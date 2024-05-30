Зеленський відвідає Саудівську Аравію 1 червня, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Саудівської Аравії у суботу, 1 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DPA.

Як зазначило джерело видання в посольстві України в Ер-Ріяді, Зеленський планує заручитися підтримкою перед запланованим Самітом миру у Швейцарії наступного місяця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готуємо наші дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, - Зеленський. ВIДЕО

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.

Читайте також: Австралія готова бути на Глобальному саміті миру, - Зеленський