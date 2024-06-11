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Новини
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Байден та Зеленський зустрінуться на саміті G-7, - Білий дім

Байден та Зеленський зустрінуться на саміті G-7

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський зустрінуться 13 червня на саміті "Групи семи" в Італії.

Про це повідомив у вівторок під час онлайн-брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У четвер президент Байден і президент Зеленський зустрінуться, щоб обговорити нашу рішучу підтримку України як зараз, так і в майбутньому. Після цієї зустрічі обидва лідери – президент Байден і президент Зеленський – візьмуть участь у прес-конференції", - повідомив він.

Також Кірбі підкреслив, що Сполучені Штати під час саміту G-7 продемонструють чітку прихильність підтримці України.

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"Ми зробимо сміливі кроки, щоби показати Путіну, що час не на його боці, і що він не може перечекати нашу підтримку в боротьбі України за свободу". Представник Білого дому також наголосив, що наступ РФ загрожує не лише демократії в Україні, але фактично впливає на безпеку в усій Європі", - заявив Кірбі.

За його словами, на саміті буде оголошено про нові кроки в питанні заморожених суверенних активів РФ та їх спрямування на користь України, щоби допомогти їй відновитися після агресії Путіна.

Раніше прессекретар президента України Сергій Никифоров заявляв, що Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті "Великої сімки" в Італії, який відбудеться 13-15 червня.

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Автор: 

G-7 G7 (1034) Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23927)


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Топ коментарі
+5
Панове! А якби на місці Зеленського "був якийсь дурачок"!?
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11.06.2024 23:39
+4
Шкода iталiйцiв. Коли Везувiй останнього разу прокидався?
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12.06.2024 06:13
+4
Подивився на світлину ... коли ВОНО вже відмовиться від бомж-стайлу та почне хоча б зовнішним виглядом поважати тих , хто з ним зустрічається ?

І взагалі - який ще "Президент" Зеленський ? Його конституційний термін скінчився 20 травня 2024 року ... вже хоча б називали його на Цензорі "виконуючим обов'язки Президента" , а по-факту Вова вже Військовий Диктатор та Узурпатор Влади .

А ВОНО останні тижні постійно вештається по закордонах та зустрічається з усіми , ким можна ... щоб вони підтвердили його легітимність фактом своєї зустрічі , це ж всяка більш-менш розумна людина розуміє .

А нащо це Байдену , Макрону , Шольцу ....? Моя версія - схоже , що на Заході прийняли рішення по військовому виснаженню Путіна та Рашки ціної руйнування залишків України та її максимального звільнення від корінного населення під майбутнє переміщення на зачищені територіі мільйонів мігрантів з Африки та Азії , від яких дуже потерпає Європа ... а для цього Заходу й потрібен Вова зі своїм ЗЕкублом як "ефективні менеджери" по відлову та утилізації на фронті українських чоловіків . Десь так це виглядає .

Але нащо це українцям ?

А "мудрий нарід-суїціднік73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому истерично плювався в Папередника за те життя і ту війну!

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12.06.2024 09:23
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жаль, що бєзугла не прийняла свій закон про "присвоєння власних повноваженнь", зараз саме час його застосовувати
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11.06.2024 23:35 Відповісти
Байден та Зеленський зустрінуться та заколять порося.
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11.06.2024 23:37 Відповісти
Панове! А якби на місці Зеленського "був якийсь дурачок"!?
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11.06.2024 23:39 Відповісти
Та ну, Андрєй Барісич до сіх про хочєт...
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11.06.2024 23:54 Відповісти
Не уксуснитесь от собственной шутки
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11.06.2024 23:57 Відповісти
Ви про "дурачка", чи про Барісича?
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12.06.2024 00:04 Відповісти
Про обох, якщо це різні люди
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12.06.2024 00:05 Відповісти
Страшно уявити... була би війна і долар по 40
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12.06.2024 10:35 Відповісти
Шкода iталiйцiв. Коли Везувiй останнього разу прокидався?
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12.06.2024 06:13 Відповісти
Конечно встретятся. Потому что, самоходный дед не сможет убежать от молодого, иногда энергичного наркомана.
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12.06.2024 07:50 Відповісти
А ЗЕл случайно не втik,шото он долго находится за границей.Та еще и с Ленкой.
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12.06.2024 09:16 Відповісти
Подивився на світлину ... коли ВОНО вже відмовиться від бомж-стайлу та почне хоча б зовнішним виглядом поважати тих , хто з ним зустрічається ?

І взагалі - який ще "Президент" Зеленський ? Його конституційний термін скінчився 20 травня 2024 року ... вже хоча б називали його на Цензорі "виконуючим обов'язки Президента" , а по-факту Вова вже Військовий Диктатор та Узурпатор Влади .

А ВОНО останні тижні постійно вештається по закордонах та зустрічається з усіми , ким можна ... щоб вони підтвердили його легітимність фактом своєї зустрічі , це ж всяка більш-менш розумна людина розуміє .

А нащо це Байдену , Макрону , Шольцу ....? Моя версія - схоже , що на Заході прийняли рішення по військовому виснаженню Путіна та Рашки ціної руйнування залишків України та її максимального звільнення від корінного населення під майбутнє переміщення на зачищені територіі мільйонів мігрантів з Африки та Азії , від яких дуже потерпає Європа ... а для цього Заходу й потрібен Вова зі своїм ЗЕкублом як "ефективні менеджери" по відлову та утилізації на фронті українських чоловіків . Десь так це виглядає .

Але нащо це українцям ?

А "мудрий нарід-суїціднік73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому истерично плювався в Папередника за те життя і ту війну!

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12.06.2024 09:23 Відповісти
Добре що воно не з'явилося перед Байденом в такому вигляді:\

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12.06.2024 10:43 Відповісти
З'являлося - у страшному сні. Це тіки українці ржуть з такого - дебіли - глядачі- виборці.
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12.06.2024 13:59 Відповісти
Замість цих показушних зустрічей, краще б по одному Петріоту давали, чи літаку Ф16.А так, абсолютно беззмістовні зустрічі діда, який з великою ймовірністю, скоро стане звичайним американським пенсіонером і не зрозуміло кого взагалі.
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12.06.2024 09:35 Відповісти
Раніше було слово ПОТУЖНО....а тепер зустріч ,щоб знову показати але вже не потужно а РІШУЧЕ...А людям потрібний мир і спокій
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12.06.2024 10:17 Відповісти
Ну, людям може і потрібно , але реальність, яку вони набудували навколо себе, тепер далека від цих бажань.
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12.06.2024 10:37 Відповісти
ПУСТЬ ДЕДУШКА ЕГО ОТЧИТАЕТ !)
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12.06.2024 11:25 Відповісти
Последнее время дедуся совсем рыхлый, ножкой шаркает и прощения просит.
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12.06.2024 14:24 Відповісти
Нехай намилює отвір!!!
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12.06.2024 12:13 Відповісти
І от нашо оці тіло потрібно Байдену - я б послав, послом у Етерію.
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12.06.2024 14:01 Відповісти
Нехай заб'є ''буратіну'' декілька цвяхів.
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12.06.2024 15:36 Відповісти
і шо мля ? Украине легше ? дебилы.
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12.06.2024 15:56 Відповісти
 
 