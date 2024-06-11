Пророссийские радикальные лозунги опасны для стран ЕС, а не для Украины, - Зеленский
Пророссийские популистские лозунги опасны не для Украины, а для стран Европейского Союза, поскольку наша страна уже находится в "опаснейшей ситуации" - в состоянии войны с РФ.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с Олафом Шольцем, передает Цензор.НЕТ.
"Мне кажется, что в этом и есть демократия. Ваши люди выбирают то или иное государство, того или иного лидера. Того, кого хотят", - отметил он.
По словам Зеленского, самое главное при выборе, "чтобы люди не выбирали просто пророссийские популистские лозунги".
"Мне кажется, что это опасно. Потому что это опасно не для Украины. Мы и так находимся в опасной ситуации. Мы в войне, а пророссийские радикальные лозунги опасны для ваших стран", - подчеркнул президент.
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Вроде пытается что-то правильное сказать, но получается бред.