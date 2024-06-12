Зеленский приехал в Саудовскую Аравию и провел встречу с Наследным принцем Салманом аль Саудом
Президент Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию и встретился с Его Королевским Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.
Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Собеседники обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии, отметили хорошую динамику выполнения наших предыдущих договоренностей, результативное сотрудничество команд.
"Будем продолжать это", - пообещал президент.
Кроме того, стороны обсудили подготовку к первому, инаугурационному Глобальному саммиту мира, его ожидаемые результаты и их возможную имплементацию, приближение настоящего мира для Украины.
"Обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития. Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку. Ценим стремление Его Королевского Высочества помочь в скорейшем восстановлении мира", - резюмировал Зеленский.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что визит Зеленского в Саудовскую Аравию должен состояться 1 июня. А вскоре стало известно, что страна решила не отправлять своего представителя на Глобальный саммит мира, который должен состояться в Швейцарии уже через несколько дней.
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Відберіть в нього кокос і літак!! Бо бюджет не витримає!
А по темі скажу так: подібні зустрічі (або саміти) готуються за пів року, якщо не більше. Потрібні узгодження графіків всіх учасників (чи тих, кого хочуть запросити), домовленості про компроміси стосовно дати проведення, обговорення тем саміту (до оголошення проведення такого саміту) і ще багато чого...
А що маємо? Оголосили про саміт миру з формулою миру від найвеличнішого, яка має 10 (ДЕСЯТЬ!!!) пунктів. Результат: обговорюватимуть всього три теми, багато хто не приїде (бо заплановані інші зустрічи), результат ніяким чином не сприятиме закінченню війни в України, бо відновлення територіальної цілісності до переліку питань не входить.
"Потужна" робота "зеленого" дипкорпусу і регента дєрьмака! Черговий пук в калюжу, але з гарними фотками і "потужно-незламними" заявами...
Коротше: зелена дєрьмаківська шобла знов виставила Україну на посміховисько...
Таке моє ІМХО.
Ну яку, в біса "...результативну співпрацю команд..." ? Яка команда у Зеленського ? П'ять-шість жалюгідних зелених ворішек та Єрмак від ФСБ ?
А потім "...обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку...". Принцу страшенно цікаві погляди на міжнародну ситуацію пустоголового горохового шута.
Зеленському тексти у Телеграм пише якийсь кретин....
На Агрохімію нашого дуже схожий...