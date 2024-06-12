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Новини
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Зеленський приїхав до Саудівської Аравії та провів зустріч із Спадкоємним принцом Салманом аль Саудом

Володимир Зеленський та Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман аль Сауд

Президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії та зустрівся з Його Королівською Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд.

"Продовжуватимемо це", - пообіцяв президент.

Крім того, сторони обговорили підготовку до першого, інавгураційного Глобального саміту миру, його очікувані результати та їхню можливу імплементацію, наближення справжнього миру для України. 

"Обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку. Україна вдячна Саудівській Аравії за підтримку. Цінуємо прагнення Його Королівської Високості допомогти у швидшому відновленні миру", - резюмував Зеленський.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що візит Зеленського до Саудівської Аравії має відбутись 1 червня. А незабаром стало відомо, що країна вирішила не відправляти свого представника на Глобальний саміт миру, який має відбутись у Швейцарії вже за декілька днів.

Читайте: Байден та Зеленський зустрінуться на саміті G-7, - Білий дім

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) Саудівська Аравія (571)


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Топ коментарі
+18
Жаба-мандрівниця, блд...
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12.06.2024 20:33
+13
нєа, бери вище - німецький порноактор!
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12.06.2024 20:36
+13
Ішак Оманський в стойло прискакав
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12.06.2024 20:36
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Жаба-мандрівниця, блд...
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12.06.2024 20:33 Відповісти
нєа, бери вище - німецький порноактор!
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12.06.2024 20:36 Відповісти
Він подарував королю верблюда ?!
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12.06.2024 20:36 Відповісти
Міняє на Гігавати
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12.06.2024 23:55 Відповісти
Ішак Оманський в стойло прискакав
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12.06.2024 20:36 Відповісти
Потягом приїхав до саудитів??

Відберіть в нього кокос і літак!! Бо бюджет не витримає!
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12.06.2024 20:37 Відповісти
...особисто обдивитися "запасний аеродром" для почОсного пенсіонера-мародера, скороспеченого мільярдера, потенційного експрезидента в екзилі Зєлєнскага у близькій за ментальністю Найвеличнівшивому абсолютній монархії.... чи може обмінятися досвідом?
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12.06.2024 20:39 Відповісти
Ну по логике вещей, должен быть министр иностранных дел, а не Ермак с Умеровым...
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12.06.2024 20:39 Відповісти
Щось він зачастив на ті краї
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12.06.2024 20:43 Відповісти
Що за цирк?
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12.06.2024 20:44 Відповісти
Зелений🤣🤣🤣
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12.06.2024 20:45 Відповісти
аравійський договорняк?
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12.06.2024 20:45 Відповісти
Найвеличніше херпіду скучило за відпустками по п'ять разів на рік? Вирішило надолужити?

А по темі скажу так: подібні зустрічі (або саміти) готуються за пів року, якщо не більше. Потрібні узгодження графіків всіх учасників (чи тих, кого хочуть запросити), домовленості про компроміси стосовно дати проведення, обговорення тем саміту (до оголошення проведення такого саміту) і ще багато чого...
А що маємо? Оголосили про саміт миру з формулою миру від найвеличнішого, яка має 10 (ДЕСЯТЬ!!!) пунктів. Результат: обговорюватимуть всього три теми, багато хто не приїде (бо заплановані інші зустрічи), результат ніяким чином не сприятиме закінченню війни в України, бо відновлення територіальної цілісності до переліку питань не входить.
"Потужна" робота "зеленого" дипкорпусу і регента дєрьмака! Черговий пук в калюжу, але з гарними фотками і "потужно-незламними" заявами...

Коротше: зелена дєрьмаківська шобла знов виставила Україну на посміховисько...

Таке моє ІМХО.
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12.06.2024 20:48 Відповісти
Саудівська Аравія ще не підтвердила, чи візьме вона участь у "Глобальному саміті миру" у Швейцарії.

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12.06.2024 20:52 Відповісти
Десь в Омані його і знайде ліквідаційна команда з України.
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12.06.2024 20:52 Відповісти
А как саудит реагирует на такое количеств евреев на своей территории?
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12.06.2024 20:56 Відповісти
все ближче до Оману підбирается перевірити рахунки
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12.06.2024 21:00 Відповісти
Добрий кокс нюхає 🤡... всі моря по коліна, хочь Червоне хочь Аравійське , задовбав... чи ще ніт ?
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12.06.2024 21:01 Відповісти
что-то он туда зачастил...
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12.06.2024 21:11 Відповісти
Зеленський вчергове підтверджує своє амплуа дешевого коміка.
Ну яку, в біса "...результативну співпрацю команд..." ? Яка команда у Зеленського ? П'ять-шість жалюгідних зелених ворішек та Єрмак від ФСБ ?

А потім "...обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку...". Принцу страшенно цікаві погляди на міжнародну ситуацію пустоголового горохового шута.

Зеленському тексти у Телеграм пише якийсь кретин....
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12.06.2024 21:39 Відповісти
Без цього кренделя ну ніяк сімейне фото не получається тому і приїхав впрошувати. Він же вважається корифаном х...... А такими челами поци ну просто немають права розкидуватись.
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12.06.2024 22:08 Відповісти
Чим нам так потужно допомагає СА? Зустрічами з клованом?
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12.06.2024 22:50 Відповісти
Це точно принц?
На Агрохімію нашого дуже схожий...
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12.06.2024 23:14 Відповісти
Саудовский принц гарантировал неприкосновенность зеленых офшоров
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13.06.2024 00:00 Відповісти
Та одягніть врешті московського буратінку в нормальний костюм.
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13.06.2024 05:30 Відповісти
Прострочений президент це як прострочене молоко. Кисле й кисле. Що б не робив.
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13.06.2024 06:47 Відповісти
Хоть на катається, за наші з вами гроші!
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13.06.2024 11:34 Відповісти
 
 