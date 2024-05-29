Готовим наши дипломатические ответы на российские попытки ослабить Саммит мира, - Зеленский. ВИДЕО

Украина готовит дипломатические ответы на российские попытки сорвать Глобальный саммит мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня заслушал доклады Главкома, начальника Генштаба, министра обороны нашего государства относительно ситуации на фронте сейчас, относительно наших действий.

Внимание всем направлениям, и особенно Покровскому и Кураховскому нав Донетчине, а также Купянскому и другим направлениям на Харьковщине. Благодарен каждому подразделению, которое делает все необходимое для того, чтобы стабилизировать фронтовую ситуацию.

Готовимся и к дальнейшей активности врага - четко понимаем, какие задачи и с какой целью Путин ставит своей армии. Будет ему наш ответ - обязательно.

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И так же готовим наши дипломатические ответы на российские попытки ослабить Саммит мира, который уже через две недели начнется. Сорвать Саммит Россия уже не сможет, хотя и очень старается это сделать. Давит на лидеров, откровенно угрожает разным государствам дестабилизацией.

И это - одно из последствий того, что мир дал государству-террористу слишком много времени. К сожалению, зло умеет адаптироваться и сейчас использует свои ресурсы, чтобы расколоть мир и не дать принудить Россию к миру. Но с нами уже сейчас - почти сто государств и международных организаций, которые приобщаются к глобальным усилиям", - сказал Зеленский.

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