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Ультраправые бойкотировали выступление Зеленского в Бундестаге и назвали его нелегитимным

Володимир Зеленськиц

Лидеры фракции ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) бойкотировали выступление Владимира Зеленского в Бундестаге.

Об этом пишет N-TV, передает Цензор.НЕТ.

Лидеры фракции Алиса Вайдель и Тино Хрупалла заявили, что срок полномочий Зеленского закончился и он якобы находится на посту только как "президент войны и нищий".

Они отказались слушать выступление украинского президента в немецком парламенте, назвав его "спикером в камуфляжном костюме". Почти все представители фракции AfD также бойкотировали выступление Зеленского, однако четыре депутата все же присутствовали на нем.

Также лидеры ультраправой фракции заявили, что Украине нужен "не президент войны", а "мирный президент, готовый вести переговоры".

Читайте также: Пророссийские радикальные лозунги опасны для стран ЕС, а не для Украины, - Зеленский

Автор: 

Германия (6973) Зеленский Владимир (20434) Бундестаг (224)


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Топ комментарии
+29
Оооо, на зарплаті московії!
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11.06.2024 20:53
+29
Поки Захід вчив нас боротися з корупцією, Росія корумпувала всі ультра-праві політичні партії в Європі як шльондр, причому дешево по нашим міркам. А деяких возила на окуповані території і в рашу, так що там уже без компроматів зі шльондрами в сауні знятих на приховану камеру не обійшлось. Всі вони на крючку.

Двох лідерів АДГ недавно уже арештували за взятку від росії, навіть китаю, причому суми сотні тисяч євро. Дешеві.
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11.06.2024 21:09
+22
не президент війни", а "мирний президент, готовий вести переговори". Джерело:

взагалі у ЗМІ західних про війну інфи мало , і у цьому віна Ермака, бо він закрив усі ТВ програми для західной авдиторії , коли українські журналісти вели передачі МОВАМИ країн Євросоюзу
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11.06.2024 20:55
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Страница 3 из 3
не можна провести вибори? зрозуміло! але де в Конституції написано - "має сидіти на посту поки не сконає"? державний службовець не може діяти як йому заманеться, він має діяти виключно в спосіб і за законами прописаними під його діяльність! В Конституції сказано - 5 РОКІВ!
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11.06.2024 21:55 Ответить
Повернути виборців та теріторії з виборцями якщо не не вдасться ніколи, то в осяжній історичній перспективі точно. То що, про вибори - забуваєм назавжди?
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11.06.2024 22:09 Ответить
Я втянулся в свалку по части выборов тут и зря. Дуроконей пнуть что попало и корчить умных хоть отбавляй совковой лопатой! Если и вернём те места, то по мировой практике там применять надо будет систему понижения в гражданских правах. Именно в выборах. На 5, 10 или совсем навсегда не выбираться и не выбирать столько то лет. Мировая практика. Многое не контролируем уже 10 лет. Там все совсем другие стали. Я бы вообще не связывался с донбалластом. Давно писал это. Индустрия убита. Где взять миллиарды? А разве центральная Украина не заслужила полноценных инвестиций? Единожды предавший......
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11.06.2024 22:18 Ответить
Кемская волость а че там по мировой практике в 21-м веке, просвети,тебе ж с бокса с биологическими отходами по любому лучше видно
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11.06.2024 22:29 Ответить
Демократична держава не може існувати без виборів, інакше загине і перетвориться на деспотичну диктатуру.
Якщо на окремих територіях через окупацію вибори провести не можливо, вони мають бути проведені на неокупованих територіях, як це було зроблено у 2014 році.
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12.06.2024 03:40 Ответить
путінські повії зразково відпрацювали!
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11.06.2024 21:49 Ответить
Налякали актора. Так ще до іржавого голосу й заїкання добавиться!
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11.06.2024 21:51 Ответить
читаю біографію вайдель--- "відкрита лєзбіянка" --закрив біографію
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11.06.2024 22:28 Ответить
Чому не звернулася "зе *******" саме тому ,що з цього приводу до КСУ тому що є рішення Конституційного Суду України яке не може бути оскарженим, від 15 травня 2014 р.№5-рп/2014 по справі № 1-19/2014 ….. (Враховуючи наведене та керуючись https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4905 статтями 147 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4913 150 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4930 153 Конституції України , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n254 статтями 51 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n302 62 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n311 63 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n330 66 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n340 67 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n347 69 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/422/96-%D0%B2%D1%80#n449 частиною першою статті 95 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України вирішив:
1.Положення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4605 частин першої , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4610 п'ятої статті 103 Конституції України необхідно розуміти так, що Президент України обирається громадянами України на позачергових, як і на чергових, виборах строком на п'ять років.
 2.Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

Розяснення: ст.103 КУ..Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень Президента України, це і називається "Конституційний термін"

І ні військовий стан чи інші надумані причини не є правовою підставою для відміни чи відтермінування строків виборів Презедента України
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11.06.2024 21:52 Ответить
А шо цензорянам не подобається?
Його останніми словами тут обсирають, а треба було AfD назвати його тим ким воно є, тобто нелегітимною мавпою в зеленому мішку, так його ледь не полюбили.
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11.06.2024 21:58 Ответить
Свідєтєлі Трампа були більш категоричні - клоуни, в прикиді вуличних сутенерів. А ху.......вчани в ФРН вважають що саме х...... Є альтернативою для Гроссдойчланд. Ліваки є ліваки. В 30 роках німецькі ліваки (компартія) теж ратували за комунізьм во всьом мірє. І на виборах йшли ноздря в ноздрю. Але потім Гітлер влаштував і соцдекам,і комуністам трибуни для дебатів в таборах.
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11.06.2024 22:01 Ответить
нарратіви, звісно ж рашиські, але осадочєк НЄ-лігітімності залишився...
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11.06.2024 22:17 Ответить
вибори, вова !
вибора !!!!!
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11.06.2024 22:18 Ответить
Рашистские подпевалы.
Хорошо бы немецкие спецслужбы проверили их счета на предмет неожиданных поступлений из неизвестных источников... В ржублях😉
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11.06.2024 22:36 Ответить
вибори, вибора !!!!!
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11.06.2024 23:13 Ответить
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
...
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;
...

Стаття 103. ...
Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 20. Виборчий процес
...
Рішення щодо призначення виборів, виборчий процес яких був припинений або не розпочався у зв'язку з введенням воєнного або надзвичайного стану, ухвалюється відповідним суб'єктом їх призначення не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану, а у разі якщо для проведення виборів законом не вимагається окремого рішення про їх призначення, про початок відповідного виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану.
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11.06.2024 22:40 Ответить
Як би в статті 108 було написано "має виконувати обовʼязки допоки не виберуть нового Президента" - тоді питань нема!

Але тут чітко написано "має виконувати поки НОВООБРАННИЙ не приступить до виконання обовʼязків"!!!! - ця стаття регулює ВИКЛЮЧНО ситуацію наявності одночасно 2 Президентів! щоб не було ситуації, коли ЦВК оголошує результати і попереднього Президента викидають з речами з кабінету...

якщо є новий Президент - старого нікуди не викидають на мороз! старий виконує обовʼязки допоки новий не прийме всі повноваження...

якщо нового не існує - то немає що виконувати - стаття 108 не працює!

статтєю 103 регулюються терміни "придатності" Президента - 5 РОКІВ!
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11.06.2024 22:52 Ответить
Далі бігає позориться.
Різницю між оголошенням результатів виборів ЦВК та складанням присяги Президентом розумієш? Статтю 104 КУ почитай. Ще раз повторюю, твої псевдоюридичні висновки не мають нічого спільного з законом. Про це можна під шафе на кухні потріщати серед таких самих "ерудитів", але ж нащо на людях ганьбитися?
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12.06.2024 01:42 Ответить
ти можеш скіки завгодно розпосюджувати свою маячню маніпулючі різними законами, але ніколи не зможеш заперечити статтю 103 Конституції України! Ця стаття обмежує строк діяльності Президента України 5 (пʼятьма) роками! далі він не має права виконувати свої обовʼязки
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17.06.2024 18:18 Ответить
Порядок проведення виборів - це їх процедура, процес проведення, але не підстави проведення виборів, які визначаються виключно Конституцією.
Верховна Рада не може сама собі законом скасувати конституційний обов'язок призначати вибори, встановлений для неї Конституцією.
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12.06.2024 03:15 Ответить
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
...
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;
...

Стаття 103. ...
Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 20. Виборчий процес
...
Рішення щодо призначення виборів, виборчий процес яких був припинений або не розпочався у зв'язку з введенням воєнного або надзвичайного стану, ухвалюється відповідним суб'єктом їх призначення не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану, а у разі якщо для проведення виборів законом не вимагається окремого рішення про їх призначення, про початок відповідного виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану.
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11.06.2024 22:42 Ответить
Стаття 108 має на меті врегулювати ситуацію, коли в країні 2 президента одночасно!
написано ж: "виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента" - що тут не зрозуміло??? ВЖЕ Є новобраний Президент!
якщо немає новообранного Президента - повноваження теперишнього не виконуються, бо ніде в Конституції про це не написано! В Конституції написано - 5 РОКІВ!
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11.06.2024 22:45 Ответить
І ще є одне доповнення до вищезгаданого. Воєнний стан ВР може оголосити терміном тільки на 90 діб. А на далі не продовжувати а оголошувати війну. А не оголошення війни ( що саме робить ВР тепер) і тягне за собою весь ланцюжок. Допіру чому ***** в Росії проводить так звану СВО а не війну? Бо міняється законодавче поле у випадку війни. Починають діяти інші закони. Необхідно оголошувати мобілізацію, що ***** робити не хоче бо населення цього не підтримає. Та й маскалі ,, Ніколи не нападають першими,, це виходить фейк. А у нас Зе і компанія не хоче називати речі своїми іменами. Це типове поводження всієї маланської нації-- ЮДИТИ народи. Тому від цієї риси так і називається маланська нація. І тут не має ніякої ворожнечі. Просто не бійтеся називати речі своїми іменами
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12.06.2024 04:06 Ответить
Вище хтось пише - " взагалi iнфи про вiйну в захiдних мало "... так от , на https://www.yahoo.com/news/world/ постiйно виходять новини про Україну
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11.06.2024 22:47 Ответить
Вот тут они и пишут что около 80 законодателей двух партий проигнорировали выступление Зеленського.
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11.06.2024 23:30 Ответить
Та пишуть постійно. Я щодня читаю про це як мінімум в декількох англомовних виданнях. Єдине, що часом деякі пишуть кацапську муйню.
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12.06.2024 14:05 Ответить
На конференцію з відновлення України в Берліні Зеленський взяв не тільки Кіма, якого спіймали на крадівництві грошей на фортифікації, а й заступника мера Миколаєва Сергія Коренєва, який зараз перебуває під слідством НАБУ за розкрадання 27 млн грн та випущений під залог (c)

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11.06.2024 23:10 Ответить
В кожній імперії були свої ідіоти, але щоб в ідіотів була своя імперія…
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11.06.2024 23:11 Ответить
що ти маєш проти кацапів?
гондонасів і очко-імперців
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12.06.2024 00:54 Ответить
Хоть хтось вказав клоуну його місце, а то ситій европці якось байдуже що тут шайка клала на закони великий болт, думають за єврики відкупитись.
Клоун НЕ легітимний, у іншому випадку зелена шобла вже давно отримала б розяснення від КС.
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11.06.2024 23:16 Ответить
Кацапы беснуються, их фюрер уже давно прошел 2 президентских срока. Пуйло давно не ЛЕГИТИМЕН.

А ЗЕленский ПОЛНОСТЬЮ легитимен!
Укусите себя кацапы!
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11.06.2024 23:56 Ответить
Хіба це можуть казати люди інших країн/громадянства.
От українцям це можна. Зеля -лох, підстилка єрмака.
А от швайне фрау тут до чого?
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11.06.2024 23:58 Ответить
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
...
7) призначення виборів Президента України у строки, передбачені цією Конституцією;
...

Стаття 103. ...
Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

ВИБОРЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 20. Виборчий процес
...
Рішення щодо призначення виборів, виборчий процес яких був припинений або не розпочався у зв'язку з введенням воєнного або надзвичайного стану, ухвалюється відповідним суб'єктом їх призначення не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану, а у разі якщо для проведення виборів законом не вимагається окремого рішення про їх призначення, про початок відповідного виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія не пізніше місяця з дня припинення або скасування воєнного або надзвичайного стану.
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12.06.2024 00:05 Ответить
ЩО КАЦАПАМ НЕ ЗРОЗУМІЛО?

ПОКИ В УКРАЇНІ ВІЙНА - буде ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ. 100 крапок для дебілів і кацапів.

Не подобається - припиняйте з нами війну, проведемо вибори.

Russia goodbye
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12.06.2024 00:11 Ответить
Путін - *****!
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12.06.2024 01:24 Ответить
Путін - *****!

типуКацапські коментатори - постіть ТУТ, хто згодний з цим
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12.06.2024 00:51 Ответить
Якщо по суті Конституція говорить про безперервність виборчого процесу, це стосується саме посади президента тому, що немає у нас саме президентської гілки влади. У нас є наступні гілки - законодавча(парламент), виконавча (уряд) та судова(верховний суд).
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12.06.2024 01:08 Ответить
у нас немає тільки дебілів типу та іншого кацапського лайна
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12.06.2024 01:14 Ответить
Адміни: просимо блокувати ворогів кацапських:

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12.06.2024 01:16 Ответить
В унісон з путіним
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12.06.2024 01:36 Ответить
До последнего абзаца все правильно... даже если эти "правые" проплачены х**лом - возразить им нЕчего. Нелигитимный- Да. Нищий . Да. Спикер (брехло) в камуфляжке. Да.

А последний абзац говорит о том, что они и вправду оплачены х**лом...

Ну ...так они в этом не отличаются ни от козыря...ни от зели... ни от буратино ... ни от одного человека с Банковой... Ведь ситуация с выставлением Украины на позор - это и есть х**ловый приказ резидентуре - всем этим зеленым шпионам....
Так что не так важно кем куплены немце-правые.... важно, что они говорят объективные вещи... С которыми трудно спорить даже симпатикам Украины...

А значит х**ловый план развала УКраины изнутри успешно реализуется пятью-шестью эффективными лубянскими менеджерами
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12.06.2024 01:45 Ответить
где тут объективные вещи? Судя по тому что они нанесли это слепок потока сознания рашиста, и ничего больше.
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12.06.2024 08:46 Ответить
ультраправі таки тут праві
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12.06.2024 01:47 Ответить
рашистам слова не давали. Вали к пуйлу )
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12.06.2024 08:25 Ответить
Тебя тут в топике слишком много , а лай твой один и тот же, чтоб ты был не бот ... А я - не ликбез для ботов, чтоб совать им в нос то очевидное, чего у них в темниках указано обгавкивать. Так что занимайся самообразованием, сынок...
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12.06.2024 11:20 Ответить
Вам Уряд Національного Порятунку (УНП) лінькі сформувати з комбатантів чи Єрмак не дозволяє?
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12.06.2024 02:28 Ответить
Порошенко зі зленським уже сформував уряд зеленого узурпаторського "порятунку" (знищення).

Якісь претензії маєте?
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12.06.2024 03:28 Ответить
Це вам де повідомили:на лубянці,чи в дебрях подоляка,єрмака,фьодорова.
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12.06.2024 04:48 Ответить
Те, що вiн не президент, а "спікер у камуфляжному костюмі", це правда.
AfD не проросійська, а пронімецька партія. Це єдина партія, яка виступає проти безконтрольного прийому мігрантів, засилля ісламу та за охорону кордонів. Ниякі вони не праві радикали, а абсолютно нормальна партія націоналістів, якої я й Україні бажаю. Те, що пише про AfD ліва куплена преса як у Німеччині, так і в Україні, це на 99% брехня.
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12.06.2024 07:02 Ответить
вот еще один рашист несет ахинею пуйловскую. Не боись лапочка, и тебя к ногтю немецкая контр разведка прижмет и пинком под зад к родным березам вышвырнет.
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12.06.2024 08:24 Ответить
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12.06.2024 08:44 Ответить
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12.06.2024 08:47 Ответить
расстрелять за бегство к противнику и измену Родине.
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12.06.2024 08:48 Ответить
Немецкой контразведке нужно незамедлительно выпилить всю агентуру Путинского влияния с Германии ))) Это просто. Все кто несет "лаврушку" - в камеру. )
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12.06.2024 08:52 Ответить
А скажыте мне, о барцы за лигитимность, а какой полезный результат будет для Украины от признания Зели нелегитимным?
Стефанчук придёт - порядок наведёт?
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12.06.2024 11:27 Ответить
Та нічого принципово не зміниться, якщо зважати, що Стефанчук від слуг і слуг в парламенті більшість. Це, якби можна було парламент переобрати, можливо, щось би й змінилося. А так все буде так само, тільки камінці летітимуть вже в в нього і на міжнародній арені Україну представлятиме чисто візуально дуже неприємна людина. Тоді це точно стане мемом.
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12.06.2024 11:47 Ответить
Не Стефанчук придёт , а Голова Верховної Ради України . Чи під час воєнного стану не можна переобирати Голову Верховної Ради України ? Прізвище назвати ? От кого народ , що вийде до Верховної Ради , назве , той і буде. А якщо не вийде .... , то все буде по-прєжнєму , по-Брєжнєву.
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12.06.2024 12:34 Ответить
"народ , що вийде до Верховної Ради , назве" - и больше слов не нужно говорить!
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12.06.2024 13:28 Ответить
А полєзний результат єдиний - внести дестабілізацію та показати на весь світ, що тут жопа і допомагати не варто. Наче ж, очевидно.
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12.06.2024 14:13 Ответить
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