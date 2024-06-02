Саудовская Аравия отказалась от участия в Саммите мира, - СМИ

Саудовская Аравия не планирует отправлять своего представителя на Глобальный саммит мира в Швейцарию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bild.

Источники издания в дипломатических кругах в Эр-Рияде утверждают, что Саудовская Аравия не планирует участвовать в саммите мира.

По их словам, причиной этого якобы является то, что на саммите мира в Швейцарии не будет присутствовать Россия.

В то же время официального подтверждения решения Саудовской Аравии пока нет.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.

Свое участие в Глобальном саммите мира, запланированного на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.

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