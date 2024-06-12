РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10496 посетителей онлайн
Новости
4 236 28

Зеленский приехал в Саудовскую Аравию и провел встречу с Наследным принцем Салманом аль Саудом

Володимир Зеленський та Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман аль Сауд

Президент Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию и встретился с Его Королевским Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии, отметили хорошую динамику выполнения наших предыдущих договоренностей, результативное сотрудничество команд.

"Будем продолжать это", - пообещал президент.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к первому, инаугурационному Глобальному саммиту мира, его ожидаемые результаты и их возможную имплементацию, приближение настоящего мира для Украины.

"Обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития. Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку. Ценим стремление Его Королевского Высочества помочь в скорейшем восстановлении мира", - резюмировал Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что визит Зеленского в Саудовскую Аравию должен состояться 1 июня. А вскоре стало известно, что страна решила не отправлять своего представителя на Глобальный саммит мира, который должен состояться в Швейцарии уже через несколько дней.

Читайте: Байден и Зеленский встретятся на саммите G-7, - Белый дом

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) Саудовская Аравия (335)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Жаба-мандрівниця, блд...
показать весь комментарий
12.06.2024 20:33
+13
нєа, бери вище - німецький порноактор!
показать весь комментарий
12.06.2024 20:36
+13
Ішак Оманський в стойло прискакав
показать весь комментарий
12.06.2024 20:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жаба-мандрівниця, блд...
показать весь комментарий
12.06.2024 20:33 Ответить
нєа, бери вище - німецький порноактор!
показать весь комментарий
12.06.2024 20:36 Ответить
Він подарував королю верблюда ?!
показать весь комментарий
12.06.2024 20:36 Ответить
Міняє на Гігавати
показать весь комментарий
12.06.2024 23:55 Ответить
Ішак Оманський в стойло прискакав
показать весь комментарий
12.06.2024 20:36 Ответить
Потягом приїхав до саудитів??

Відберіть в нього кокос і літак!! Бо бюджет не витримає!
показать весь комментарий
12.06.2024 20:37 Ответить
...особисто обдивитися "запасний аеродром" для почОсного пенсіонера-мародера, скороспеченого мільярдера, потенційного експрезидента в екзилі Зєлєнскага у близькій за ментальністю Найвеличнівшивому абсолютній монархії.... чи може обмінятися досвідом?
показать весь комментарий
12.06.2024 20:39 Ответить
Ну по логике вещей, должен быть министр иностранных дел, а не Ермак с Умеровым...
показать весь комментарий
12.06.2024 20:39 Ответить
Щось він зачастив на ті краї
показать весь комментарий
12.06.2024 20:43 Ответить
Що за цирк?
показать весь комментарий
12.06.2024 20:44 Ответить
Зелений🤣🤣🤣
показать весь комментарий
12.06.2024 20:45 Ответить
аравійський договорняк?
показать весь комментарий
12.06.2024 20:45 Ответить
Найвеличніше херпіду скучило за відпустками по п'ять разів на рік? Вирішило надолужити?

А по темі скажу так: подібні зустрічі (або саміти) готуються за пів року, якщо не більше. Потрібні узгодження графіків всіх учасників (чи тих, кого хочуть запросити), домовленості про компроміси стосовно дати проведення, обговорення тем саміту (до оголошення проведення такого саміту) і ще багато чого...
А що маємо? Оголосили про саміт миру з формулою миру від найвеличнішого, яка має 10 (ДЕСЯТЬ!!!) пунктів. Результат: обговорюватимуть всього три теми, багато хто не приїде (бо заплановані інші зустрічи), результат ніяким чином не сприятиме закінченню війни в України, бо відновлення територіальної цілісності до переліку питань не входить.
"Потужна" робота "зеленого" дипкорпусу і регента дєрьмака! Черговий пук в калюжу, але з гарними фотками і "потужно-незламними" заявами...

Коротше: зелена дєрьмаківська шобла знов виставила Україну на посміховисько...

Таке моє ІМХО.
показать весь комментарий
12.06.2024 20:48 Ответить
Саудівська Аравія ще не підтвердила, чи візьме вона участь у "Глобальному саміті миру" у Швейцарії.

показать весь комментарий
12.06.2024 20:52 Ответить
Десь в Омані його і знайде ліквідаційна команда з України.
показать весь комментарий
12.06.2024 20:52 Ответить
А как саудит реагирует на такое количеств евреев на своей территории?
показать весь комментарий
12.06.2024 20:56 Ответить
все ближче до Оману підбирается перевірити рахунки
показать весь комментарий
12.06.2024 21:00 Ответить
Добрий кокс нюхає 🤡... всі моря по коліна, хочь Червоне хочь Аравійське , задовбав... чи ще ніт ?
показать весь комментарий
12.06.2024 21:01 Ответить
что-то он туда зачастил...
показать весь комментарий
12.06.2024 21:11 Ответить
Зеленський вчергове підтверджує своє амплуа дешевого коміка.
Ну яку, в біса "...результативну співпрацю команд..." ? Яка команда у Зеленського ? П'ять-шість жалюгідних зелених ворішек та Єрмак від ФСБ ?

А потім "...обмінялися поглядами на міжнародну ситуацію та перспективи її розвитку...". Принцу страшенно цікаві погляди на міжнародну ситуацію пустоголового горохового шута.

Зеленському тексти у Телеграм пише якийсь кретин....
показать весь комментарий
12.06.2024 21:39 Ответить
Без цього кренделя ну ніяк сімейне фото не получається тому і приїхав впрошувати. Він же вважається корифаном х...... А такими челами поци ну просто немають права розкидуватись.
показать весь комментарий
12.06.2024 22:08 Ответить
Чим нам так потужно допомагає СА? Зустрічами з клованом?
показать весь комментарий
12.06.2024 22:50 Ответить
Це точно принц?
На Агрохімію нашого дуже схожий...
показать весь комментарий
12.06.2024 23:14 Ответить
Саудовский принц гарантировал неприкосновенность зеленых офшоров
показать весь комментарий
13.06.2024 00:00 Ответить
Та одягніть врешті московського буратінку в нормальний костюм.
показать весь комментарий
13.06.2024 05:30 Ответить
Прострочений президент це як прострочене молоко. Кисле й кисле. Що б не робив.
показать весь комментарий
13.06.2024 06:47 Ответить
Хоть на катається, за наші з вами гроші!
показать весь комментарий
13.06.2024 11:34 Ответить
 
 