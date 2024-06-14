Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою – наблизити справедливий і тривалий мир для України. Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.

У Саміті візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій. Вдячний усім, хто вирішив долучитися та продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН", - зазначив Зеленський.

Голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН, переконаний президент України.

Також читайте: Китай лобіює власний "мирний план" щодо України серед інших держав напередодні Глобального саміту миру, - Reuters

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія спробує зірвати саміт миру у Швейцарії.