Зеленский посетит Саудовскую Аравию 1 июня, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Саудовскую Аравию в субботу, 1 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA.
Как отметил источник издания в посольстве Украины в Эр-Рияде, Зеленский планирует заручиться поддержкой перед запланированным Саммитом мира в Швейцарии в следующем месяце.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Ранее президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
Свое участие в Глобальном саммите мира, который запланирован на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.
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походження зе!простроченого.
бо, дяді і тьоті у вашингтоні, сказали: всьо! приїхали!
Буде приймати,як сам казав" со всех сторон,и во всех позах"