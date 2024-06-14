Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"Впереди два дня активной работы со странами со всех уголков мира, с разными народами, которые, однако, объединены общей целью - приблизить справедливый и длительный мир для Украины. Саммит мира позволит глобальному большинству сделать конкретные шаги в сферах, важных для каждого в мире: ядерная и продовольственная безопасность, возвращение военнопленных и всех депортированных лиц, в частности депортированных украинских детей.

В Саммите примут участие около 100 стран и международных организаций. Благодарен всем, кто решил присоединиться и продемонстрировать глобальное лидерство и преданность миру, международному праву и Уставу ООН", - отметил Зеленский.

Голос ответственного мирового большинства способен приблизить мир и восстановить полную силу Устава ООН, убежден президент Украины.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия попытается сорвать саммит мира в Швейцарии.