Зеленский приехал в Саудовскую Аравию и провел встречу с Наследным принцем Салманом аль Саудом

Президент Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию и встретился с Его Королевским Высочеством Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники обсудили двусторонние отношения Украины и Саудовской Аравии, отметили хорошую динамику выполнения наших предыдущих договоренностей, результативное сотрудничество команд.

"Будем продолжать это", - пообещал президент.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к первому, инаугурационному Глобальному саммиту мира, его ожидаемые результаты и их возможную имплементацию, приближение настоящего мира для Украины.

"Обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития. Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку. Ценим стремление Его Королевского Высочества помочь в скорейшем восстановлении мира", - резюмировал Зеленский.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что визит Зеленского в Саудовскую Аравию должен состояться 1 июня. А вскоре стало известно, что страна решила не отправлять своего представителя на Глобальный саммит мира, который должен состояться в Швейцарии уже через несколько дней.

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