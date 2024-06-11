Байден и Зеленский встретятся на саммите G-7, - Белый дом

Президент США Джо Байден и президент Украины встретятся 13 июня на саммите "Группы семи" в Италии.

Об этом сообщил во вторник во время онлайн-брифинга советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В четверг президент Байден и президент Зеленский встретятся, чтобы обсудить нашу решительную поддержку Украины как сейчас, так и в будущем. После этой встречи оба лидера - президент Байден и президент Зеленский - примут участие в пресс-конференции", - сообщил он.

Также Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты во время саммита G7 продемонстрируют четкую приверженность поддержке Украины.

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"Мы сделаем смелые шаги, чтобы показать Путину, что время не на его стороне, и что он не может переждать нашу поддержку в борьбе Украины за свободу". Представитель Белого дома также отметил, что наступление РФ угрожает не только демократии в Украине, но фактически влияет на безопасность во всей Европе", - заявил Кирби.

По его словам, на саммите будет объявлено о новых шагах в вопросе замороженных суверенных активов РФ и их направлению в пользу Украины, чтобы помочь ей восстановиться после агрессии Путина.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки" в Италии, который состоится 13-15 июня.

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