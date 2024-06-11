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Новости Война
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Мы уже видим, когда и как сможем поставить новые системы ПВО в Украину, - Зеленский

Зеленський про ППО для України

Президент Владимир Зеленский заявил, что вместе с партнерами Украины знает, когда поставят новые системы ПВО.

Об этом глава государства заявил во время конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, передает Цензор.НЕТ.

Президент поблагодарил канцлера Германии Шольца за предоставленные системы ПВО.

"Германия уже является одним из мировых лидеров, помогая нам в сфере противовоздушной обороны. Я также хочу поблагодарить всех ваших производителей, в частности, за IRIS-Т, которая действительно очень помогает", - пояснил он.

По словам Зеленского, Украина вместе с Нидерландами, США и другими странами работает над тем, чтобы получить больше ПВО.

"И мы уже видим, как и когда мы сможем поставить новые системы в Украину", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам нужно не менее 7 Patriot, чтобы защитить основные города, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) ПВО (2765)


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рашка ше не знає?
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11.06.2024 12:59 Ответить
Ну і звіснож в першу чергу попередтв і согласував з Лукашенко. Алгорітм Оман на вагнерівцях вже отпрацёван
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11.06.2024 13:05 Ответить
Я теж бачу коли ТИ зможеш нову систему ППО поставити - ніколи.
Коли союзники поділяться тоді і буде - а ти, чмо недолегітимне, припиняй вже щоки надувати.
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11.06.2024 13:19 Ответить
"Таке.. бачення... бачення.. телебачення..." © Зеленскій.
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11.06.2024 13:45 Ответить
 
 