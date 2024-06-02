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Саудівська Аравія (471) Глобальний саміт миру (278)

Саудівська Аравія відмовилась від участі в Саміті миру, - ЗМІ

Саудівська Аравія не буде на Саміті миру

Саудівська Аравія не планує відправляти свого представника на Глобальний саміт миру в Швейцарію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bild.

Джерела видання в дипломатичних колах в Ер-Ріяді стверджують, що Саудівська Аравія не планує брати участь у саміті миру.

За їх словами, причиною цього нібито є те, що на саміті миру в Швейцарії не буде присутня Росія.

Водночас офіційного підтвердження рішення Саудівської Аравії наразі немає.

Читайте: Китай та Саудівська Аравія просять ЄС відмовитися від конфіскації заморожених російських активів

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.

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Топ коментарі
+46
+ 100 !

в українців є два питання:

1 вова, набуя ти туда кілька днів тому їздив ?
2. коли повернеш проср..ні на цю мандрівку народні гроші ?
Вєлічайший ти наш,дбл. !
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02.06.2024 20:11
+28
Ну що до саудитів вони "добре нам допомогли"за рік чотири рази змушували країни ОПЕК знижувати видобуток нафти ,тим самим допомагають росії більше заробляти на нафті.
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02.06.2024 20:05
+23
Вырисовывается антизападная коалиция. Зато Зеленский поспешил заявить что признает так называемое *палестинское государство*.
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02.06.2024 20:05
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Дождитесь 2026, тогда и посмеетесь. Может быть.
Я не просто так это написал.
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02.06.2024 21:50 Відповісти
Бачу обсереться лідор зі своїм самітом на весь світ
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02.06.2024 21:47 Відповісти
Це було зрозуміло з самого початку! Тому що не зустрічали там нашого "найвеличнішого" з верблюдами! От якби були верблюди - тоді б точно приймали участь!
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02.06.2024 21:52 Відповісти
Скільки ще НАТО може дати Україні? НАТО проводить багато зустрічей, але надто мало допомагає Україні. Ситуація в Україні така погана, а НАТО все ще буксує.
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02.06.2024 21:59 Відповісти
Зеленский приглашая несуществующее ,,госудрство Палестина,, на форум Мира в Швейцарию показал, почему его политика , ,,облизывания,, Белый Дом, ЕС, ООН, МУС, террористов ... потерпела сокрушительный провал в Украине.
Зеленский пригласил несуществующее террористическое государство, которое совершило преступление в Израиле , даже страшнее, чем Россия в Буче ....
Своим предательством, приглашением несуществующего государства, Зеленский потерял сторонников Украины в Израиле, в Конгрессе, среди граждан США, 72% которых поддерживают Израиль. Кстати, Белый Дом против признания ,,государства палестины ,, в одностроннем порядке.

Дилетанство-непрофессионализм-авторитаризм, не спасает от наказания.
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02.06.2024 22:23 Відповісти
"Зеленский потерял сторонников Украины в Израиле"

А что сделали сторонники Украины в Израиле для Украины?
Помогали консервировать Патриоты?
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02.06.2024 22:58 Відповісти
В январе 2023 Израиль срочно отгрузил 300.000 боеприпасов со складов США через третьи страны в Украину, хотя мог отказать....
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03.06.2024 01:45 Відповісти
Т.е отдал 300.000 боеприпасов, принадлежащих США, и хранящихся на складах Израиля.
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03.06.2024 02:07 Відповісти
К чему этот бред?
Израиль , вначале, отказался отгружать боеприпасы Украине, но Правительство Израиля поменялось и новое согласилось, не предполагая, что через несколько месяцев начнется война с Ираном и его сателитами Хамасом, Хисболлой, Сирией и милициями Ирака..
США вынуждены были, срочно возвратить 300.000 боеприпасов - существует военное соглашение между США и Израилем.
Израиль разрешил в 2022 г. поставлять вооружение Украине, странами НАТО, с комплектующими из Израиля.
В самолеты F-35 и F-16 входят израильские комплектующие, и нужно согласие Израиля, на поставку их в ту или иную страну.
Парадокс, но Израиль отказал Саудовской Аравии в поставке им американских самолетов F-35, с израильскими комплектующими.
Кстати, Саудовская Аравия, как и США с Великобританией, сбивала иранские ракеты , летящие на Израиль .... надеясь, что Израиль изменит свое мнение, о поставке самолетов F-35.
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03.06.2024 05:20 Відповісти
Єрмак обговорив із президентом Всесвітньої боксерської ради підтримку Саміту миру


Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеоконференції з президентом Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейманом.

"Керівник Офісу глави держави розповів про Формулу миру президента Володимира Зеленського та підготовку Саміту миру. Він зазначив, що учасники цього заходу розглянуть конкретні кроки для встановлення справедливого миру в Україні, такі як вільна навігація в Чорному та Азовському морях, ядерна безпека та звільнення військовополонених і повернення незаконно депортованих українських дітей", - ідеться в https://president.gov.ua/news/andrij-yermak-obgovoriv-iz-prezidentom-vsesvitnoyi-boksersko-91225 повідомленні , розміщеному на сайті президента в п'ятницю.
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02.06.2024 23:58 Відповісти
Треба поговорити з вождем племені тумба- юмба. Він точно поможе
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03.06.2024 05:49 Відповісти
нє даработал таварісч дєрьмак, ай нє даработал... зелений поце, то що за такий дипломатичний успіх буде дєрьмаку?!
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03.06.2024 00:23 Відповісти
Хочеш миру - готуйся до війни. А у нас війна в найгарячішій фазі. Тому навіть ті країни, які дуже хочуть миру у світі, дивляться на керівників України як на дурників у яких горить будинок, а вони пішли розпитувати сусідів чи не пече їм, чи треба якось щось з вогнем робити, чи можуть вони помолитися разом, щоб вогонь загас.
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03.06.2024 07:32 Відповісти
Прошу тільки пам'ятати, що Bild - відома жовта хайпова помийка, якій вже давно ніхто з притомних людей не вірить, а офіційного підтвердження поки що не було.
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03.06.2024 09:59 Відповісти
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