Саудовская Аравия отказалась от участия в Саммите мира, - СМИ
Саудовская Аравия не планирует отправлять своего представителя на Глобальный саммит мира в Швейцарию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Bild.
Источники издания в дипломатических кругах в Эр-Рияде утверждают, что Саудовская Аравия не планирует участвовать в саммите мира.
По их словам, причиной этого якобы является то, что на саммите мира в Швейцарии не будет присутствовать Россия.
В то же время официального подтверждения решения Саудовской Аравии пока нет.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Также президент Зеленский допустил, что Россия попытается сорвать проведение саммита в Швейцарии.
Свое участие в Глобальном саммите мира, запланированного на середину июня в Швейцарии, уже подтвердили 90 стран.
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Я не просто так это написал.
Зеленский пригласил несуществующее террористическое государство, которое совершило преступление в Израиле , даже страшнее, чем Россия в Буче ....
Своим предательством, приглашением несуществующего государства, Зеленский потерял сторонников Украины в Израиле, в Конгрессе, среди граждан США, 72% которых поддерживают Израиль. Кстати, Белый Дом против признания ,,государства палестины ,, в одностроннем порядке.
Дилетанство-непрофессионализм-авторитаризм, не спасает от наказания.
А что сделали сторонники Украины в Израиле для Украины?
Помогали консервировать Патриоты?
Израиль , вначале, отказался отгружать боеприпасы Украине, но Правительство Израиля поменялось и новое согласилось, не предполагая, что через несколько месяцев начнется война с Ираном и его сателитами Хамасом, Хисболлой, Сирией и милициями Ирака..
США вынуждены были, срочно возвратить 300.000 боеприпасов - существует военное соглашение между США и Израилем.
Израиль разрешил в 2022 г. поставлять вооружение Украине, странами НАТО, с комплектующими из Израиля.
В самолеты F-35 и F-16 входят израильские комплектующие, и нужно согласие Израиля, на поставку их в ту или иную страну.
Парадокс, но Израиль отказал Саудовской Аравии в поставке им американских самолетов F-35, с израильскими комплектующими.
Кстати, Саудовская Аравия, как и США с Великобританией, сбивала иранские ракеты , летящие на Израиль .... надеясь, что Израиль изменит свое мнение, о поставке самолетов F-35.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеоконференції з президентом Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейманом.
"Керівник Офісу глави держави розповів про Формулу миру президента Володимира Зеленського та підготовку Саміту миру. Він зазначив, що учасники цього заходу розглянуть конкретні кроки для встановлення справедливого миру в Україні, такі як вільна навігація в Чорному та Азовському морях, ядерна безпека та звільнення військовополонених і повернення незаконно депортованих українських дітей", - ідеться в https://president.gov.ua/news/andrij-yermak-obgovoriv-iz-prezidentom-vsesvitnoyi-boksersko-91225 повідомленні , розміщеному на сайті президента в п'ятницю.