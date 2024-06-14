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Новини
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Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру

Зеленський прилетів до Швейцарії на Глобальний саміт миру

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.

"Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою – наблизити справедливий і тривалий мир для України. Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.

У Саміті візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій. Вдячний усім, хто вирішив долучитися та продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН", - зазначив Зеленський.

Голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН, переконаний президент України.

Також читайте: Китай лобіює власний "мирний план" щодо України серед інших держав напередодні Глобального саміту миру, - Reuters

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія спробує зірвати саміт миру у Швейцарії.

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Швейцарія (863) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+15
Подорожуючий цирк! 🎪
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14.06.2024 19:08
+11
"Сі Цзіньпін дав мені слово, що не буде давати зброю росії", - Зеленський

От лошара 🤣
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14.06.2024 19:12
+7
Якии живчик! - тільки толку з цього саміту - як з цапа молока
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14.06.2024 19:09
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Подорожуючий цирк! 🎪
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14.06.2024 19:08 Відповісти
Питання до швейцарців: "Роб'ята, а можно їх там у вас і залишити? Ми згодні й з доплатою! Тільки назавжди! ОК?"
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14.06.2024 20:29 Відповісти
Перший сіоністський конгрес проходив у Базелі, Швейцарії, з 29 по 31 серпня 1897 року визначив майбутню долю єврейского народу. Конспірологи, діти єхидни, додають: ще й двох світових воєн.
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15.06.2024 03:54 Відповісти
Стосунки між єльскими ілюмінатами (Байден) і староєвропейською елітою (Шваб) показані у кіно (2016).
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15.06.2024 05:54 Відповісти
Якии живчик! - тільки толку з цього саміту - як з цапа молока
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14.06.2024 19:09 Відповісти
отут цап образився....
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14.06.2024 19:10 Відповісти
А точніше - глава ОП Єрмак прибув на саміт з преЗедентом !
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14.06.2024 19:12 Відповісти
"Сі Цзіньпін дав мені слово, що не буде давати зброю росії", - Зеленський

От лошара 🤣
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14.06.2024 19:12 Відповісти
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14.06.2024 19:44 Відповісти
а де скумбрія? на шопінг здристнула?
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14.06.2024 19:14 Відповісти
на відпочинок
втомилась від України
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14.06.2024 19:20 Відповісти
я вважаю вона від лідора втомилась.
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14.06.2024 19:22 Відповісти
"Попереду два дні активної роботи..."
Бої активні на фронті, головнокомандувач, млять...
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14.06.2024 19:21 Відповісти
Головне у цій справі - не вляпатись у якісь мутні схеми.
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14.06.2024 19:22 Відповісти
Та які там історії? Історія пишеться в Україні, а там вляпуються в...коров'ї лєпьошки.
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14.06.2024 20:32 Відповісти
Глобальная бесполезность, такое военачальник в хаки точно не пропустит.
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14.06.2024 19:24 Відповісти
хоч би в Швейцарії нічого не згоріло.
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14.06.2024 19:27 Відповісти
Схід сніжних лавин...
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14.06.2024 19:35 Відповісти
Перша лінія вогню. Жах. Без окопів, без проти - піхотних - танкових мін, без арт підтримки ( не плутати з артистами) -- ну у общем - з одним мечем - короткий гладіус - тому і без ленки.
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14.06.2024 20:21 Відповісти
Щоб ти **** зелена з від ти не повернувся!
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15.06.2024 00:02 Відповісти
Шапіто із пінгвіном
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15.06.2024 00:45 Відповісти
Дурне поїхало в турне.
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15.06.2024 02:34 Відповісти
Піаніст--гастролер!
Та вже збацай їм на біс!
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15.06.2024 10:52 Відповісти
 
 