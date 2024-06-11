Байден и Зеленский встретятся на саммите G-7, - Белый дом
Президент США Джо Байден и президент Украины встретятся 13 июня на саммите "Группы семи" в Италии.
Об этом сообщил во вторник во время онлайн-брифинга советник Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В четверг президент Байден и президент Зеленский встретятся, чтобы обсудить нашу решительную поддержку Украины как сейчас, так и в будущем. После этой встречи оба лидера - президент Байден и президент Зеленский - примут участие в пресс-конференции", - сообщил он.
Также Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты во время саммита G7 продемонстрируют четкую приверженность поддержке Украины.
"Мы сделаем смелые шаги, чтобы показать Путину, что время не на его стороне, и что он не может переждать нашу поддержку в борьбе Украины за свободу". Представитель Белого дома также отметил, что наступление РФ угрожает не только демократии в Украине, но фактически влияет на безопасность во всей Европе", - заявил Кирби.
По его словам, на саммите будет объявлено о новых шагах в вопросе замороженных суверенных активов РФ и их направлению в пользу Украины, чтобы помочь ей восстановиться после агрессии Путина.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой семерки" в Италии, который состоится 13-15 июня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І взагалі - який ще "Президент" Зеленський ? Його конституційний термін скінчився 20 травня 2024 року ... вже хоча б називали його на Цензорі "виконуючим обов'язки Президента" , а по-факту Вова вже Військовий Диктатор та Узурпатор Влади .
А ВОНО останні тижні постійно вештається по закордонах та зустрічається з усіми , ким можна ... щоб вони підтвердили його легітимність фактом своєї зустрічі , це ж всяка більш-менш розумна людина розуміє .
А нащо це Байдену , Макрону , Шольцу ....? Моя версія - схоже , що на Заході прийняли рішення по військовому виснаженню Путіна та Рашки ціної руйнування залишків України та її максимального звільнення від корінного населення під майбутнє переміщення на зачищені територіі мільйонів мігрантів з Африки та Азії , від яких дуже потерпає Європа ... а для цього Заходу й потрібен Вова зі своїм ЗЕкублом як "ефективні менеджери" по відлову та утилізації на фронті українських чоловіків . Десь так це виглядає .
Але нащо це українцям ?
А "мудрий нарід-суїціднік73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому истерично плювався в Папередника за те життя і ту війну!