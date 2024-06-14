В Глобальном саммите мира примут участие 92 страны. Из них 57 будут представлены на самом высоком уровне

Правительство Швейцарии сообщило финальный перечень участников Глобального саммита мира, который состоится 15-16 июня. Более половины участников будет представлена на самом высоком уровне.

Об этом говорится на сайте МИД Швейцарии, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно опубликованному списку участников мероприятия, в Глобальном саммите мира примут участие 92 страны. 57 из них будут представлены на самом высоком уровне, то есть от них поедут президенты или премьер-министры.

Другие государства будут представлены на министерском уровне, или же направят послов.

В перечне делегаций на саммите мира нет Китая. В то же время список участников говорит о том, что конференцию посетит представитель Саудовской Аравии, несмотря на то, что ранее страна не планировала этого. Как известно, недавно президент Украины Владимир Зеленский посещал Саудовскую Аравию, где среди прочего обсудил с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом подготовку к Глобальному саммиту мира. Не исключено, что, возможно, после этого Саудовская Аравия изменила свое решение относительно участия в саммите.

Из международных организаций в Швейцарии будут представлены Совет Европы, ОБСЕ, Организация американских государств и все ключевые институты ЕС (Европейский совет, Европейская комиссия, Европейский парламент).

Кроме этого, на саммите в статусе наблюдателя будут Бразилия, Святой Престол, Вселенский патриархат и ООН.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 14 июня, уже прибыл в Швейцарию, где завтра начнется Глобальный саммит мира.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии намерено 15-16 июня провести двухдневную конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия попытается сорвать саммит мира в Швейцарии.

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