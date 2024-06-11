Мы должны обеспечить блэкаут российскому террору, тогда РФ будет вынуждена искать путь к настоящему миру, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский считает, что РФ будет искать путь к миру, если исключить ее способность терроризировать соседние страны.
Об этом он сказал во время заявлений для СМИ на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем, передает Цензор.НЕТ.
"Эта война продолжается только потому, что Путин имеет возможность продолжать войну, террор и удары по Украине. Как только российская способность терроризировать соседей будет ограничена, Россия наконец будет вынуждена искать путь к настоящему миру. Потому что это ключевое преимущество Путина. Ракетные удары, управляемые авиабомбы, ударные дроны. Мы вместе должны обеспечить блэкаут российскому террору, чтобы вывести из блэкаута возможность настоящего мира", - подчеркнул президент.
Зеленский рассказал, что обсудил с Шольцем ситуацию на фронте.
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Зеленський особисто забезпечує сталий потік інфолайна на вуха українців та постійний відтік бабла з держбюджету.
"Блекаут терору" звучить як "сходив покакати, провів саміт в туалеті" чи "потужно і ефективно просрав країну".
Звичайний безвідповідальний піздьож з дешевим акторським пафосом, розрахований на залишки ловбойобів.
Чи може, як в "Золотом теленке":
- Ударим коррупцией по энергосистеме и оборонке ?
Хто за те, що Президент України повинен голитися і відповідати дрес-коду на міжнародних заходах - ПІДТРИМАЙТЕ!!!!
Звертаємось до Тебе і віримо в Твою милість, бо Ти Найвеличніший є милостивій і ********.
Боже, дай нам мудрого правителя і воєводу.
Забери з України цього " чувака небритого в піжамі" і всіх хто з ним.
Дякуємо, Тобі Отець Небесний.