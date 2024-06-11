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Проросійські радикальні гасла небезпечні для країн ЄС, а не для України, - Зеленський

Зеленський про проросійські гасла

Проросійські популістські гасла небезпечні не для України, а для країн Європейського Союзу, оскільки наша країна вже перебуває в "найнебезпечнішій ситуації" - у стані війни з РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції із Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що в цьому і є демократія. Ваші люди обирають ту чи іншу державу, того чи іншого лідера. Того, кого хочуть", - зазначив він.

За словами Зеленського, найголовніше під час вибору, "щоб люди не обирали просто проросійські популістські гасла".

"Мені здається, що це небезпечно. Тому що це небезпечно не для України. Ми й так знаходимося в найнебезпечнішій ситуації. Ми у війні, а проросійські радикальні гасла небезпечні для ваших країн", - наголосив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23923) росія (65316) Євросоюз (13434) популізм (53)


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Яке ж воно кончене....
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11.06.2024 16:19 Відповісти
В смислі, що його строк кінчився?
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11.06.2024 16:21 Відповісти
20 травня.....
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11.06.2024 16:24 Відповісти
За словами Зеленського, найголовніше під час вибору, "щоб люди не обирали просто проросійські гасла". а в 2019 році "мудрий нарід" не розібрався із "зеленим рашистським гаслом"а какая разница?@
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11.06.2024 16:26 Відповісти
Что он несет. Рвущиеся к власти ультраправые во Франции не опасны для Украины?

Вроде пытается что-то правильное сказать, но получается бред.
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11.06.2024 16:41 Відповісти
who let the dogs out?
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11.06.2024 17:13 Відповісти
я навідь знаю відповідь,,,
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11.06.2024 17:21 Відповісти
 
 