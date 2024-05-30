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Зеленский (19056) Саудовская Аравия (241) глобальный саммит мира (273)

Зеленский посетит Саудовскую Аравию 1 июня, - СМИ

Зеленський поїде до Саудівської Аравії 1 червня

Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Саудовскую Аравию в субботу, 1 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA.

Как отметил источник издания в посольстве Украины в Эр-Рияде, Зеленский планирует заручиться поддержкой перед запланированным Саммитом мира в Швейцарии в следующем месяце.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.

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Топ комментарии
+21
І Оман близенько близенько, і лиж не треба шоб до Омана сбігати, як колись.
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30.05.2024 15:48
+16
Слідкуєм за переміщенням літака патрушева
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30.05.2024 15:48
+12
Дурне поїхало в турне)))
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30.05.2024 15:47
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оо, ти вже тут строчиш. в попередньому пості на Пороха ху йню строчив, а тут строчиш ху йню вже на зелену владу. залишилось тобі сказати "хайль путєн", щоб відразу всім тут присутнім стало помітно твою будьоновку. ))
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30.05.2024 15:52 Ответить
Дурне поїхало в турне)))
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30.05.2024 15:47 Ответить
І Оман близенько близенько, і лиж не треба шоб до Омана сбігати, як колись.
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30.05.2024 15:48 Ответить
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30.05.2024 16:22 Ответить
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30.05.2024 16:25 Ответить
Слідкуєм за переміщенням літака патрушева
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30.05.2024 15:48 Ответить
Саудити впливова краіна - може шось підкинуть
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30.05.2024 15:49 Ответить
Поїхав на саміт запрошувать. Оце й усе що "дадуть"...
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30.05.2024 15:55 Ответить
А шо, листом чі по телефону це зробить було не можно? Треба міліарди витрачати на такі подорожі?
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30.05.2024 17:02 Ответить
Вові на офшорний рахунок?
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30.05.2024 16:53 Ответить
В Оман зазбирався? Проблеми? А Патрушев теж вилітає, чи він вже не при справах?
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30.05.2024 15:50 Ответить
А почему не в Оман? Там еще есть о чем поговорить.
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30.05.2024 15:50 Ответить
Може там вже кубельце собі облаштовує?
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30.05.2024 15:53 Ответить
Маленьку хатку для пенсії прикупити...
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30.05.2024 15:54 Ответить
Саудівська Аравія це одна з небагатьох країн в світі, яка може прийняти і не видати нікому любого диктатора, особливо якщо в нього єкілька мільярдів в крипті. Тому дуже важливо підтримувати з ними ділові відносини.
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30.05.2024 15:54 Ответить
але! не маленьке, але!
походження зе!простроченого.
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30.05.2024 16:05 Ответить
Боже яке б щастя булор для України якщо б це бкратіно коломойсклгл попросило політичного притулку та залишиться у саудітів
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30.05.2024 17:58 Ответить
Щось мало побухає на цей раз в Португалії. Тільки 4 дні.
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30.05.2024 15:56 Ответить
Воно нюхає
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30.05.2024 16:18 Ответить
Всю країну закрив, як в Гулагу, сам мандрує по світу. Кончений підор
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30.05.2024 16:01 Ответить
Вибачаюсь, не можу вже бачити цю огидну харю.
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30.05.2024 16:04 Ответить
ты всё перепуталО! тебе поло умному любителю зеленскогоне недано понять! твой уровень развития марафон!
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30.05.2024 16:13 Ответить
Передплата була в Оманє в січні 2020, а зараз схоже проміжний етап отримання чергового траншу від кремля (Залужного звільнив, разом з ним всю команду досвідчених генералів, власне військове виробництво гальмує як може, із Заходом среться, звинувачує в усіх гріхах, економіка в дупі, гривня знецінюється щодня...) Тож заслужив бабла від *****... Доречі Саудівська Аравія з Оманом мають спільний кордон, а по саудівським хай-веям проїхатися в Оман і назад фігня ділов, ніхто й не помітить...
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30.05.2024 16:02 Ответить
треба терміново, кудись прилаштувати грошики за п'ять років, гундосіння.
бо, дяді і тьоті у вашингтоні, сказали: всьо! приїхали!
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30.05.2024 16:02 Ответить
Уже підшуковує місце для прихистку?
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30.05.2024 16:04 Ответить
Дорого коштує суспільству таке катання.
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30.05.2024 16:09 Ответить
Чмирьок блище до Оману тулиться. А там офшорчики, там тепло, там Патрушев!
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30.05.2024 16:15 Ответить
Після помпезного прийому саудітами пуйла, їхати до Саудівської Аравії взагалі зашквар. Саме так і треба було мамі Рімі назвати вову,-Зашквар Олександрович.
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30.05.2024 17:01 Ответить
Олександр - за єврейськи--" Шмуль".
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30.05.2024 17:17 Ответить
Як говорять А яка мета і ціль дорогої мандрівки?
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30.05.2024 17:22 Ответить
Кремівски хазяї визвали "на ковер".
Буде приймати,як сам казав" со всех сторон,и во всех позах"
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30.05.2024 19:55 Ответить
Значить буде дощ. Готуйтеся.
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30.05.2024 17:58 Ответить
Поїхав за докладними інструкціями від кремя.
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30.05.2024 19:53 Ответить
 
 