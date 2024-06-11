Проросійські радикальні гасла небезпечні для країн ЄС, а не для України, - Зеленський

Проросійські популістські гасла небезпечні не для України, а для країн Європейського Союзу, оскільки наша країна вже перебуває в "найнебезпечнішій ситуації" - у стані війни з РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції із Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що в цьому і є демократія. Ваші люди обирають ту чи іншу державу, того чи іншого лідера. Того, кого хочуть", - зазначив він.

За словами Зеленського, найголовніше під час вибору, "щоб люди не обирали просто проросійські популістські гасла".

"Мені здається, що це небезпечно. Тому що це небезпечно не для України. Ми й так знаходимося в найнебезпечнішій ситуації. Ми у війні, а проросійські радикальні гасла небезпечні для ваших країн", - наголосив президент.

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