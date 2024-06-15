Армія РФ використовує на місяць 3200-3500 КАБів для ударів по цивільний інфраструктурі та населенню, - Зеленський
Росія за місяць випускає по Україні до 3500 керованих авіабомб. Окупанти застосовують "килимові" бомбардування, як фашисти у Другу світову війну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24 заявив президент України Володимир Зеленський.
"Росія використовує на місяць 3200-3500 КАБів - це керовані авіаційні бомби - виключно по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі. Щоб люди боялись і тікали з того чи іншого міста, з тієї чи іншої громади, а Росія мала змогу окупувати ці села й міста. І це головна мета. Те саме робив Гітлер - килимове бомбардування. Все те саме, як за однією методичкою", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, останнім часом українські війська фіксують тактику російських літаків, які "каруселлю" залітають і скидають бомби у напрямку Харкова та Харківщини.
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Невже не можна вразити літаки, які несуть КАБи, адже КАБи випускають за 50 км до цілі, значить ворожі літаки близько підлітають до передової?
А "потужний щоденний відосік"?
А твій "потужний асфальтовий щит" тримається? Все відбиває? Щи на допомогу приходять "незламні шампури з травневими шашликами"? А мільярд дерев не пошкодило?
а якщо знищити їхні літаки на їх аеродромах західними ракетами - то теж не буде ніяких кабів.