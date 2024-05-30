УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7555 відвідувачів онлайн
Новини
2 590 38

Зеленський відвідає Саудівську Аравію 1 червня, - ЗМІ

Зеленський поїде до Саудівської Аравії 1 червня

Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Саудівської Аравії у суботу, 1 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DPA.

Як зазначило джерело видання в посольстві України в Ер-Ріяді, Зеленський планує заручитися підтримкою перед запланованим Самітом миру у Швейцарії наступного місяця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готуємо наші дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, - Зеленський. ВIДЕО

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.

Читайте також: Австралія готова бути на Глобальному саміті миру, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Саудівська Аравія (570) Глобальний саміт миру (278)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
І Оман близенько близенько, і лиж не треба шоб до Омана сбігати, як колись.
показати весь коментар
30.05.2024 15:48
+16
Слідкуєм за переміщенням літака патрушева
показати весь коментар
30.05.2024 15:48
+12
Дурне поїхало в турне)))
показати весь коментар
30.05.2024 15:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оо, ти вже тут строчиш. в попередньому пості на Пороха ху йню строчив, а тут строчиш ху йню вже на зелену владу. залишилось тобі сказати "хайль путєн", щоб відразу всім тут присутнім стало помітно твою будьоновку. ))
показати весь коментар
30.05.2024 15:52 Відповісти
Дурне поїхало в турне)))
показати весь коментар
30.05.2024 15:47 Відповісти
І Оман близенько близенько, і лиж не треба шоб до Омана сбігати, як колись.
показати весь коментар
30.05.2024 15:48 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2024 16:22 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2024 16:25 Відповісти
Слідкуєм за переміщенням літака патрушева
показати весь коментар
30.05.2024 15:48 Відповісти
Саудити впливова краіна - може шось підкинуть
показати весь коментар
30.05.2024 15:49 Відповісти
Поїхав на саміт запрошувать. Оце й усе що "дадуть"...
показати весь коментар
30.05.2024 15:55 Відповісти
А шо, листом чі по телефону це зробить було не можно? Треба міліарди витрачати на такі подорожі?
показати весь коментар
30.05.2024 17:02 Відповісти
Вові на офшорний рахунок?
показати весь коментар
30.05.2024 16:53 Відповісти
В Оман зазбирався? Проблеми? А Патрушев теж вилітає, чи він вже не при справах?
показати весь коментар
30.05.2024 15:50 Відповісти
А почему не в Оман? Там еще есть о чем поговорить.
показати весь коментар
30.05.2024 15:50 Відповісти
Може там вже кубельце собі облаштовує?
показати весь коментар
30.05.2024 15:53 Відповісти
Маленьку хатку для пенсії прикупити...
показати весь коментар
30.05.2024 15:54 Відповісти
Саудівська Аравія це одна з небагатьох країн в світі, яка може прийняти і не видати нікому любого диктатора, особливо якщо в нього єкілька мільярдів в крипті. Тому дуже важливо підтримувати з ними ділові відносини.
показати весь коментар
30.05.2024 15:54 Відповісти
але! не маленьке, але!
походження зе!простроченого.
показати весь коментар
30.05.2024 16:05 Відповісти
Боже яке б щастя булор для України якщо б це бкратіно коломойсклгл попросило політичного притулку та залишиться у саудітів
показати весь коментар
30.05.2024 17:58 Відповісти
Щось мало побухає на цей раз в Португалії. Тільки 4 дні.
показати весь коментар
30.05.2024 15:56 Відповісти
Воно нюхає
показати весь коментар
30.05.2024 16:18 Відповісти
Всю країну закрив, як в Гулагу, сам мандрує по світу. Кончений підор
показати весь коментар
30.05.2024 16:01 Відповісти
Вибачаюсь, не можу вже бачити цю огидну харю.
показати весь коментар
30.05.2024 16:04 Відповісти
ты всё перепуталО! тебе поло умному любителю зеленскогоне недано понять! твой уровень развития марафон!
показати весь коментар
30.05.2024 16:13 Відповісти
Передплата була в Оманє в січні 2020, а зараз схоже проміжний етап отримання чергового траншу від кремля (Залужного звільнив, разом з ним всю команду досвідчених генералів, власне військове виробництво гальмує як може, із Заходом среться, звинувачує в усіх гріхах, економіка в дупі, гривня знецінюється щодня...) Тож заслужив бабла від *****... Доречі Саудівська Аравія з Оманом мають спільний кордон, а по саудівським хай-веям проїхатися в Оман і назад фігня ділов, ніхто й не помітить...
показати весь коментар
30.05.2024 16:02 Відповісти
треба терміново, кудись прилаштувати грошики за п'ять років, гундосіння.
бо, дяді і тьоті у вашингтоні, сказали: всьо! приїхали!
показати весь коментар
30.05.2024 16:02 Відповісти
Уже підшуковує місце для прихистку?
показати весь коментар
30.05.2024 16:04 Відповісти
Дорого коштує суспільству таке катання.
показати весь коментар
30.05.2024 16:09 Відповісти
Чмирьок блище до Оману тулиться. А там офшорчики, там тепло, там Патрушев!
показати весь коментар
30.05.2024 16:15 Відповісти
Після помпезного прийому саудітами пуйла, їхати до Саудівської Аравії взагалі зашквар. Саме так і треба було мамі Рімі назвати вову,-Зашквар Олександрович.
показати весь коментар
30.05.2024 17:01 Відповісти
Олександр - за єврейськи--" Шмуль".
показати весь коментар
30.05.2024 17:17 Відповісти
Як говорять А яка мета і ціль дорогої мандрівки?
показати весь коментар
30.05.2024 17:22 Відповісти
Кремівски хазяї визвали "на ковер".
Буде приймати,як сам казав" со всех сторон,и во всех позах"
показати весь коментар
30.05.2024 19:55 Відповісти
Значить буде дощ. Готуйтеся.
показати весь коментар
30.05.2024 17:58 Відповісти
Поїхав за докладними інструкціями від кремя.
показати весь коментар
30.05.2024 19:53 Відповісти
 
 