Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру
Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента у фейсбуці.
"Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою – наблизити справедливий і тривалий мир для України. Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.
У Саміті візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій. Вдячний усім, хто вирішив долучитися та продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН", - зазначив Зеленський.
Голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН, переконаний президент України.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія спробує зірвати саміт миру у Швейцарії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От лошара 🤣
втомилась від України
Бої активні на фронті, головнокомандувач, млять...
Та вже збацай їм на біс!