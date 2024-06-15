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Новини
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США виділили Україні $1,5 млрд на відновлення енергетики та гуманітарну допомогу

Гарріс анонсувала нову допомогу США Україні

Сполучені Штати нададуть Україні понад 1,5 мільярда доларів через USAID та Державний департамент для зміцнення енергетичного сектору країни, вирішення гуманітарних потреб і зміцнення цивільної безпеки. 

Про це сьогодні, 15 червня, повідомила віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у рамках Саміту миру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Білий дім.

Енергетична безпека

Як зазначається, ця допомога включає $500 млн від USAID для української енергетики та перенаправлення $324 млн із раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні. Кошти призначені для ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої Росією, та розширення виробництва електроенергії.

Гуманітарна допомога

За словами Гарріс, понад $379 млн гуманітарної допомоги виділяються для вирішення нагальних потреб біженців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад. Це передбачає надання продовольчої допомоги, медичних послуг, житла, води, санітарії та гігієнічних послуг для мільйонів українців у країні та регіоні.

Також читайте: Міністри оборони НАТО не домовилися про щорічні 40 мільярдів євро військової допомоги Україні

Цивільна безпека

Держдепартамент США також планує надати додаткові $300 млн на підтримку цивільної безпеки України, зокрема на рятувальне обладнання для українських прикордонників і правоохоронців.

Автор: 

допомога (8374) США (23043) фінансування (3128) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+15
73 % ви довбойоби ,ви обрали цю владу яка ****...ть гроші
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15.06.2024 14:00
+13
ну, от нам.
приватну комерційну власність, відремонтують союзники. а, компенсуємо витрати, новими тарифами, ми, українці.
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15.06.2024 14:02
+10
До укрів дійде лише фраза "мусимо вам підвищити тарифи в 4 рази щоб за рахунок цього відбудувати енергетику"

- ту енергетику яка була народна і яку роздали олігархам

- ту яку союзники відбудовують

- ту за які 30 років брали гроші і відразу їх виводили в офшор
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15.06.2024 13:58
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До укрів дійде лише фраза "мусимо вам підвищити тарифи в 4 рази щоб за рахунок цього відбудувати енергетику"

- ту енергетику яка була народна і яку роздали олігархам

- ту яку союзники відбудовують

- ту за які 30 років брали гроші і відразу їх виводили в офшор
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15.06.2024 13:58 Відповісти
Саме так : ГРОШІ ахметке і каломойші, а нам дурним- тарифи учетверо . Зробили разом, тільки кого ???
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15.06.2024 14:13 Відповісти
Звісно що дурним. Розумні б не вибрали собі президентом тупого зеленого виродка-пісюаніста, наркомана-уклоніста.
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15.06.2024 14:29 Відповісти
Видавати під розпис на бланку американської прокуратури.
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15.06.2024 14:00 Відповісти
73 % ви довбойоби ,ви обрали цю владу яка ****...ть гроші
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15.06.2024 14:00 Відповісти
ну, от нам.
приватну комерційну власність, відремонтують союзники. а, компенсуємо витрати, новими тарифами, ми, українці.
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15.06.2024 14:02 Відповісти
Якось так, і це лише маленький список.

5 червня 2024
Україна отримає від **** 300 млн євро на відновлення енергетики

12 червня 2024
Німеччина надасть додатково ще 50 мільйонів євро для відновлення енергетики України

30 травня 2024
Уряд Швеції ухвалив рішення про надання нового пакету допомоги для потреб української енергетики. У межах цієї допомоги близько 42,5 мільйона євро

9 червня 2024
Україна і Франція підписали угоду щодо відновлення та підтримки критичної інфраструктури й пріоритетних секторів економіки на 200 млн євро, з яких 60 млн буде спрямовано на енергетику.
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15.06.2024 14:16 Відповісти
Я за допомогу, але не таку.
Краще боротися з причиною, ніж з наслідками.
Краще за ці гроші поставити нові системи ППО Україні, щоб потім меньше виділяти на відбудову енергосистеми України.
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15.06.2024 14:04 Відповісти
Лучше бы все деньги на оружие выделяли. Не будет оружия то не будет ни енергетики ни гуманитарки
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15.06.2024 14:08 Відповісти
а гражданская система на чем должна работать, а если все выделять на оружие, то вся промышленность должна встать ?

ты за кого голосовал в 2019 году
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15.06.2024 16:34 Відповісти
Не варто земразям виділяти будь-які кошти - виключно обладнання або зброю.
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15.06.2024 14:09 Відповісти
Нібито вони обладнання не зможуть вкрасти або перепродати три рази самим собі за паперами
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15.06.2024 14:24 Відповісти
Для чого їм цей гемор - кради обладнання,думай кому його продати,а для того щоб перепродати самим собі, всеодно потрібні гроші,а так дали бабло і вони думають коли ще організувати кілька нових авіарейсів з Борисполя.
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15.06.2024 21:21 Відповісти
Украине или Ахметову?
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15.06.2024 14:20 Відповісти
Шурмі.
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15.06.2024 14:23 Відповісти
Не так важливо виділити, як проконтролювати. Інакше буде як і бомбосховищами - у кошторис відновлення записуватимуть від купівлі трансформаторів у самих же себе до шкіряних диванів і ескортниць у керівництва
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15.06.2024 14:22 Відповісти
Якщо грошима то 3.14***ць.
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15.06.2024 14:25 Відповісти
Та не пропадуть гроші, підуть в надійне місце, а от відновлення енергетики, то вже інше питання
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15.06.2024 14:36 Відповісти
Гі чого не розумвю, нам же тарвф у двічи підняли, ахметке повинно вистачить для відноавення, то нафую ці грощі?
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15.06.2024 14:37 Відповісти
Зєлю геть. Вибори. Націоналізація ДТЕК і жодних віялових відключень не буде.
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15.06.2024 14:40 Відповісти
Іван, знищено 100% ТЕС Укренерго (це те що державне) і 90% ТЕС ДТЕК. Що ти націоналізувати збираєшся? Скажу більше: якби не було ДТЕК і іншиих часних компаній, то ти б без світла сидів з 2022 року Так, відключень би не було тому що світло б зовсім не включали. Державні ТЕС навіть вугілля не змогли завезти у необхідному обсязі. І зараз у нас трохи покращують ситуацію лише приватні компанії, які вкладали гроші у відновлювану енергетику. Де ти тут державу побачив? Наша держава може тільки пиляти гроші.
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15.06.2024 15:06 Відповісти
ТЕС і ГЕС виконують роль лише стабілізуючу. Левову долю енергії видають АЕС.

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko?__cft__[0]=AZXdZNd1WpWiUGjjfFusfKktmuLFidgIHNytoB8TFXLjPKxtMm6LNX5mgavjq1UApfXjiEIoS-1zA9DwR81wtH-cwRk4veM5DpvgY7vpl1nJU_rfipJyMYeMxvDE7nNFZbZKQNDf_Y-LGTfgXqxu9VU4tsPPqZAKN0ilkDpQwpFef4N1fXvuJYNKIO2QRU-O5vE5DoRUDSUbzWAU9th3DmNqePKsYRIUOKOZs4Ir9KBL7g3NZVPB3R-5X433CRcBAnwZiKOwJroo53uOBi0JUm5w_VoYC-A2GCALmnAECWrk9w&__tn__=-UC%2CP-y-R Юлія Тимошенко

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/posts/pfbid0254q8ZuFAD4hGdHiiz1aEzCm4i28jnPwsArerPzk8ud7e4F4yar8VctEk1W45tCJJl?__cft__[0]=AZXdZNd1WpWiUGjjfFusfKktmuLFidgIHNytoB8TFXLjPKxtMm6LNX5mgavjq1UApfXjiEIoS-1zA9DwR81wtH-cwRk4veM5DpvgY7vpl1nJU_rfipJyMYeMxvDE7nNFZbZKQNDf_Y-LGTfgXqxu9VU4tsPPqZAKN0ilkDpQwpFef4N1fXvuJYNKIO2QRU-O5vE5DoRUDSUbzWAU9th3DmNqePKsYRIUOKOZs4Ir9KBL7g3NZVPB3R-5X433CRcBAnwZiKOwJroo53uOBi0JUm5w_VoYC-A2GCALmnAECWrk9w&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 д. ·

Шмигаль каже, що електроенергія для українців має коштувати 8 гривень!

А я доводжу, що собівартість одного кіловату для населення не перевищує… однієї гривні. Якщо зовсім точно - 97 копійок.

Для підвищення тарифів навіть до 4,32 грн не було об'єктивних підстав. Війною та ракетними атаками ворога намагаються прикрити банальний непрофесіоналізм і відверте мародерство свого народу.

Подивіться відео, і у вас не залишиться в цьому жодних сумнівів.

А ще ви зрозумієте, як мала б діяти влада, яка реально непокоїться про своїх громадян, а не прагне їх обібрати.
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15.06.2024 16:45 Відповісти
Ваня не треба ссилатися на Юлю. Вона звичайна популістка. Я, на відміну від вас, без Юлі чудово розумію, як функціонує енергетика.
В ідеальних умовах АЕС виробляють стільки електроенергіїї, скільки країні необхідно при мінімальному споживанні. Так ось, зараз в Україні функціонують 9 блоків АЕС загальною потужністю 8ГВт - запам'ятай цю цифру. І ці блоки не можуть постійно бути в роботі - їх потрібно іноді обслуговувати. Тобто зараз ти можеш розраховувати тільки на 7ГВт, а 8ГВт у тебе буде взимку, якщо ***** не розхерячить якусь підстанцію біля АЕС. А до війни у час пік ми могли споживати і 23ГВт. Я розумію, що в нас майже знищена промисловість, але навіть зараз влітку вночі ми споживаємо десь 9ГВт. Зможете без Юлі порахувати, скільки потрібно електроенергії Україні і зрозуміти, чому не можна обійтися тільки АЕС.
І ще цікавий момент: чому ви досі вважаєте,що атомна генерація дуже дешева? Будівництво одного блока коштує більше 5млрд$ і триватиме років 10 у нормальній країні Ви впевнені, що зараз час будувати нові АЕС? Тим більше, що без маневрових потужностей в них немає сенсу. У нас споживання у години пік може зростати у 2 рази, а з Європи ми можемо взяти тільки 2ГВт.
Тому єдиний швидкий шлях для нас - це будівництво малих електростанцій бізнесом. Причому реальним бізнесом, який буде цікавити отримання прибутків у майбутньому, а не розпил західних грантів. А для цього тариф таки доведеться збільшувати.
Закінчуй з соціалістичними лозунгами - саме завдяки ним ми зараз і опинилися у цій дупі.
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15.06.2024 17:32 Відповісти
Але найперша умова - зєлю геть і вибори. Тоді і Державна власність стане ефективною
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15.06.2024 16:48 Відповісти
А проблема тільки у шуті? Якби наріт обрав би тільки цього клоуна, то більшості з наших проблем би зараз не було. Але хтось вирішив зробити себе ще раз в обрав у Раду Тищенків, Безумних, Хламідій і інших Стефанчуків. Так хто нам лікар? І що тобі зараз дадуть вибори, якщо під зеленими зараз усі гілки влади? Ну зроблять вони тобі вибори через ДІЮ, а Федоров порахує - легше стане?
Я впевнений, що навіть під час віни вибори проводиити можна - достатньо розблокувати ЗМІ і обладнати бомбосховища. Але це стосується тілько нормальної демократичної цивілізованої країни. У нас вибори повинні відбуватися під контролем західних спостерігачів, а в ідеалі навіть проводитись західними партнерами. В умовах війни цього точно не буде. Ти краще думай, як зробити так, щоб на наступних виборах зелені остаточно не узурпували владу.
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15.06.2024 17:48 Відповісти
До речі, ці півтора лярди входять в оті 61 лярд, який адміністрація Байдена продавила скрізь небажання трампіста Джонсона і за який 20 квітня ц.р. Конгрес США проголосував. Не було би того закону - Харріс нічого подібного не змогла би оголосити.
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15.06.2024 14:58 Відповісти
Круто , ще грошей вкрадуть 😂 а ми як сиділи без світла і новими тарифами так і будемо
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15.06.2024 15:01 Відповісти
Ну тут і варіантів нема - без світла нам сидіти доведеться у будь-якому випадку, поки станції не відновлять/побудують. І без тарифів не обійтися: де ви знайдете дурника, що буде будувати станції на збитковому ринку? Ну а 1,5 млрд - це звичайно добре, але потрібно разів у десять більше. І так, наша держава навіть ці гроші вкраде. Якщо вони крали на фортифікаціях, то що їм завадить красти на відновленні/будівництві електростанцій?
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15.06.2024 15:16 Відповісти
Тут не можна давати грошей - можна будувати нові енергоблоки, ЛЕП, і все інше,
але не давати живі гроші.
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15.06.2024 15:24 Відповісти
Мало. У Зельоних за п'ять років значно виросли апетити. У них тепер потреби зовсім іншого рівня.
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15.06.2024 16:02 Відповісти
навіщо? ціну на електрику вже підняли, ціна більше ніж в ЄС. Щоб зеленський *******?
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15.06.2024 17:21 Відповісти
 
 