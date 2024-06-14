В Глобальном саммите мира примут участие 92 страны. Из них 57 будут представлены на самом высоком уровне
Правительство Швейцарии сообщило финальный перечень участников Глобального саммита мира, который состоится 15-16 июня. Более половины участников будет представлена на самом высоком уровне.
Об этом говорится на сайте МИД Швейцарии, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно опубликованному списку участников мероприятия, в Глобальном саммите мира примут участие 92 страны. 57 из них будут представлены на самом высоком уровне, то есть от них поедут президенты или премьер-министры.
Другие государства будут представлены на министерском уровне, или же направят послов.
В перечне делегаций на саммите мира нет Китая. В то же время список участников говорит о том, что конференцию посетит представитель Саудовской Аравии, несмотря на то, что ранее страна не планировала этого. Как известно, недавно президент Украины Владимир Зеленский посещал Саудовскую Аравию, где среди прочего обсудил с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом подготовку к Глобальному саммиту мира. Не исключено, что, возможно, после этого Саудовская Аравия изменила свое решение относительно участия в саммите.
Из международных организаций в Швейцарии будут представлены Совет Европы, ОБСЕ, Организация американских государств и все ключевые институты ЕС (Европейский совет, Европейская комиссия, Европейский парламент).
Кроме этого, на саммите в статусе наблюдателя будут Бразилия, Святой Престол, Вселенский патриархат и ООН.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 14 июня, уже прибыл в Швейцарию, где завтра начнется Глобальный саммит мира.
Глобальный саммит мира
Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.
К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия попытается сорвать саммит мира в Швейцарии.
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Якщо від капітулянських угод 2022 року Україну врятували американські посадовці, то від капітулянського рішення саміту в Швейцарії Україну https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/06/13/7187968/ рятують європейські країни . Саме вони, а не Україна були здивовані підсумковим комюніке і саме вони, а не Україна звернулись до Швейцарії з пропозицією змінити рішення саміту.
А от Україні вже не залишалось іншого виходу, як публічно заявити, що ми не відступимо від формули миру.
Скандальні пункти щодо відповідності нормам Статуту ООН та територіальної цілісності України, щодо альтернативності форм миру і залучення раші змінено. Але ще не вечір
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У Швейцарії відмовилися від підсумкового документа Саміту миру, який міг мати небажані наслідки для України, - ЄП.
Тобто, з піару міг вийти не тільки пшик, але й шкода для країни.
Нормально так організували міжнародну роботу 5-6 менеджерів найвеличнішого лідера **********.
Немає слів. Мало того, що було витрачено мільйони гривень податкоплатників під час війни на забаганку піару ОП, так ще й результат суперсумнівний буде.
А люди ще вірять, що Зеленський виконав свою програму і обіцянки. Повний абзац, ну просто далі нікуди. Пора вже увірувати в рожевих єдинорогів та мавок зі всемогутніми мольфарами…
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"На этом "саммите мира" мы, собственно, будем говорить уже с результатами первого саммита, и с результатами дорожной карты, о том, каким образом говорить о мире в Украине. Мы не исключаем этого - если страны, разделяющие общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до страны-агрессора, и она не будет диктовать свои условия, а слушать сообщество, можем говорить также и об определенных форматах ее участия", - заявил Жовква.
Тому всі держави й підписують ці безпекові угоди, бо папір красивий, а чорнил не шкода. Угоди є. Безпека - ні. Те саме буде із самітом.