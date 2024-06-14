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Зеленский прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира

Зеленський прилетів до Швейцарії на Глобальний саміт миру

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"Впереди два дня активной работы со странами со всех уголков мира, с разными народами, которые, однако, объединены общей целью - приблизить справедливый и длительный мир для Украины. Саммит мира позволит глобальному большинству сделать конкретные шаги в сферах, важных для каждого в мире: ядерная и продовольственная безопасность, возвращение военнопленных и всех депортированных лиц, в частности депортированных украинских детей.

В Саммите примут участие около 100 стран и международных организаций. Благодарен всем, кто решил присоединиться и продемонстрировать глобальное лидерство и преданность миру, международному праву и Уставу ООН", - отметил Зеленский.

Голос ответственного мирового большинства способен приблизить мир и восстановить полную силу Устава ООН, убежден президент Украины.

Читайте также: Китай лоббирует собственный "мирный план" относительно Украины среди других государств накануне Глобального саммита мира, - Reuters

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия попытается сорвать саммит мира в Швейцарии.

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Швейцария (613) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+15
Подорожуючий цирк! 🎪
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14.06.2024 19:08
+11
"Сі Цзіньпін дав мені слово, що не буде давати зброю росії", - Зеленський

От лошара 🤣
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14.06.2024 19:12
+7
Якии живчик! - тільки толку з цього саміту - як з цапа молока
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14.06.2024 19:09
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Подорожуючий цирк! 🎪
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14.06.2024 19:08 Ответить
Питання до швейцарців: "Роб'ята, а можно їх там у вас і залишити? Ми згодні й з доплатою! Тільки назавжди! ОК?"
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14.06.2024 20:29 Ответить
Перший сіоністський конгрес проходив у Базелі, Швейцарії, з 29 по 31 серпня 1897 року визначив майбутню долю єврейского народу. Конспірологи, діти єхидни, додають: ще й двох світових воєн.
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15.06.2024 03:54 Ответить
Стосунки між єльскими ілюмінатами (Байден) і староєвропейською елітою (Шваб) показані у кіно (2016).
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15.06.2024 05:54 Ответить
Якии живчик! - тільки толку з цього саміту - як з цапа молока
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14.06.2024 19:09 Ответить
отут цап образився....
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14.06.2024 19:10 Ответить
А точніше - глава ОП Єрмак прибув на саміт з преЗедентом !
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14.06.2024 19:12 Ответить
"Сі Цзіньпін дав мені слово, що не буде давати зброю росії", - Зеленський

От лошара 🤣
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14.06.2024 19:12 Ответить
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14.06.2024 19:44 Ответить
а де скумбрія? на шопінг здристнула?
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14.06.2024 19:14 Ответить
на відпочинок
втомилась від України
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14.06.2024 19:20 Ответить
я вважаю вона від лідора втомилась.
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14.06.2024 19:22 Ответить
"Попереду два дні активної роботи..."
Бої активні на фронті, головнокомандувач, млять...
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14.06.2024 19:21 Ответить
Головне у цій справі - не вляпатись у якісь мутні схеми.
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14.06.2024 19:22 Ответить
Та які там історії? Історія пишеться в Україні, а там вляпуються в...коров'ї лєпьошки.
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14.06.2024 20:32 Ответить
Глобальная бесполезность, такое военачальник в хаки точно не пропустит.
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14.06.2024 19:24 Ответить
хоч би в Швейцарії нічого не згоріло.
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14.06.2024 19:27 Ответить
Схід сніжних лавин...
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14.06.2024 19:35 Ответить
Перша лінія вогню. Жах. Без окопів, без проти - піхотних - танкових мін, без арт підтримки ( не плутати з артистами) -- ну у общем - з одним мечем - короткий гладіус - тому і без ленки.
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14.06.2024 20:21 Ответить
Щоб ти **** зелена з від ти не повернувся!
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15.06.2024 00:02 Ответить
Шапіто із пінгвіном
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15.06.2024 00:45 Ответить
Дурне поїхало в турне.
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15.06.2024 02:34 Ответить
Піаніст--гастролер!
Та вже збацай їм на біс!
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15.06.2024 10:52 Ответить
 
 