миру, застосовуючи свій економічний вплив, - Буданов

Росія намагається протидіяти Глобальному саміту миру, тиснучи економічно на країни.

Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

За його словами, росіяни діють досить активно і побували в усіх країнах, окрім західноєвропейських. На деякі країни, куди вони не можуть потрапити, росіяни впливають через економічні важелі та інші держави.

"Росія протидіє, це цілком зрозуміло. Вони не можуть діяти інакше. Ми робимо щось, якийсь крок, вони роблять крок нам на противагу", - пояснив Буданов.

Водночас, зауважив він, після саміту миру реакція Росії буде "більш-менш стримана".

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Раніше ЗМІ повідомляли, що 15 країн скасували свою участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії.

15-16 червня у Швейцарії, поблизу курортного міста Люцерн, відбудеться Глобальний саміт миру.

Швейцарський уряд повідомив, що 90 держав та організацій зареєструвалися для участі у першому Глобальному саміті миру. На саміт не запрошено країну-агресорку Росію.

Як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

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