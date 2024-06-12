Зеленський приїхав до Саудівської Аравії та провів зустріч із Спадкоємним принцом Салманом аль Саудом
Президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії та зустрівся з Його Королівською Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.
Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовники обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд.
"Продовжуватимемо це", - пообіцяв президент.
Крім того, сторони обговорили підготовку до першого, інавгураційного Глобального саміту миру, його очікувані результати та їхню можливу імплементацію, наближення справжнього миру для України.
"Обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку. Україна вдячна Саудівській Аравії за підтримку. Цінуємо прагнення Його Королівської Високості допомогти у швидшому відновленні миру", - резюмував Зеленський.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що візит Зеленського до Саудівської Аравії має відбутись 1 червня. А незабаром стало відомо, що країна вирішила не відправляти свого представника на Глобальний саміт миру, який має відбутись у Швейцарії вже за декілька днів.
Читайте: Байден та Зеленський зустрінуться на саміті G-7, - Білий дім
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відберіть в нього кокос і літак!! Бо бюджет не витримає!
А по темі скажу так: подібні зустрічі (або саміти) готуються за пів року, якщо не більше. Потрібні узгодження графіків всіх учасників (чи тих, кого хочуть запросити), домовленості про компроміси стосовно дати проведення, обговорення тем саміту (до оголошення проведення такого саміту) і ще багато чого...
А що маємо? Оголосили про саміт миру з формулою миру від найвеличнішого, яка має 10 (ДЕСЯТЬ!!!) пунктів. Результат: обговорюватимуть всього три теми, багато хто не приїде (бо заплановані інші зустрічи), результат ніяким чином не сприятиме закінченню війни в України, бо відновлення територіальної цілісності до переліку питань не входить.
"Потужна" робота "зеленого" дипкорпусу і регента дєрьмака! Черговий пук в калюжу, але з гарними фотками і "потужно-незламними" заявами...
Коротше: зелена дєрьмаківська шобла знов виставила Україну на посміховисько...
Таке моє ІМХО.
Ну яку, в біса "...результативну співпрацю команд..." ? Яка команда у Зеленського ? П'ять-шість жалюгідних зелених ворішек та Єрмак від ФСБ ?
А потім "...обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку...". Принцу страшенно цікаві погляди на міжнародну ситуацію пустоголового горохового шута.
Зеленському тексти у Телеграм пише якийсь кретин....
На Агрохімію нашого дуже схожий...