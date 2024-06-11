Ультраправі бойкотували виступ Зеленського в Бундестазі та назвали його нелегітимним
Лідери фракції ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) бойкотували виступ Володимира Зеленського в Бундестазі.
Про це пише N-TV, передає Цензор.НЕТ.
Лідери фракції Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла заявили, що термін повноважень Зеленського закінчився, і він нібито перебуває на посаді лише як "президент війни та жебрак".
Вони відмовились слухати виступ українського президента в німецькому парламенті, назвавши його "спікером у камуфляжному костюмі". Майже всі представники фракції AfD також бойкотували виступ Зеленського, проте чотири депутати все ж таки були на ньому присутні.
Також лідери ультраправої фракції заявили, що Україні потрібен "не президент війни", а "мирний президент, готовий вести переговори".
Топ коментарі
+29 Наталья Тамариск
показати весь коментар11.06.2024 20:53
+29 And And
показати весь коментар11.06.2024 21:09
+22 Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар11.06.2024 20:55
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Якщо на окремих територіях через окупацію вибори провести не можливо, вони мають бути проведені на неокупованих територіях, як це було зроблено у 2014 році.
1.Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частин першої , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
2.Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.
Розяснення: ст.103 КУ..Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України, це і називається "Конституційний термін"
І ні військовий стан чи інші надумані причини не є правовою підставою для відміни чи відтермінування строків виборів Презедента України
Його останніми словами тут обсирають, а треба було AfD назвати його тим ким воно є, тобто нелегітимною мавпою в зеленому мішку, так його ледь не полюбили.
вибора !!!!!
Хорошо бы немецкие спецслужбы проверили их счета на предмет неожиданных поступлений из неизвестных источников... В ржублях😉
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
...
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;
...
Стаття 103. ...
Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 20. Виборчий процес
...
Рішення щодо призначення виборів, виборчий процес яких був припинений або не розпочався у зв'язку з введенням воєнного або надзвичайного стану, ухвалюється відповідним суб'єктом їх призначення не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану, а у разі якщо для проведення виборів законом не вимагається окремого рішення про їх призначення, про початок відповідного виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану.
Але тут чітко написано "має виконувати поки НОВООБРАННИЙ не приступить до виконання обовʼязків"!!!! - ця стаття регулює ВИКЛЮЧНО ситуацію наявності одночасно 2 Президентів! щоб не було ситуації, коли ЦВК оголошує результати і попереднього Президента викидають з речами з кабінету...
якщо є новий Президент - старого нікуди не викидають на мороз! старий виконує обовʼязки допоки новий не прийме всі повноваження...
якщо нового не існує - то немає що виконувати - стаття 108 не працює!
статтєю 103 регулюються терміни "придатності" Президента - 5 РОКІВ!
Різницю між оголошенням результатів виборів ЦВК та складанням присяги Президентом розумієш? Статтю 104 КУ почитай. Ще раз повторюю, твої псевдоюридичні висновки не мають нічого спільного з законом. Про це можна під шафе на кухні потріщати серед таких самих "ерудитів", але ж нащо на людях ганьбитися?
Верховна Рада не може сама собі законом скасувати конституційний обов'язок призначати вибори, встановлений для неї Конституцією.
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
...
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;
...
Стаття 103. ...
Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 20. Виборчий процес
...
Рішення щодо призначення виборів, виборчий процес яких був припинений або не розпочався у зв'язку з введенням воєнного або надзвичайного стану, ухвалюється відповідним суб'єктом їх призначення не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану, а у разі якщо для проведення виборів законом не вимагається окремого рішення про їх призначення, про початок відповідного виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану.
написано ж: "виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента" - що тут не зрозуміло??? ВЖЕ Є новобраний Президент!
якщо немає новообранного Президента - повноваження теперишнього не виконуються, бо ніде в Конституції про це не написано! В Конституції написано - 5 РОКІВ!
гондонасів і очко-імперців
Клоун НЕ легітимний, у іншому випадку зелена шобла вже давно отримала б розяснення від КС.
А ЗЕленский ПОЛНОСТЬЮ легитимен!
Укусите себя кацапы!
От українцям це можна. Зеля -лох, підстилка єрмака.
А от швайне фрау тут до чого?
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
...
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;
...
Стаття 103. ...
Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 20. Виборчий процес
...
Рішення щодо призначення виборів, виборчий процес яких був припинений або не розпочався у зв'язку з введенням воєнного або надзвичайного стану, ухвалюється відповідним суб'єктом їх призначення не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану, а у разі якщо для проведення виборів законом не вимагається окремого рішення про їх призначення, про початок відповідного виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану.
ПОКИ В УКРАЇНІ ВІЙНА - буде ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ. 100 крапок для дебілів і кацапів.
Не подобається - припиняйте з нами війну, проведемо вибори.
Russia goodbye
типуКацапські коментатори - постіть ТУТ, хто згодний з цим
А последний абзац говорит о том, что они и вправду оплачены х**лом...
Ну ...так они в этом не отличаются ни от козыря...ни от зели... ни от буратино ... ни от одного человека с Банковой... Ведь ситуация с выставлением Украины на позор - это и есть х**ловый приказ резидентуре - всем этим зеленым шпионам....
Так что не так важно кем куплены немце-правые.... важно, что они говорят объективные вещи... С которыми трудно спорить даже симпатикам Украины...
А значит х**ловый план развала УКраины изнутри успешно реализуется пятью-шестью эффективными лубянскими менеджерами
Якісь претензії маєте?
AfD не проросійська, а пронімецька партія. Це єдина партія, яка виступає проти безконтрольного прийому мігрантів, засилля ісламу та за охорону кордонів. Ниякі вони не праві радикали, а абсолютно нормальна партія націоналістів, якої я й Україні бажаю. Те, що пише про AfD ліва куплена преса як у Німеччині, так і в Україні, це на 99% брехня.
Стефанчук придёт - порядок наведёт?