Мы уже видим, когда и как сможем поставить новые системы ПВО в Украину, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что вместе с партнерами Украины знает, когда поставят новые системы ПВО.

Об этом глава государства заявил во время конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, передает Цензор.НЕТ.

Президент поблагодарил канцлера Германии Шольца за предоставленные системы ПВО.

"Германия уже является одним из мировых лидеров, помогая нам в сфере противовоздушной обороны. Я также хочу поблагодарить всех ваших производителей, в частности, за IRIS-Т, которая действительно очень помогает", - пояснил он.

По словам Зеленского, Украина вместе с Нидерландами, США и другими странами работает над тем, чтобы получить больше ПВО.

"И мы уже видим, как и когда мы сможем поставить новые системы в Украину", - подытожил он.

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