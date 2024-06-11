Ми повинні забезпечити блекаут російському терору, тоді РФ буде змушена шукати шлях до справжнього миру, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вважає, що РФ шукатиме шлях до миру, якщо унеможливити її здатність тероризувати сусідні країни.

Про це він сказав під час заяв для ЗМІ на спільній пресконференції із канцлером Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ.

"Ця війна триває лише тому, що Путін має можливість продовжувати війну, терор та удари по Україні. Як тільки російська здатність тероризувати сусідів буде обмежена, Росія нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру. Бо це ключова перевага Путіна. Ракетні удари, керовані авіабомби, ударні дрони. Ми разом повинні забезпечити блекаут російському терору, щоб вивести з блекауту можливість справжнього миру", - наголосив президент.

Зеленський розповів, що обговорив із Шольцом ситуацію на фронті.

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