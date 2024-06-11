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Байден и Зеленский встретятся на саммите G-7, - Белый дом

Байден та Зеленський зустрінуться на саміті G-7

Президент США Джо Байден и президент Украины встретятся 13 июня на саммите "Группы семи" в Италии.

Об этом сообщил во вторник во время онлайн-брифинга советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В четверг президент Байден и президент Зеленский встретятся, чтобы обсудить нашу решительную поддержку Украины как сейчас, так и в будущем. После этой встречи оба лидера - президент Байден и президент Зеленский - примут участие в пресс-конференции", - сообщил он.

Также Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты во время саммита G7 продемонстрируют четкую приверженность поддержке Украины.

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"Мы сделаем смелые шаги, чтобы показать Путину, что время не на его стороне, и что он не может переждать нашу поддержку в борьбе Украины за свободу". Представитель Белого дома также отметил, что наступление РФ угрожает не только демократии в Украине, но фактически влияет на безопасность во всей Европе", - заявил Кирби.

По его словам, на саммите будет объявлено о новых шагах в вопросе замороженных суверенных активов РФ и их направлению в пользу Украины, чтобы помочь ей восстановиться после агрессии Путина.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки" в Италии, который состоится 13-15 июня.

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Автор: 

G7 (835) Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20434)


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Топ комментарии
+5
Панове! А якби на місці Зеленського "був якийсь дурачок"!?
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11.06.2024 23:39
+4
Шкода iталiйцiв. Коли Везувiй останнього разу прокидався?
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12.06.2024 06:13
+4
Подивився на світлину ... коли ВОНО вже відмовиться від бомж-стайлу та почне хоча б зовнішним виглядом поважати тих , хто з ним зустрічається ?

І взагалі - який ще "Президент" Зеленський ? Його конституційний термін скінчився 20 травня 2024 року ... вже хоча б називали його на Цензорі "виконуючим обов'язки Президента" , а по-факту Вова вже Військовий Диктатор та Узурпатор Влади .

А ВОНО останні тижні постійно вештається по закордонах та зустрічається з усіми , ким можна ... щоб вони підтвердили його легітимність фактом своєї зустрічі , це ж всяка більш-менш розумна людина розуміє .

А нащо це Байдену , Макрону , Шольцу ....? Моя версія - схоже , що на Заході прийняли рішення по військовому виснаженню Путіна та Рашки ціної руйнування залишків України та її максимального звільнення від корінного населення під майбутнє переміщення на зачищені територіі мільйонів мігрантів з Африки та Азії , від яких дуже потерпає Європа ... а для цього Заходу й потрібен Вова зі своїм ЗЕкублом як "ефективні менеджери" по відлову та утилізації на фронті українських чоловіків . Десь так це виглядає .

Але нащо це українцям ?

А "мудрий нарід-суїціднік73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому истерично плювався в Папередника за те життя і ту війну!

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12.06.2024 09:23
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жаль, що бєзугла не прийняла свій закон про "присвоєння власних повноваженнь", зараз саме час його застосовувати
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11.06.2024 23:35 Ответить
Байден та Зеленський зустрінуться та заколять порося.
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11.06.2024 23:37 Ответить
Панове! А якби на місці Зеленського "був якийсь дурачок"!?
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11.06.2024 23:39 Ответить
Та ну, Андрєй Барісич до сіх про хочєт...
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11.06.2024 23:54 Ответить
Не уксуснитесь от собственной шутки
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11.06.2024 23:57 Ответить
Ви про "дурачка", чи про Барісича?
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12.06.2024 00:04 Ответить
Про обох, якщо це різні люди
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12.06.2024 00:05 Ответить
Страшно уявити... була би війна і долар по 40
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12.06.2024 10:35 Ответить
Шкода iталiйцiв. Коли Везувiй останнього разу прокидався?
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12.06.2024 06:13 Ответить
Конечно встретятся. Потому что, самоходный дед не сможет убежать от молодого, иногда энергичного наркомана.
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12.06.2024 07:50 Ответить
А ЗЕл случайно не втik,шото он долго находится за границей.Та еще и с Ленкой.
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12.06.2024 09:16 Ответить
Подивився на світлину ... коли ВОНО вже відмовиться від бомж-стайлу та почне хоча б зовнішним виглядом поважати тих , хто з ним зустрічається ?

І взагалі - який ще "Президент" Зеленський ? Його конституційний термін скінчився 20 травня 2024 року ... вже хоча б називали його на Цензорі "виконуючим обов'язки Президента" , а по-факту Вова вже Військовий Диктатор та Узурпатор Влади .

А ВОНО останні тижні постійно вештається по закордонах та зустрічається з усіми , ким можна ... щоб вони підтвердили його легітимність фактом своєї зустрічі , це ж всяка більш-менш розумна людина розуміє .

А нащо це Байдену , Макрону , Шольцу ....? Моя версія - схоже , що на Заході прийняли рішення по військовому виснаженню Путіна та Рашки ціної руйнування залишків України та її максимального звільнення від корінного населення під майбутнє переміщення на зачищені територіі мільйонів мігрантів з Африки та Азії , від яких дуже потерпає Європа ... а для цього Заходу й потрібен Вова зі своїм ЗЕкублом як "ефективні менеджери" по відлову та утилізації на фронті українських чоловіків . Десь так це виглядає .

Але нащо це українцям ?

А "мудрий нарід-суїціднік73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому истерично плювався в Папередника за те життя і ту війну!

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12.06.2024 09:23 Ответить
Добре що воно не з'явилося перед Байденом в такому вигляді:\

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12.06.2024 10:43 Ответить
З'являлося - у страшному сні. Це тіки українці ржуть з такого - дебіли - глядачі- виборці.
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12.06.2024 13:59 Ответить
Замість цих показушних зустрічей, краще б по одному Петріоту давали, чи літаку Ф16.А так, абсолютно беззмістовні зустрічі діда, який з великою ймовірністю, скоро стане звичайним американським пенсіонером і не зрозуміло кого взагалі.
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12.06.2024 09:35 Ответить
Раніше було слово ПОТУЖНО....а тепер зустріч ,щоб знову показати але вже не потужно а РІШУЧЕ...А людям потрібний мир і спокій
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12.06.2024 10:17 Ответить
Ну, людям може і потрібно , але реальність, яку вони набудували навколо себе, тепер далека від цих бажань.
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12.06.2024 10:37 Ответить
ПУСТЬ ДЕДУШКА ЕГО ОТЧИТАЕТ !)
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12.06.2024 11:25 Ответить
Последнее время дедуся совсем рыхлый, ножкой шаркает и прощения просит.
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12.06.2024 14:24 Ответить
Нехай намилює отвір!!!
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12.06.2024 12:13 Ответить
І от нашо оці тіло потрібно Байдену - я б послав, послом у Етерію.
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12.06.2024 14:01 Ответить
Нехай заб'є ''буратіну'' декілька цвяхів.
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12.06.2024 15:36 Ответить
і шо мля ? Украине легше ? дебилы.
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12.06.2024 15:56 Ответить
 
 