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Ми повинні забезпечити блекаут російському терору, тоді РФ буде змушена шукати шлях до справжнього миру, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вважає, що РФ шукатиме шлях до миру, якщо унеможливити її здатність тероризувати сусідні країни.

Про це він сказав під час заяв для ЗМІ на спільній пресконференції із канцлером Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.

"Ця війна триває лише тому, що Путін має можливість продовжувати війну, терор та удари по Україні. Як тільки російська здатність тероризувати сусідів буде обмежена, Росія нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру. Бо це ключова перевага Путіна. Ракетні удари, керовані авіабомби, ударні дрони. Ми разом повинні забезпечити блекаут російському терору, щоб вивести з блекауту можливість справжнього миру", - наголосив президент.

Зеленський розповів, що обговорив із Шольцом ситуацію на фронті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми вже бачимо, коли і як зможемо поставити нові системи ППО в Україну, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) путін володимир (23857) Шольц Олаф (1137)


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Топ коментарі
+6
Який тупень..навіть немовлята знають, що мокши розуміють тільки силу..а ти нашу оборонку заасфальтував..
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11.06.2024 14:43
+6
з таким же успіхом можно забезпечити блекаут сонцю.
Звичайний безвідповідальний піздьож з дешевим акторським пафосом, розрахований на залишки ловбойобів.
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11.06.2024 14:53
+6
"Ця війна триває лише тому, що має можливість продовжувати війну.." - а як же твій піздьож, шо то вигідно Порошенко і шо "нада проста пєрєстать стрєлять"? Ти, шлєпер, вже переставав стіляти, вже відводив війська та все розміновував, а зрозумів тільки зараз, поцар? Коли вже СТІЛЬКИ крові на ТВОЇХ руках, ублюдок хрипатий!
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11.06.2024 15:04
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ти не вмієш забезпечити, ти тільки вміє красти і брехати
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11.06.2024 14:43 Відповісти
"астановітє музику" !!!!!
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11.06.2024 15:31 Відповісти
Дарма ви так.
Зеленський особисто забезпечує сталий потік інфолайна на вуха українців та постійний відтік бабла з держбюджету.
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11.06.2024 16:15 Відповісти
Який тупень..навіть немовлята знають, що мокши розуміють тільки силу..а ти нашу оборонку заасфальтував..
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11.06.2024 14:43 Відповісти
яким чинном,потужними вiдосиками?
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11.06.2024 14:45 Відповісти
"забезпечити блекаут російському терору" - дуже інноваційно, потужно, сміло, креативно, патріотично, ... і повністю НЕ ЗРОЗУМІЛО та НЕ КОНКРЕТНО!
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11.06.2024 14:45 Відповісти
Блекаут, саміт, діджиталізація, потужно, ефективно - головне ці мудрі слова вставляти туди, куди вони личать.
"Блекаут терору" звучить як "сходив покакати, провів саміт в туалеті" чи "потужно і ефективно просрав країну".
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11.06.2024 14:46 Відповісти
Що воно меле?
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11.06.2024 14:48 Відповісти
73 % скажите когда оно перестанет учиться на нас ? Я уже за....л....ся быть подопытным.
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11.06.2024 14:53 Відповісти
Вони внєпалітікі, за кордоном смєтуни
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11.06.2024 14:58 Відповісти
з таким же успіхом можно забезпечити блекаут сонцю.
Звичайний безвідповідальний піздьож з дешевим акторським пафосом, розрахований на залишки ловбойобів.
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11.06.2024 14:53 Відповісти
Чим? Шашликом і асфальтом?
Чи може, як в "Золотом теленке":
- Ударим коррупцией по энергосистеме и оборонке ?
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11.06.2024 14:54 Відповісти
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11.06.2024 15:03 Відповісти
"Ця війна триває лише тому, що має можливість продовжувати війну.." - а як же твій піздьож, шо то вигідно Порошенко і шо "нада проста пєрєстать стрєлять"? Ти, шлєпер, вже переставав стіляти, вже відводив війська та все розміновував, а зрозумів тільки зараз, поцар? Коли вже СТІЛЬКИ крові на ТВОЇХ руках, ублюдок хрипатий!
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11.06.2024 15:04 Відповісти
Петицію потрібно подати - "Президент повинен голитися і відповідати дрес-коду на міжнародних заходах"! Хтось може допомогти подати петицію???
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11.06.2024 15:18 Відповісти
А меня с другой стороны убивает небритое рыло... Наповал убивает, когда солдаты берут пример из верховного и поотпускали бороды. Вот случись у пыни мозги совсем поедут набекрень и он прикажет использовать V-газы, фосген... дык, кто с бородой погибнет тут же , бо противогаз, из-за бороды не приляжет герметично к лицу.
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11.06.2024 15:23 Відповісти
Так шо в петицию прошу добавить и мой вариант, обязательный к исполнению главзебом, мол, в целях безопасности его же, типо, живым останется, если чьо.
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11.06.2024 15:26 Відповісти
подав петицію, але не встиг Ваш коментар додати.....((((
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11.06.2024 15:49 Відповісти
Я підпишусь обов'язково!
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11.06.2024 15:35 Відповісти
Я створив петицію.....
Хто за те, що Президент України повинен голитися і відповідати дрес-коду на міжнародних заходах - ПІДТРИМАЙТЕ!!!!
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11.06.2024 15:48 Відповісти
Не ми повинні, а ти повонинен !!!Не ми про...а ти ,та твоя команда про....ли !!!
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11.06.2024 15:25 Відповісти
Ми разом повинні забезпечити блекаут російському терору, щоб вивести з блекауту можливість справжнього миру... - дык, об этом амеры вдалбливают еще с момента полномасштабного вторжения кацапни. Говорили, шо первым делом перемолоть технику кацапов, как и живую силу, в течении нескольких лет, бо швидше это сделать физически невозможно. Потому глубокая оборона, а не втрата технiки та живоi сили в безглуздих наступах, як прошлого року. Зебил использовал всю технику амеров, которая предназначалась на год -полтора для обороны. А потом без вооружений пол года, як ступа, бегал с протянутой рукой в попрошайничестве. Я не понимаю, главзеб не вдупляет, шо его действия глупы, а не дерзновенны? Чел явно путает быкования подворотни криворожского квартала, бо это его предел развития, с большой политикой.
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11.06.2024 15:30 Відповісти
Не знаю что там амеры вдалбливают, однако разрешения бить дальнобойными ракетами не дают. А вот почему за 2 года не наладили выпуск своих, хотя бы пару десятков в месяц, это главный вопрос. 20 Нептунов успокоили бы энергетику кацапов много где и надолго
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11.06.2024 17:59 Відповісти
Господи Боже!
Звертаємось до Тебе і віримо в Твою милість, бо Ти Найвеличніший є милостивій і ********.
Боже, дай нам мудрого правителя і воєводу.
Забери з України цього " чувака небритого в піжамі" і всіх хто з ним.
Дякуємо, Тобі Отець Небесний.
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11.06.2024 15:32 Відповісти
- Оце зморозив.
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11.06.2024 15:34 Відповісти
 
 