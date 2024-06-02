Саудівська Аравія відмовилась від участі в Саміті миру, - ЗМІ
Саудівська Аравія не планує відправляти свого представника на Глобальний саміт миру в Швейцарію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bild.
Джерела видання в дипломатичних колах в Ер-Ріяді стверджують, що Саудівська Аравія не планує брати участь у саміті миру.
За їх словами, причиною цього нібито є те, що на саміті миру в Швейцарії не буде присутня Росія.
Водночас офіційного підтвердження рішення Саудівської Аравії наразі немає.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.
Будь ласка, зачекайте...
Я не просто так это написал.
Зеленский пригласил несуществующее террористическое государство, которое совершило преступление в Израиле , даже страшнее, чем Россия в Буче ....
Своим предательством, приглашением несуществующего государства, Зеленский потерял сторонников Украины в Израиле, в Конгрессе, среди граждан США, 72% которых поддерживают Израиль. Кстати, Белый Дом против признания ,,государства палестины ,, в одностроннем порядке.
Дилетанство-непрофессионализм-авторитаризм, не спасает от наказания.
А что сделали сторонники Украины в Израиле для Украины?
Помогали консервировать Патриоты?
Израиль , вначале, отказался отгружать боеприпасы Украине, но Правительство Израиля поменялось и новое согласилось, не предполагая, что через несколько месяцев начнется война с Ираном и его сателитами Хамасом, Хисболлой, Сирией и милициями Ирака..
США вынуждены были, срочно возвратить 300.000 боеприпасов - существует военное соглашение между США и Израилем.
Израиль разрешил в 2022 г. поставлять вооружение Украине, странами НАТО, с комплектующими из Израиля.
В самолеты F-35 и F-16 входят израильские комплектующие, и нужно согласие Израиля, на поставку их в ту или иную страну.
Парадокс, но Израиль отказал Саудовской Аравии в поставке им американских самолетов F-35, с израильскими комплектующими.
Кстати, Саудовская Аравия, как и США с Великобританией, сбивала иранские ракеты , летящие на Израиль .... надеясь, что Израиль изменит свое мнение, о поставке самолетов F-35.
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеоконференції з президентом Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейманом.
"Керівник Офісу глави держави розповів про Формулу миру президента Володимира Зеленського та підготовку Саміту миру. Він зазначив, що учасники цього заходу розглянуть конкретні кроки для встановлення справедливого миру в Україні, такі як вільна навігація в Чорному та Азовському морях, ядерна безпека та звільнення військовополонених і повернення незаконно депортованих українських дітей", - ідеться в https://president.gov.ua/news/andrij-yermak-obgovoriv-iz-prezidentom-vsesvitnoyi-boksersko-91225 повідомленні , розміщеному на сайті президента в п'ятницю.