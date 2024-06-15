УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8834 відвідувача онлайн
Новини
1 498 28

Армія РФ використовує на місяць 3200-3500 КАБів для ударів по цивільний інфраструктурі та населенню, - Зеленський

каб,каби

Росія за місяць випускає по Україні до 3500 керованих авіабомб. Окупанти застосовують "килимові" бомбардування, як фашисти у Другу світову війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24 заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія використовує на місяць 3200-3500 КАБів - це керовані авіаційні бомби - виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Щоб люди боялись і тікали з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади, а Росія мала змогу окупувати ці села й міста. І це головна мета. Те саме робив Гітлер - килимове бомбардування. Все те саме, як за однією методичкою", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, останнім часом українські війська фіксують тактику російських літаків, які "каруселлю" залітають і скидають бомби у напрямку Харкова та Харківщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄІБ виділить понад мільярд євро на підтримку бізнесу та відновлення критичної інфраструктури України

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) населення (167) інфраструктура (492) КАБ (366)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Він гордиться цім?
показати весь коментар
15.06.2024 11:38
+5
А ти Вова їх асфальтом да? Як ми будем жити наступні 4-5 зим без енергії? Ти в курсі що навіть в туалет в Києві не сходиш без енергії?
показати весь коментар
15.06.2024 11:35
+3
І що...??? Як обридло це словоблудство ! Держимордник ситий та пихатий далі багатіє, а нещасний микола з бідним людом зубожіє.. ❌
показати весь коментар
15.06.2024 11:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ти Вова їх асфальтом да? Як ми будем жити наступні 4-5 зим без енергії? Ти в курсі що навіть в туалет в Києві не сходиш без енергії?
показати весь коментар
15.06.2024 11:35 Відповісти
Він гордиться цім?
показати весь коментар
15.06.2024 11:38 Відповісти
Це він тіпа по єврейські просе стільки у Нато) само ж невклупувате
показати весь коментар
15.06.2024 11:45 Відповісти
І що...??? Як обридло це словоблудство ! Держимордник ситий та пихатий далі багатіє, а нещасний микола з бідним людом зубожіє.. ❌
показати весь коментар
15.06.2024 11:38 Відповісти
Верховний головнокомандувач просто тупо констатує факт масового використання КАБів ворогом... і нічого не робить для протидії цьому.
Невже не можна вразити літаки, які несуть КАБи, адже КАБи випускають за 50 км до цілі, значить ворожі літаки близько підлітають до передової?
показати весь коментар
15.06.2024 11:39 Відповісти
Як це - "нічого не робить для протидії цьому..."
А "потужний щоденний відосік"?
показати весь коментар
15.06.2024 11:52 Відповісти
"Росія використовує на місяць 3200-3500 - це керовані авіаційні бомби - виключно по цивільному , цивільній інфраструктурі." Джерело:

А твій "потужний асфальтовий щит" тримається? Все відбиває? Щи на допомогу приходять "незламні шампури з травневими шашликами"? А мільярд дерев не пошкодило?
показати весь коментар
15.06.2024 11:39 Відповісти
1000 км фронта, 100 с день, поділити на сабі важкі ділянки це як приклад 10, то 10 з день на ділянку, зходиться
показати весь коментар
15.06.2024 11:48 Відповісти
Ти краще по літако-вилітам порахуй!
показати весь коментар
15.06.2024 11:53 Відповісти
Так літак може дві точно піднімать , а може й більше, а вообщє як так рахувати?
показати весь коментар
15.06.2024 19:13 Відповісти
Гітлер і килимові бомбардирування - хіба він міг таке собі позволити
показати весь коментар
15.06.2024 11:43 Відповісти
Хоч би одна з тих бомб впала на ослячу оманську макітру.
показати весь коментар
15.06.2024 11:48 Відповісти
А где же многообещаные F-16 и Петриоты? Или пока рашисты все города и всю оборону не сровняют с землей
показати весь коментар
15.06.2024 12:10 Відповісти
Цензр, немає *армії рф* та і *рф*. Є кацапи.
показати весь коментар
15.06.2024 12:15 Відповісти
Это похоже на скулеж слабака! Когда он заявит, что Украина в месяц направляет на врага 3000 кабов или их аналогов? Если честно, мне стремно, что этот страшный человек ведет нас в никуда.
показати весь коментар
15.06.2024 12:18 Відповісти
100 💯 помогает Китай. Без него раша не может производить столько боеприпасов. Наши союзники не могут или не желают прищемить яйца Си.
показати весь коментар
15.06.2024 12:45 Відповісти
а якщо збити їхні літаки, то не буде ніяких кабів. (де f16?)

а якщо знищити їхні літаки на їх аеродромах західними ракетами - то теж не буде ніяких кабів.
показати весь коментар
15.06.2024 13:15 Відповісти
зелений мерзотник а де наші каби
показати весь коментар
15.06.2024 13:56 Відповісти
То ж продовжуйте, Володимире, нічого не змінювати ані в керуванні країною (5-6 менеджерів, еФФФктивних і так досить), ані в кадровій політиці, ані в використанні грошових та людских ресурсів. Усе і так на мазі! Ніхто нічого не краде, усі можновладці останнє віддають на Державу, усі напружились, про самих себе забули та й працюють на Неньку!
показати весь коментар
15.06.2024 14:09 Відповісти
 
 