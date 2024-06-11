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Мы должны обеспечить блэкаут российскому террору, тогда РФ будет вынуждена искать путь к настоящему миру, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский считает, что РФ будет искать путь к миру, если исключить ее способность терроризировать соседние страны.

Об этом он сказал во время заявлений для СМИ на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем, передает Цензор.НЕТ.

"Эта война продолжается только потому, что Путин имеет возможность продолжать войну, террор и удары по Украине. Как только российская способность терроризировать соседей будет ограничена, Россия наконец будет вынуждена искать путь к настоящему миру. Потому что это ключевое преимущество Путина. Ракетные удары, управляемые авиабомбы, ударные дроны. Мы вместе должны обеспечить блэкаут российскому террору, чтобы вывести из блэкаута возможность настоящего мира", - подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что обсудил с Шольцем ситуацию на фронте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы уже видим, когда и как сможем поставить новые системы ПВО в Украину, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) путин владимир (31295) Шольц Олаф (907)


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Топ комментарии
+6
Який тупень..навіть немовлята знають, що мокши розуміють тільки силу..а ти нашу оборонку заасфальтував..
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11.06.2024 14:43
+6
з таким же успіхом можно забезпечити блекаут сонцю.
Звичайний безвідповідальний піздьож з дешевим акторським пафосом, розрахований на залишки ловбойобів.
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11.06.2024 14:53
+6
"Ця війна триває лише тому, що має можливість продовжувати війну.." - а як же твій піздьож, шо то вигідно Порошенко і шо "нада проста пєрєстать стрєлять"? Ти, шлєпер, вже переставав стіляти, вже відводив війська та все розміновував, а зрозумів тільки зараз, поцар? Коли вже СТІЛЬКИ крові на ТВОЇХ руках, ублюдок хрипатий!
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11.06.2024 15:04
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ти не вмієш забезпечити, ти тільки вміє красти і брехати
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11.06.2024 14:43 Ответить
"астановітє музику" !!!!!
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11.06.2024 15:31 Ответить
Дарма ви так.
Зеленський особисто забезпечує сталий потік інфолайна на вуха українців та постійний відтік бабла з держбюджету.
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11.06.2024 16:15 Ответить
Який тупень..навіть немовлята знають, що мокши розуміють тільки силу..а ти нашу оборонку заасфальтував..
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11.06.2024 14:43 Ответить
яким чинном,потужними вiдосиками?
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11.06.2024 14:45 Ответить
"забезпечити блекаут російському терору" - дуже інноваційно, потужно, сміло, креативно, патріотично, ... і повністю НЕ ЗРОЗУМІЛО та НЕ КОНКРЕТНО!
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11.06.2024 14:45 Ответить
Блекаут, саміт, діджиталізація, потужно, ефективно - головне ці мудрі слова вставляти туди, куди вони личать.
"Блекаут терору" звучить як "сходив покакати, провів саміт в туалеті" чи "потужно і ефективно просрав країну".
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11.06.2024 14:46 Ответить
Що воно меле?
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11.06.2024 14:48 Ответить
73 % скажите когда оно перестанет учиться на нас ? Я уже за....л....ся быть подопытным.
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11.06.2024 14:53 Ответить
Вони внєпалітікі, за кордоном смєтуни
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11.06.2024 14:58 Ответить
з таким же успіхом можно забезпечити блекаут сонцю.
Звичайний безвідповідальний піздьож з дешевим акторським пафосом, розрахований на залишки ловбойобів.
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11.06.2024 14:53 Ответить
Чим? Шашликом і асфальтом?
Чи може, як в "Золотом теленке":
- Ударим коррупцией по энергосистеме и оборонке ?
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11.06.2024 14:54 Ответить
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11.06.2024 15:03 Ответить
"Ця війна триває лише тому, що має можливість продовжувати війну.." - а як же твій піздьож, шо то вигідно Порошенко і шо "нада проста пєрєстать стрєлять"? Ти, шлєпер, вже переставав стіляти, вже відводив війська та все розміновував, а зрозумів тільки зараз, поцар? Коли вже СТІЛЬКИ крові на ТВОЇХ руках, ублюдок хрипатий!
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11.06.2024 15:04 Ответить
Петицію потрібно подати - "Президент повинен голитися і відповідати дрес-коду на міжнародних заходах"! Хтось може допомогти подати петицію???
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11.06.2024 15:18 Ответить
А меня с другой стороны убивает небритое рыло... Наповал убивает, когда солдаты берут пример из верховного и поотпускали бороды. Вот случись у пыни мозги совсем поедут набекрень и он прикажет использовать V-газы, фосген... дык, кто с бородой погибнет тут же , бо противогаз, из-за бороды не приляжет герметично к лицу.
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11.06.2024 15:23 Ответить
Так шо в петицию прошу добавить и мой вариант, обязательный к исполнению главзебом, мол, в целях безопасности его же, типо, живым останется, если чьо.
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11.06.2024 15:26 Ответить
подав петицію, але не встиг Ваш коментар додати.....((((
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11.06.2024 15:49 Ответить
Я підпишусь обов'язково!
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11.06.2024 15:35 Ответить
Я створив петицію.....
Хто за те, що Президент України повинен голитися і відповідати дрес-коду на міжнародних заходах - ПІДТРИМАЙТЕ!!!!
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11.06.2024 15:48 Ответить
Не ми повинні, а ти повонинен !!!Не ми про...а ти ,та твоя команда про....ли !!!
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11.06.2024 15:25 Ответить
Ми разом повинні забезпечити блекаут російському терору, щоб вивести з блекауту можливість справжнього миру... - дык, об этом амеры вдалбливают еще с момента полномасштабного вторжения кацапни. Говорили, шо первым делом перемолоть технику кацапов, как и живую силу, в течении нескольких лет, бо швидше это сделать физически невозможно. Потому глубокая оборона, а не втрата технiки та живоi сили в безглуздих наступах, як прошлого року. Зебил использовал всю технику амеров, которая предназначалась на год -полтора для обороны. А потом без вооружений пол года, як ступа, бегал с протянутой рукой в попрошайничестве. Я не понимаю, главзеб не вдупляет, шо его действия глупы, а не дерзновенны? Чел явно путает быкования подворотни криворожского квартала, бо это его предел развития, с большой политикой.
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11.06.2024 15:30 Ответить
Не знаю что там амеры вдалбливают, однако разрешения бить дальнобойными ракетами не дают. А вот почему за 2 года не наладили выпуск своих, хотя бы пару десятков в месяц, это главный вопрос. 20 Нептунов успокоили бы энергетику кацапов много где и надолго
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11.06.2024 17:59 Ответить
Господи Боже!
Звертаємось до Тебе і віримо в Твою милість, бо Ти Найвеличніший є милостивій і ********.
Боже, дай нам мудрого правителя і воєводу.
Забери з України цього " чувака небритого в піжамі" і всіх хто з ним.
Дякуємо, Тобі Отець Небесний.
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11.06.2024 15:32 Ответить
- Оце зморозив.
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11.06.2024 15:34 Ответить
 
 