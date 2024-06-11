Байден та Зеленський зустрінуться на саміті G-7, - Білий дім

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський зустрінуться 13 червня на саміті "Групи семи" в Італії.

Про це повідомив у вівторок під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У четвер президент Байден і президент Зеленський зустрінуться, щоб обговорити нашу рішучу підтримку України як зараз, так і в майбутньому. Після цієї зустрічі обидва лідери – президент Байден і президент Зеленський – візьмуть участь у прес-конференції", - повідомив він.

Також Кірбі підкреслив, що Сполучені Штати під час саміту G-7 продемонструють чітку прихильність підтримці України.

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"Ми зробимо сміливі кроки, щоби показати Путіну, що час не на його боці, і що він не може перечекати нашу підтримку в боротьбі України за свободу". Представник Білого дому також наголосив, що наступ РФ загрожує не лише демократії в Україні, але фактично впливає на безпеку в усій Європі", - заявив Кірбі.

За його словами, на саміті буде оголошено про нові кроки в питанні заморожених суверенних активів РФ та їх спрямування на користь України, щоби допомогти їй відновитися після агресії Путіна.

Раніше прессекретар президента України Сергій Никифоров заявляв, що Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Великої сімки" в Італії, який відбудеться 13-15 червня.

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