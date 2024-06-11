Ультраправые бойкотировали выступление Зеленского в Бундестаге и назвали его нелегитимным

Лидеры фракции ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) бойкотировали выступление Владимира Зеленского в Бундестаге.

Об этом пишет N-TV, передает Цензор.НЕТ.

Лидеры фракции Алиса Вайдель и Тино Хрупалла заявили, что срок полномочий Зеленского закончился и он якобы находится на посту только как "президент войны и нищий".

Они отказались слушать выступление украинского президента в немецком парламенте, назвав его "спикером в камуфляжном костюме". Почти все представители фракции AfD также бойкотировали выступление Зеленского, однако четыре депутата все же присутствовали на нем.

Также лидеры ультраправой фракции заявили, что Украине нужен "не президент войны", а "мирный президент, готовый вести переговоры".

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