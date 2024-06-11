Ультраправі бойкотували виступ Зеленського в Бундестазі та назвали його нелегітимним

Лідери фракції ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) бойкотували виступ Володимира Зеленського в Бундестазі.

Про це пише N-TV, передає Цензор.НЕТ.

Лідери фракції Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла заявили, що термін повноважень Зеленського закінчився, і він нібито перебуває на посаді лише як "президент війни та жебрак".

Вони відмовились слухати виступ українського президента в німецькому парламенті, назвавши його "спікером у камуфляжному костюмі". Майже всі представники фракції AfD також бойкотували виступ Зеленського, проте чотири депутати все ж таки були на ньому присутні.

Також лідери ультраправої фракції заявили, що Україні потрібен "не президент війни", а "мирний президент, готовий вести переговори".

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