Зеленський приїхав до Саудівської Аравії та провів зустріч із Спадкоємним принцом Салманом аль Саудом

Президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії та зустрівся з Його Королівською Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд.

"Продовжуватимемо це", - пообіцяв президент.

Крім того, сторони обговорили підготовку до першого, інавгураційного Глобального саміту миру, його очікувані результати та їхню можливу імплементацію, наближення справжнього миру для України.

"Обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку. Україна вдячна Саудівській Аравії за підтримку. Цінуємо прагнення Його Королівської Високості допомогти у швидшому відновленні миру", - резюмував Зеленський.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що візит Зеленського до Саудівської Аравії має відбутись 1 червня. А незабаром стало відомо, що країна вирішила не відправляти свого представника на Глобальний саміт миру, який має відбутись у Швейцарії вже за декілька днів.

Читайте: Байден та Зеленський зустрінуться на саміті G-7, - Білий дім