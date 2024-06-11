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Пророссийские радикальные лозунги опасны для стран ЕС, а не для Украины, - Зеленский

Зеленський про проросійські гасла

Пророссийские популистские лозунги опасны не для Украины, а для стран Европейского Союза, поскольку наша страна уже находится в "опаснейшей ситуации" - в состоянии войны с РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с Олафом Шольцем, передает Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что в этом и есть демократия. Ваши люди выбирают то или иное государство, того или иного лидера. Того, кого хотят", - отметил он.

По словам Зеленского, самое главное при выборе, "чтобы люди не выбирали просто пророссийские популистские лозунги".

"Мне кажется, что это опасно. Потому что это опасно не для Украины. Мы и так находимся в опасной ситуации. Мы в войне, а пророссийские радикальные лозунги опасны для ваших стран", - подчеркнул президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20434) россия (95615) Евросоюз (17135) популизм (80)


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Яке ж воно кончене....
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11.06.2024 16:19 Ответить
В смислі, що його строк кінчився?
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11.06.2024 16:21 Ответить
20 травня.....
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11.06.2024 16:24 Ответить
За словами Зеленського, найголовніше під час вибору, "щоб люди не обирали просто проросійські гасла". а в 2019 році "мудрий нарід" не розібрався із "зеленим рашистським гаслом"а какая разница?@
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11.06.2024 16:26 Ответить
Что он несет. Рвущиеся к власти ультраправые во Франции не опасны для Украины?

Вроде пытается что-то правильное сказать, но получается бред.
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11.06.2024 16:41 Ответить
who let the dogs out?
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11.06.2024 17:13 Ответить
я навідь знаю відповідь,,,
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11.06.2024 17:21 Ответить
 
 