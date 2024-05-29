Готуємо наші дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, - Зеленський. ВIДЕО
Україна готує дипломатичні відповіді на російські спроби зірвати Глобальний саміт миру.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні заслухав доповіді Головкома, начальника Генштабу, міністра оборони нашої держави щодо ситуації на фронті зараз, щодо наших дій.
Увага всім напрямкам, і особливо Покровському та Курахівському на Донеччині, а також Куп’янському та іншим напрямкам на Харківщині. Вдячний кожному підрозділу, який робить усе необхідне для того, щоб стабілізувати фронтову ситуацію.
Готуємось і до подальшої активності ворога – чітко розуміємо, які завдання та з якою метою Путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь – обов’язково.
І так само готуємо наші дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, який уже за два тижні розпочнеться. Зірвати Саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією.
І це – один із наслідків того, що світ дав державі-терористу забагато часу. На жаль, зло вміє адаптуватися і зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз – майже сто держав та міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Це тих «куколдів», які рекомендували буквально рити окопи (а з них ржали), які за півроку до нападу попереджали про нього (а їх називали «хуже скабєєвой»), які надали дані своєї розвідки про напрями ударів (а їм казали «нам тут видніше, у нас шашликі») - і завдяки зброї, координації, врешті решт грошам яких Україні вдалося зірвати бліцкріг та досі тримати тиск армій рф.
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Вектор позітівної пропаганди зрозумілий, їм постійно потрібен умовний Порошенко для переадресації агресії суспільства (якому ніхто нічого нє должен крім Байдена) - така технологія успішно обкатана не тільки у нас, але наприклад в Грузії, і я думаю ми в кроці від того ж самого сценарію, з криками про «внєшнєє управлєніє» та «іноагєнтов».
Що ж, якщо українці знову подібне схавають, то таку вдячність західні партнери обов'язково оцінять, всім сподобається, от побачи.Тє.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СИД Зепломатии
The Telegraph сообщила, что Зеленскому уже предупредили не обращаться к странам- членам НАТО с просьбой принять Украину в Альянс. НАТО, говорили они, боится участвовать в войне.
При этом Госдеп официально заявил, что не меняет позицию относительно ударов Украины по территории России. В переводе на украинский значит, ваше оружие - пожалуйста, а наше - нет.
На дипломатическом языке это все называется "Зеленского прислал русский военный корабль". Прислали настолько открыто, что еще откровенно их общество будет поводом спросить: "Если они такие - зачем вы им вообще деньги из наших налогов даете?" ""
Добавим к этому, по данным СМИ, ни Си Цзиньпин, ни Байден не придут на швейцарский "глобальный мирный саммит".
Просто напоминаю, что это три главные темы зеленой власти последнего раза - "Саммит мира", продать приглашение Украины в НАТО, а на понтах в стиле криворожского луча назвать "НАТО давай ударим своим оружием по России!" "Так что когда разрешат - вивити: ""Я вырубил!"" "
Декларировать не получится. Потому что мы уже видим, США отвечают на такую "мальчискую дипломатию" в таблицах "смаркачику, учись разговаривать с людьми, а потом приходи. И это правильно. Потому что "мальчиская дипломатия" ("агрессивная дипломатия" в версии ЗЕботвы) всегда приводит к одному и тому же эффекту, тебя сначала терпят, а потом посылают.
Конечно Зеленский и его команда теперь будут использовать это как предлог распространять антизападную риторику в Украине, мол, смотрите - они нас бросили. Тем не менее. Можно перекрутить риторику - что дальше?
Есть только два выхода из риторики. Первое - навязать обществу переговоры с Россией и сепаратний мир. То есть после Бучи, Мариуполя и Эпицентра в Харькове - с Россией, где госпропагандисты призывают искоренить Украину как таковую. Я просто скажу, что все, что я вижу, слышу и читаю (а не то, что говорят паники в комментариях) говорит мне, что это нереально как таковое.
Второй выход - махнуть кулаками на запад... и бежать на тот же Запад, приглашая деньги. И им не дадут. Потому что вечно, хочешь просить денег, научись просить. И не быть высокомерным.
Дипломатия существует для того, чтобы решить вопрос и согласиться, а не размахивать кулаками. Талейран сумел удержать Францию разделенной, так как они лежали опустошенными после поражения Бонапарта. А Зеленскому удалось доказать отношения с союзниками от фазы "дать даже то, что не хотели давать" до фазы "отправить кораблем".
Сразу скажу - это будет долгий и болезненный путь. Так будет до тех пор, пока средний украинец не відучиться на блкен с гитарой, чтобы ответить на рычание "что там - давайте оружие". Не отдавать. И может давать. Как ему угодно. Зависит от того, как они спросят.
Потому что повторяю 100500 раз, Запад с такой Россией прожил сотни лет, даже когда наши предки служили в московской армии. Запад пережил Россию Николая I и Сталина, Путинскую Россию в сравнении, дешевая копия, неспособная захватить Харьков с заклепки.
Liakalkki Shtibu "если Запад не поможет Украине, завтра украинцы с россиянами штурмуют Варшаву" (читал недавно такой маяк) Запад улыбнётся. В Варшаву? Десятки "хаймеров" сломали ход войны, а американцы пока даже не показали всего, что у них есть. И не все покажут. Просто потому, что когда американцы финансировали производство "АТАКМС", украинцы сыграл в мультивекторизм и избрал президентом бывшего зека и бывшего шоумена.
украинцы нужно повзрослеть. Например, почитайте, что такое дипломатия и почему она существует.
Выучите фразу "пожалуйста" вместо "вы нам вы-и-и-и-и-и-и-
Кстати. Макрон сообщил, что Зеленский отправится во Францию по случаю 80-летия высадки союзников. Байден будет прямо там. Услышь мое сердце - там у Зеленского будет мастер-класс по дипломатии.
На фото президентство Зеленского в одном кадре. На чем только не жениться.
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Якщо Захід дозволить Москві перемогти у війні проти України, Кремль та його авторитарні союзники поширять свій вплив по всьому світу, підриваючи основи міжнародного правопорядку та демократії. Натомість підтримка України, яка призведе до її перемоги, а згодом - до членства у ЄС, принесе її союзникам безпекові переваги та економічні можливості. Такого висновку доходять автори дослідження "Україна: ціна бездіяльності", підготовленого брюссельським аналітичним центром Friends of Europe у рамках "Української ініціативи", який було представлено у Брюсселі у вівторок, 28 травня.
"Війна в Україні - визначальна подія **********. І вибір, який уряди на Заході роблять, реагуючи на неї, матиме далекоглядні наслідки не лише для України чи Європи, але й для демократії у всьому світі", - йдеться у дослідженні. У ньому проаналізовані прямі та гібридні загрози, які становить режим Росії для країн НАТО та ЄС, і наголошується, що надання фінансової та військової допомоги, необхідної Україні для того, щоб виграти війну, - це не лише є "морально правильним", а й відповідає геополітичним та економічним інтересам Заходу.
Окрім того, перемога України у кінцевому результаті принесе Заходу не лише сильного стратегічного союзника, а й "економічного партнера з величезним потенціалом". Так, зокрема, повоєнна відбудова України може становити для західних партнерів значний бізнес-інтерес. "Підтримка України вже створює робочі місця на Заході, а інвестування у її відбудову принесе ще більшу вигоду", - стверджують автори дослідження. А інтеграція сільськогосподарського та енергетичного секторів України у європейську економіку "підвищить безпеку поставок та допоможе захистити споживачів від цінових шоків".
Нам потрібні вибори
Для цього вчергове витерли ноги об Кулєбу і призначили у МЗС усіх ворюг і казнокрадів.
Потужні будуть відповіді...
голыйпросроченный.
мабуть я ніколи цього не зрозумію....
"КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
...
Стаття 103.
...
. Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий режим воєнного стану
...
Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану
1. В умовах воєнного стану забороняються:
- зміна Конституції України;
- зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
- проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
- проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
- проведення страйків, масових зібрань та акцій."
і зараз маємо, що маємо - полулігітіма...
ви б цім питанням задалися в 2019му...
але не розумію які зараз претензії і до кого?
не беру 20того травня - ви взяли...
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про правовий режим воєнного стану
...
Стаття 19. Гарантії законності в умовах воєнного стану
1. В умовах воєнного стану забороняються:
- зміна Конституції України;
- зміна Конституції Автономної Республіки Крим;
- проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;
- проведення всеукраїнських та місцевих референдумів;
- проведення страйків, масових зібрань та акцій."
Сейчас надо всем вместе воевать против врага на любых фронтах а не вонять и канючить всё время, что только на пользу российской пропаганде. А после победы надо будет досконально разобраться кто что делал, когда, чем занимался. А не канючить сейчас и не вонять как больной зуб у старухи, этим вы только льёте воду на колесо российской пропаганды за что она вам только благодарна..
а основні дійови особи там не будуть. Чергове бла-бла-бла.