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Саудовская Аравия (241) глобальный саммит мира (273)

Саудовская Аравия отказалась от участия в Саммите мира, - СМИ

Саудівська Аравія не буде на Саміті миру

Саудовская Аравия не планирует отправлять своего представителя на Глобальный саммит мира в Швейцарию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bild.

Источники издания в дипломатических кругах в Эр-Рияде утверждают, что Саудовская Аравия не планирует участвовать в саммите мира.

По их словам, причиной этого якобы является то, что на саммите мира в Швейцарии не будет присутствовать Россия.

В то же время официального подтверждения решения Саудовской Аравии пока нет.

Также читайте: Китай отговаривает другие страны от участия в Глобальном саммите мира, - Зеленский

Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Свое участие в Глобальном саммите мира, запланированного на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.

Читайте также: Зеленский посетит Саудовскую Аравию 1 июня, - СМИ
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Топ комментарии
+46
+ 100 !

в українців є два питання:

1 вова, набуя ти туда кілька днів тому їздив ?
2. коли повернеш проср..ні на цю мандрівку народні гроші ?
Вєлічайший ти наш,дбл. !
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02.06.2024 20:11
+28
Ну що до саудитів вони "добре нам допомогли"за рік чотири рази змушували країни ОПЕК знижувати видобуток нафти ,тим самим допомагають росії більше заробляти на нафті.
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02.06.2024 20:05
+23
Вырисовывается антизападная коалиция. Зато Зеленский поспешил заявить что признает так называемое *палестинское государство*.
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02.06.2024 20:05
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Дождитесь 2026, тогда и посмеетесь. Может быть.
Я не просто так это написал.
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02.06.2024 21:50 Ответить
Бачу обсереться лідор зі своїм самітом на весь світ
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02.06.2024 21:47 Ответить
Це було зрозуміло з самого початку! Тому що не зустрічали там нашого "найвеличнішого" з верблюдами! От якби були верблюди - тоді б точно приймали участь!
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02.06.2024 21:52 Ответить
Скільки ще НАТО може дати Україні? НАТО проводить багато зустрічей, але надто мало допомагає Україні. Ситуація в Україні така погана, а НАТО все ще буксує.
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02.06.2024 21:59 Ответить
Зеленский приглашая несуществующее ,,госудрство Палестина,, на форум Мира в Швейцарию показал, почему его политика , ,,облизывания,, Белый Дом, ЕС, ООН, МУС, террористов ... потерпела сокрушительный провал в Украине.
Зеленский пригласил несуществующее террористическое государство, которое совершило преступление в Израиле , даже страшнее, чем Россия в Буче ....
Своим предательством, приглашением несуществующего государства, Зеленский потерял сторонников Украины в Израиле, в Конгрессе, среди граждан США, 72% которых поддерживают Израиль. Кстати, Белый Дом против признания ,,государства палестины ,, в одностроннем порядке.

Дилетанство-непрофессионализм-авторитаризм, не спасает от наказания.
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02.06.2024 22:23 Ответить
"Зеленский потерял сторонников Украины в Израиле"

А что сделали сторонники Украины в Израиле для Украины?
Помогали консервировать Патриоты?
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02.06.2024 22:58 Ответить
В январе 2023 Израиль срочно отгрузил 300.000 боеприпасов со складов США через третьи страны в Украину, хотя мог отказать....
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03.06.2024 01:45 Ответить
Т.е отдал 300.000 боеприпасов, принадлежащих США, и хранящихся на складах Израиля.
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03.06.2024 02:07 Ответить
К чему этот бред?
Израиль , вначале, отказался отгружать боеприпасы Украине, но Правительство Израиля поменялось и новое согласилось, не предполагая, что через несколько месяцев начнется война с Ираном и его сателитами Хамасом, Хисболлой, Сирией и милициями Ирака..
США вынуждены были, срочно возвратить 300.000 боеприпасов - существует военное соглашение между США и Израилем.
Израиль разрешил в 2022 г. поставлять вооружение Украине, странами НАТО, с комплектующими из Израиля.
В самолеты F-35 и F-16 входят израильские комплектующие, и нужно согласие Израиля, на поставку их в ту или иную страну.
Парадокс, но Израиль отказал Саудовской Аравии в поставке им американских самолетов F-35, с израильскими комплектующими.
Кстати, Саудовская Аравия, как и США с Великобританией, сбивала иранские ракеты , летящие на Израиль .... надеясь, что Израиль изменит свое мнение, о поставке самолетов F-35.
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03.06.2024 05:20 Ответить
Єрмак обговорив із президентом Всесвітньої боксерської ради підтримку Саміту миру


Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеоконференції з президентом Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейманом.

"Керівник Офісу глави держави розповів про Формулу миру президента Володимира Зеленського та підготовку Саміту миру. Він зазначив, що учасники цього заходу розглянуть конкретні кроки для встановлення справедливого миру в Україні, такі як вільна навігація в Чорному та Азовському морях, ядерна безпека та звільнення військовополонених і повернення незаконно депортованих українських дітей", - ідеться в https://president.gov.ua/news/andrij-yermak-obgovoriv-iz-prezidentom-vsesvitnoyi-boksersko-91225 повідомленні , розміщеному на сайті президента в п'ятницю.
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02.06.2024 23:58 Ответить
Треба поговорити з вождем племені тумба- юмба. Він точно поможе
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03.06.2024 05:49 Ответить
нє даработал таварісч дєрьмак, ай нє даработал... зелений поце, то що за такий дипломатичний успіх буде дєрьмаку?!
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03.06.2024 00:23 Ответить
Хочеш миру - готуйся до війни. А у нас війна в найгарячішій фазі. Тому навіть ті країни, які дуже хочуть миру у світі, дивляться на керівників України як на дурників у яких горить будинок, а вони пішли розпитувати сусідів чи не пече їм, чи треба якось щось з вогнем робити, чи можуть вони помолитися разом, щоб вогонь загас.
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03.06.2024 07:32 Ответить
Прошу тільки пам'ятати, що Bild - відома жовта хайпова помийка, якій вже давно ніхто з притомних людей не вірить, а офіційного підтвердження поки що не було.
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03.06.2024 09:59 Ответить
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