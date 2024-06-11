Мы должны обеспечить блэкаут российскому террору, тогда РФ будет вынуждена искать путь к настоящему миру, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский считает, что РФ будет искать путь к миру, если исключить ее способность терроризировать соседние страны.

Об этом он сказал во время заявлений для СМИ на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем, передает Цензор.НЕТ.

"Эта война продолжается только потому, что Путин имеет возможность продолжать войну, террор и удары по Украине. Как только российская способность терроризировать соседей будет ограничена, Россия наконец будет вынуждена искать путь к настоящему миру. Потому что это ключевое преимущество Путина. Ракетные удары, управляемые авиабомбы, ударные дроны. Мы вместе должны обеспечить блэкаут российскому террору, чтобы вывести из блэкаута возможность настоящего мира", - подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что обсудил с Шольцем ситуацию на фронте.

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