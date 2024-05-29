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Готуємо наші дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, - Зеленський. ВIДЕО

Україна готує дипломатичні відповіді на російські спроби зірвати Глобальний саміт миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні заслухав доповіді Головкома, начальника Генштабу, міністра оборони нашої держави щодо ситуації на фронті зараз, щодо наших дій.

Увага всім напрямкам, і особливо Покровському та Курахівському на Донеччині, а також Куп’янському та іншим напрямкам на Харківщині. Вдячний кожному підрозділу, який робить усе необхідне для того, щоб стабілізувати фронтову ситуацію.

Готуємось і до подальшої активності ворога – чітко розуміємо, які завдання та з якою метою Путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь – обов’язково.

Читайте: Австралія готова бути на Глобальному саміті миру, - Зеленський

І так само готуємо наші дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, який уже за два тижні розпочнеться. Зірвати Саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією.

І це – один із наслідків того, що світ дав державі-терористу забагато часу. На жаль, зло вміє адаптуватися і зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз – майже сто держав та міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Формулі миру є три пункти, які підтримують майже всі країни: ядерна безпека, продовольча безпека і гуманітарний напрямок, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) звернення (607)


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Топ коментарі
+26
Оце я розумію, дійсно потужно - зараз зберуться Кулєба, гештальт-терапевтка та сексолог, яку призначили послом в Болгарію та як вломлять потужні дипломатичні відповіді, то мало нікому не здасться. Шах і мат вам, кацапня.
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29.05.2024 20:53
+23
В національному виді спорту з пошуку крайніх у «проє*балі» чомусь впритул не бачать Баканова з кротами, любителів порозводити війська, порозміновувати акваторію Маріуполя, зупинити ракетні програми, покласти асфальт замість збільшити армію, пересажати генералів, просрати мобілізацію з фортифікацієй та признчити Кірюшу Тимошенко на потоки в МО - зато знову розкручують провину «західних куколдів» (с)

Це тих «куколдів», які рекомендували буквально рити окопи (а з них ржали), які за півроку до нападу попереджали про нього (а їх називали «хуже скабєєвой»), які надали дані своєї розвідки про напрями ударів (а їм казали «нам тут видніше, у нас шашликі») - і завдяки зброї, координації, врешті решт грошам яких Україні вдалося зірвати бліцкріг та досі тримати тиск армій рф.

_________________

Вектор позітівної пропаганди зрозумілий, їм постійно потрібен умовний Порошенко для переадресації агресії суспільства (якому ніхто нічого нє должен крім Байдена) - така технологія успішно обкатана не тільки у нас, але наприклад в Грузії, і я думаю ми в кроці від того ж самого сценарію, з криками про «внєшнєє управлєніє» та «іноагєнтов».

Що ж, якщо українці знову подібне схавають, то таку вдячність західні партнери обов'язково оцінять, всім сподобається, от побачи.Тє.

https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZUTkSRbjFb_mwC1G0hcDNO5_WcpbqgMYC7iTYouSA2q5VYWv7VyzPiL67S_oe7_OPtp02qoz0MSwEyPtbc8Vr2sI62DMuFsJXGwXlXFxb7mEdfL84zfCd4g9aNG8Sfkzfznx77KLmgon1Oin_UH5VBvSUExGzED2BCyPlDib2Pa-g&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас
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29.05.2024 21:06
+15
Чмо тупориле! Кому треба твій сраний "саміт" разом з тобою. Ішак грає на випередження, мовляв все пішло під хвіст, бо знову хтось винен. Геть ішака у відставку! З цим мудаком перемоги не бачити.
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29.05.2024 21:03
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В національному виді спорту з пошуку крайніх у «проє*балі» чомусь впритул не бачать Баканова з кротами, любителів порозводити війська, порозміновувати акваторію Маріуполя, зупинити ракетні програми, покласти асфальт замість збільшити армію, пересажати генералів, просрати мобілізацію з фортифікацієй та признчити Кірюшу Тимошенко на потоки в МО - зато знову розкручують провину «західних куколдів» (с)

Це тих «куколдів», які рекомендували буквально рити окопи (а з них ржали), які за півроку до нападу попереджали про нього (а їх називали «хуже скабєєвой»), які надали дані своєї розвідки про напрями ударів (а їм казали «нам тут видніше, у нас шашликі») - і завдяки зброї, координації, врешті решт грошам яких Україні вдалося зірвати бліцкріг та досі тримати тиск армій рф.

_________________

Вектор позітівної пропаганди зрозумілий, їм постійно потрібен умовний Порошенко для переадресації агресії суспільства (якому ніхто нічого нє должен крім Байдена) - така технологія успішно обкатана не тільки у нас, але наприклад в Грузії, і я думаю ми в кроці від того ж самого сценарію, з криками про «внєшнєє управлєніє» та «іноагєнтов».

Що ж, якщо українці знову подібне схавають, то таку вдячність західні партнери обов'язково оцінять, всім сподобається, от побачи.Тє.

https://www.facebook.com/rex.prozapas?__cft__[0]=AZUTkSRbjFb_mwC1G0hcDNO5_WcpbqgMYC7iTYouSA2q5VYWv7VyzPiL67S_oe7_OPtp02qoz0MSwEyPtbc8Vr2sI62DMuFsJXGwXlXFxb7mEdfL84zfCd4g9aNG8Sfkzfznx77KLmgon1Oin_UH5VBvSUExGzED2BCyPlDib2Pa-g&__tn__=-UC%2CP-R Валерій Прозапас
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29.05.2024 21:06 Відповісти
Оце я розумію, дійсно потужно - зараз зберуться Кулєба, гештальт-терапевтка та сексолог, яку призначили послом в Болгарію та як вломлять потужні дипломатичні відповіді, то мало нікому не здасться. Шах і мат вам, кацапня.
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29.05.2024 20:53 Відповісти
Потужно - це коли одягне військову майку з гербом України і без головного урору з'явиться на зустріч до світових лідерів, які будуть в костюмах і кроватках, показуючи, що тільки виліз з окопів, ледь проліз біля зубів дракона, бо окопи і інші укріплення дуже глибокі і залиті бетоном і там просто не пройдеш, голодний, ледь прогундосить щось для свого піру. А миру як не було, так і не буде, бо не саміти потрібно скликати на 6-му році правління, а потрібно було починати з 2019 року рити окопи, робити ракети, дрони, РЕБ, танки та зпустити декілька ліній виготовлення снарядів.
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29.05.2024 22:22 Відповісти
як ти вже закоцав, своїм самітом ні про що...
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29.05.2024 20:54 Відповісти
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__[0]=AZXlIOgje70_f1XaLMc3GvmC0EoINTnHn8MhDZNvZ7KOaXI-MqxdwofAnqZBrq-zheQIKNI399ePrwM2lNd1lUSGXqznHl6KY6XYHfXyEdfmLE_F1Lx1L1SA_a8_3fUpNSZJrtxyOW6DngSyUayJHGMykiEasyiRk7j_XFzBzxR4UyFzK8l5WtqKEP8WmmhrmIc&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

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РЕЗУЛЬТАТЫ СИД Зепломатии

The Telegraph сообщила, что Зеленскому уже предупредили не обращаться к странам- членам НАТО с просьбой принять Украину в Альянс. НАТО, говорили они, боится участвовать в войне.

При этом Госдеп официально заявил, что не меняет позицию относительно ударов Украины по территории России. В переводе на украинский значит, ваше оружие - пожалуйста, а наше - нет.

На дипломатическом языке это все называется "Зеленского прислал русский военный корабль". Прислали настолько открыто, что еще откровенно их общество будет поводом спросить: "Если они такие - зачем вы им вообще деньги из наших налогов даете?" ""

Добавим к этому, по данным СМИ, ни Си Цзиньпин, ни Байден не придут на швейцарский "глобальный мирный саммит".

Просто напоминаю, что это три главные темы зеленой власти последнего раза - "Саммит мира", продать приглашение Украины в НАТО, а на понтах в стиле криворожского луча назвать "НАТО давай ударим своим оружием по России!" "Так что когда разрешат - вивити: ""Я вырубил!"" "

Декларировать не получится. Потому что мы уже видим, США отвечают на такую "мальчискую дипломатию" в таблицах "смаркачику, учись разговаривать с людьми, а потом приходи. И это правильно. Потому что "мальчиская дипломатия" ("агрессивная дипломатия" в версии ЗЕботвы) всегда приводит к одному и тому же эффекту, тебя сначала терпят, а потом посылают.

Конечно Зеленский и его команда теперь будут использовать это как предлог распространять антизападную риторику в Украине, мол, смотрите - они нас бросили. Тем не менее. Можно перекрутить риторику - что дальше?

Есть только два выхода из риторики. Первое - навязать обществу переговоры с Россией и сепаратний мир. То есть после Бучи, Мариуполя и Эпицентра в Харькове - с Россией, где госпропагандисты призывают искоренить Украину как таковую. Я просто скажу, что все, что я вижу, слышу и читаю (а не то, что говорят паники в комментариях) говорит мне, что это нереально как таковое.

Второй выход - махнуть кулаками на запад... и бежать на тот же Запад, приглашая деньги. И им не дадут. Потому что вечно, хочешь просить денег, научись просить. И не быть высокомерным.

Дипломатия существует для того, чтобы решить вопрос и согласиться, а не размахивать кулаками. Талейран сумел удержать Францию разделенной, так как они лежали опустошенными после поражения Бонапарта. А Зеленскому удалось доказать отношения с союзниками от фазы "дать даже то, что не хотели давать" до фазы "отправить кораблем".

Сразу скажу - это будет долгий и болезненный путь. Так будет до тех пор, пока средний украинец не відучиться на блкен с гитарой, чтобы ответить на рычание "что там - давайте оружие". Не отдавать. И может давать. Как ему угодно. Зависит от того, как они спросят.

Потому что повторяю 100500 раз, Запад с такой Россией прожил сотни лет, даже когда наши предки служили в московской армии. Запад пережил Россию Николая I и Сталина, Путинскую Россию в сравнении, дешевая копия, неспособная захватить Харьков с заклепки.

Liakalkki Shtibu "если Запад не поможет Украине, завтра украинцы с россиянами штурмуют Варшаву" (читал недавно такой маяк) Запад улыбнётся. В Варшаву? Десятки "хаймеров" сломали ход войны, а американцы пока даже не показали всего, что у них есть. И не все покажут. Просто потому, что когда американцы финансировали производство "АТАКМС", украинцы сыграл в мультивекторизм и избрал президентом бывшего зека и бывшего шоумена.

украинцы нужно повзрослеть. Например, почитайте, что такое дипломатия и почему она существует.

Выучите фразу "пожалуйста" вместо "вы нам вы-и-и-и-и-и-и-

Кстати. Макрон сообщил, что Зеленский отправится во Францию по случаю 80-летия высадки союзников. Байден будет прямо там. Услышь мое сердце - там у Зеленского будет мастер-класс по дипломатии.

На фото президентство Зеленского в одном кадре. На чем только не жениться.

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29.05.2024 20:55 Відповісти
Скільки тексту на свинособачому, що я ледь не блювонув. Це бл неможливо читати, навіть якщо там написані правильні речі.
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29.05.2024 21:07 Відповісти
Щоб довбити сук какаяраніца у т ч треба терпіти- це закони пропаганди
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29.05.2024 21:13 Відповісти
Ну я пишу про себе, не можу і пару речень чи пару хвилин відео витерпіти цього гидкого язика. А я ж був рускагаварящім бл. Тепер бачу як це дебільно звучить особливо з уст українців які белькочуть на ньому, мені стає соромно за всі ці "каканья і чоканья".
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29.05.2024 22:48 Відповісти
і головне--це переклад з Української!!!
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29.05.2024 21:47 Відповісти
це російською в фейсбук автором написано
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29.05.2024 23:24 Відповісти
Як можна посили ,чи ослабити те,що створене агентурою куйла, для того, щоб Україна не наближалася до НАТО...???"зебіл" .котрий підготував "звільнення" захисників "Азову"
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29.05.2024 20:56 Відповісти
DW

Якщо Захід дозволить Москві перемогти у війні проти України, Кремль та його авторитарні союзники поширять свій вплив по всьому світу, підриваючи основи міжнародного правопорядку та демократії. Натомість підтримка України, яка призведе до її перемоги, а згодом - до членства у ЄС, принесе її союзникам безпекові переваги та економічні можливості. Такого висновку доходять автори дослідження "Україна: ціна бездіяльності", підготовленого брюссельським аналітичним центром Friends of Europe у рамках "Української ініціативи", який було представлено у Брюсселі у вівторок, 28 травня.

"Війна в Україні - визначальна подія **********. І вибір, який уряди на Заході роблять, реагуючи на неї, матиме далекоглядні наслідки не лише для України чи Європи, але й для демократії у всьому світі", - йдеться у дослідженні. У ньому проаналізовані прямі та гібридні загрози, які становить режим Росії для країн НАТО та ЄС, і наголошується, що надання фінансової та військової допомоги, необхідної Україні для того, щоб виграти війну, - це не лише є "морально правильним", а й відповідає геополітичним та економічним інтересам Заходу.
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29.05.2024 21:00 Відповісти
У разі поразки Києва "Путін не зупиниться на Україні, а продовжить просувати імперські амбіції Росії", і жодна з європейських країн не почуватиметься у безпеці, відзначається у документі. І хоча на тлі зростання "вартості війни" та уповільнення економічного зростання у Європі та Північній Америці спостерігається зниження настроїв суспільного співчуття та солідарності з українцями, витрати на підтримку України сьогодні "позбавлять платників податків від ще більших витрат на оборону в довгостроковій перспективі".

Окрім того, перемога України у кінцевому результаті принесе Заходу не лише сильного стратегічного союзника, а й "економічного партнера з величезним потенціалом". Так, зокрема, повоєнна відбудова України може становити для західних партнерів значний бізнес-інтерес. "Підтримка України вже створює робочі місця на Заході, а інвестування у її відбудову принесе ще більшу вигоду", - стверджують автори дослідження. А інтеграція сільськогосподарського та енергетичного секторів України у європейську економіку "підвищить безпеку поставок та допоможе захистити споживачів від цінових шоків".
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29.05.2024 21:01 Відповісти
Ну як завжди - ПОТУЖНІ???
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29.05.2024 21:03 Відповісти
Та «незламні» !… 🤦‍♂️
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30.05.2024 01:20 Відповісти
Чмо тупориле! Кому треба твій сраний "саміт" разом з тобою. Ішак грає на випередження, мовляв все пішло під хвіст, бо знову хтось винен. Геть ішака у відставку! З цим мудаком перемоги не бачити.
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29.05.2024 21:03 Відповісти
дурнику...така відповідь повинна бути на момент коли ти тільки задумав проведення цюго шапито....хоча навіщо кловуну стратегічне планування
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29.05.2024 21:05 Відповісти
Він точно стоить на "шухєрє", кожний вечір відволікаючий словісний "шухєр", поки "Козир енд Ко" роблять свою чорну справу саботажу та зради проти України.
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29.05.2024 21:06 Відповісти
На рашi - прес-алкаше , а у нас прес-анаше
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29.05.2024 21:12 Відповісти
Скоріше кокс-атташе..
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29.05.2024 21:30 Відповісти
Мир, як світ та мир, як не війна англійською по різному? Global Peace Summit - це як?
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29.05.2024 21:15 Відповісти
Клоуну час йти.
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29.05.2024 21:22 Відповісти
We need elections
Нам потрібні вибори
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29.05.2024 23:27 Відповісти
відос незламний!
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29.05.2024 21:27 Відповісти
На мівіні таки щоки можна наїсти?
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29.05.2024 21:28 Відповісти
Мона, якщо Мівіною запивати.
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29.05.2024 22:04 Відповісти
"...Готуємо наші дипломатичні відповіді..."

Для цього вчергове витерли ноги об Кулєбу і призначили у МЗС усіх ворюг і казнокрадів.

Потужні будуть відповіді...
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29.05.2024 21:29 Відповісти
Ясний пень. Треба посилювати. Збирай весь квартал95 і у Швейцарію. А також корабельних сосен, щоб працювали як в останній раз! Агрохімію і корнієнка терміново в жіночу білизну і на лабутенах тудиж. Хай працюють.
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29.05.2024 21:43 Відповісти
Без кошового і саміт не саміт, і зеля не президент !
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29.05.2024 22:08 Відповісти
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29.05.2024 21:43 Відповісти
Якого актора Україна втратила. П'ять Оскарів було гарантовано, але сьогодні ....... жодного. І завтра ..... жодного. Просрав таку мАжливість.
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29.05.2024 22:06 Відповісти
А король то голый просроченный.
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29.05.2024 21:51 Відповісти
генерали доповідають кловану і 4 рази ухилянту?
мабуть я ніколи цього не зрозумію....
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29.05.2024 21:55 Відповісти
ЗЕбовдур застрелись. Байден буде у Франції, а на саміт - НІТ ! Оце так самовозвеличився, наш самозакоханий !
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29.05.2024 22:00 Відповісти
Доки ми будемо терпіти цю сволоту...
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29.05.2024 22:06 Відповісти
до кінця війни якої не видно кінця...
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29.05.2024 22:08 Відповісти
воно ж обіцяло на стадіоні "якщо не справлюсь - сам піду!" Мабуть вважає що справляється зі всім.
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29.05.2024 22:10 Відповісти
У совков сейчас один из основных "козырей" - это "нелегитимность" президента Украины в настоящее время, надо им просто показать эти документы:

"КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
...
Стаття 103.
...
. Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий режим воєнного стану
...
Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану
1. В умовах воєнного стану забороняються:
- зміна Конституції України;
- зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
- проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
- проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
- проведення страйків, масових зібрань та акцій."
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29.05.2024 22:08 Відповісти
все би вирішив Констітуцій Суд, але масік засцяв до нього звернутися...
і зараз маємо, що маємо - полулігітіма...
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29.05.2024 22:10 Відповісти
* Костітутаційний
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29.05.2024 22:15 Відповісти
Какой суд, какой "полулегитим," вы это о чём?
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29.05.2024 22:16 Відповісти
ну як би по Констітуції - так, ні?
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29.05.2024 22:19 Відповісти
Крім Конституції під сракою, у порядної людини має ще бути Совість, Честь та Порядність. Тобто, нацарювався - треба мати честь. Дай молодим порулювати. Обіцяв що підеш сам - то йди, без нагадувань. Від гріха подалі.
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29.05.2024 22:16 Відповісти
ну так це у порядної.
ви б цім питанням задалися в 2019му...
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29.05.2024 22:21 Відповісти
Це нікого не цікавило. Всі були закохані у актора, який у трусах з бабаЛайкою на сцені витанцьовував, щоб олігархів кацапії розвеселити. І йому це вдавалось, то питання Порядності було вже не актуальним більшості.
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29.05.2024 22:30 Відповісти
розумію.
але не розумію які зараз претензії і до кого?
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29.05.2024 22:34 Відповісти
навіть кефір з сроком "вживати до 20го травня 2024 року"
не беру 20того травня - ви взяли...
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29.05.2024 22:40 Відповісти
Ничего не понял, предлагаете провести выборы во время войны? Или как? А как их провести на оккупированных территориях? А на передовой, предлагаете с ящиком для голосования прыгать из окопа в окоп пока сам не получишь пулю?
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30.05.2024 06:08 Відповісти
Добре що розумієте українську. Якщо дійсно цікавитись, що я хочу, подивіться на Ютубі "Чорновіл відверто". Там це Тарас пояснював згідно конституції. Пошукайте серед цього каналу відповідне відео. Здається Діалог 377 чи 378.
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01.06.2024 16:58 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/209780 Конституція України прямо говорить лише про неможливість проведення парламентських виборів в умовах воєнного стану.
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29.05.2024 23:36 Відповісти
Ещё раз:
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий режим воєнного стану
...
Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану
1. В умовах воєнного стану забороняються:
- зміна Конституції України;
- зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
- проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
- проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
- проведення страйків, масових зібрань та акцій."
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30.05.2024 06:11 Відповісти
В нас посилання з однієї Конституції, але протиречливі. Ці питання вирішує Конституційний суд, але Гарант Конституції Зеленський його знищив. І де в Конституції написано, що під час воєнного стану президенту можна красти, брехати, гадити і працювати на ворога?
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30.05.2024 08:16 Відповісти
А где во время военного положения президент "воровал, врал, гадил или работал на врага", можно представить хоть несколько фактов?
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30.05.2024 09:50 Відповісти
Відповідь дуже проста- нема ЖОДНОГО факту, де російський шпигун зєля робив користь для України. Тільки шкода, шкода, шкода
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30.05.2024 11:30 Відповісти
То есть, никаких фактов нет, одна болтовня.. Но вы просто находка для прокремлевских пропагандистов, возможно, они вам донатят, вы ведь с ними думаете одинаково и делаете с ними одну и ту же работу.. )
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30.05.2024 14:06 Відповісти
Ну так. Це ж я завів у владу корупціонерів і російських шпигунів, порозкривав кордони перед повномаштабним нападом на Україну вас, кацапюр смердячих. Як там зараз в Чебоксарах, цапюра?
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30.05.2024 15:40 Відповісти
"..порозкривав кордони перед повномаштабним нападом на Україну"
Сейчас надо всем вместе воевать против врага на любых фронтах а не вонять и канючить всё время, что только на пользу российской пропаганде. А после победы надо будет досконально разобраться кто что делал, когда, чем занимался. А не канючить сейчас и не вонять как больной зуб у старухи, этим вы только льёте воду на колесо российской пропаганды за что она вам только благодарна..
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30.05.2024 16:38 Відповісти
Яке кончене. Серія 254781.
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29.05.2024 22:09 Відповісти
Остання серія буде з руцькою рулеткою. І одною кулею.
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29.05.2024 22:31 Відповісти
Саміт миру повинен бути після саміту перемоги, але поц цього не розуміє
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29.05.2024 22:40 Відповісти
бовдур
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29.05.2024 22:41 Відповісти
Цей саміт анічого не вирішує. Новіть ООН буде спостерігачем,
а основні дійови особи там не будуть. Чергове бла-бла-бла.
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29.05.2024 23:00 Відповісти
Зараз буде застосована бикодипломатія Зе-ОПи. Яка має дивну властивість. Бумеранг повертається набагато збільшивши масу.
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29.05.2024 23:43 Відповісти
*******.
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29.05.2024 23:48 Відповісти
Вова,я тобі скажу по секрету,поки ти відосік записував з десятого дубля,Єрмак тобі зраджував з Олексієм Мацукою в вашому з Борисовичем ліжку
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30.05.2024 00:54 Відповісти
«Якщо Німеччина не буде переможена так, що не залишиться місця ні для сумнівів, ні для суперечок, якщо вона не буде переконана страшною логікою подій у тому, що слава її народу ніколи не може бути досягнута насильницькими засобами, якщо її боєздатність після війни не буде відчутно підірвано, відновлення конфлікту, після непростого та зловмисного перемирʼя, здається неминучим» Це слова Уінстона Черчілля в 1917 році, якщо замінити Німеччина на росія - зміст залишиться той же самий. А після 1917 року був 1939 рік
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30.05.2024 07:51 Відповісти
Але важлива різниця. З 1917 роком. Сьогодні Україна про це заявляє одна. Інші занепокоєні зростом ескалації більш ніж підвищенням рівня агресії московії. Авось пронесе не рпокатить !
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01.06.2024 17:03 Відповісти
Ухилянт кричить на генералів.
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30.05.2024 09:20 Відповісти
 
 