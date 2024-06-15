США виділили Україні $1,5 млрд на відновлення енергетики та гуманітарну допомогу
Сполучені Штати нададуть Україні понад 1,5 мільярда доларів через USAID та Державний департамент для зміцнення енергетичного сектору країни, вирішення гуманітарних потреб і зміцнення цивільної безпеки.
Про це сьогодні, 15 червня, повідомила віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у рамках Саміту миру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Білий дім.
Енергетична безпека
Як зазначається, ця допомога включає $500 млн від USAID для української енергетики та перенаправлення $324 млн із раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні. Кошти призначені для ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої Росією, та розширення виробництва електроенергії.
Гуманітарна допомога
За словами Гарріс, понад $379 млн гуманітарної допомоги виділяються для вирішення нагальних потреб біженців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад. Це передбачає надання продовольчої допомоги, медичних послуг, житла, води, санітарії та гігієнічних послуг для мільйонів українців у країні та регіоні.
Цивільна безпека
Держдепартамент США також планує надати додаткові $300 млн на підтримку цивільної безпеки України, зокрема на рятувальне обладнання для українських прикордонників і правоохоронців.
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- ту енергетику яка була народна і яку роздали олігархам
- ту яку союзники відбудовують
- ту за які 30 років брали гроші і відразу їх виводили в офшор
приватну комерційну власність, відремонтують союзники. а, компенсуємо витрати, новими тарифами, ми, українці.
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Краще боротися з причиною, ніж з наслідками.
Краще за ці гроші поставити нові системи ППО Україні, щоб потім меньше виділяти на відбудову енергосистеми України.
ты за кого голосовал в 2019 году
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Шмигаль каже, що електроенергія для українців має коштувати 8 гривень!
А я доводжу, що собівартість одного кіловату для населення не перевищує… однієї гривні. Якщо зовсім точно - 97 копійок.
Для підвищення тарифів навіть до 4,32 грн не було об'єктивних підстав. Війною та ракетними атаками ворога намагаються прикрити банальний непрофесіоналізм і відверте мародерство свого народу.
Подивіться відео, і у вас не залишиться в цьому жодних сумнівів.
А ще ви зрозумієте, як мала б діяти влада, яка реально непокоїться про своїх громадян, а не прагне їх обібрати.
В ідеальних умовах АЕС виробляють стільки електроенергіїї, скільки країні необхідно при мінімальному споживанні. Так ось, зараз в Україні функціонують 9 блоків АЕС загальною потужністю 8ГВт - запам'ятай цю цифру. І ці блоки не можуть постійно бути в роботі - їх потрібно іноді обслуговувати. Тобто зараз ти можеш розраховувати тільки на 7ГВт, а 8ГВт у тебе буде взимку, якщо ***** не розхерячить якусь підстанцію біля АЕС. А до війни у час пік ми могли споживати і 23ГВт. Я розумію, що в нас майже знищена промисловість, але навіть зараз влітку вночі ми споживаємо десь 9ГВт. Зможете без Юлі порахувати, скільки потрібно електроенергії Україні і зрозуміти, чому не можна обійтися тільки АЕС.
І ще цікавий момент: чому ви досі вважаєте,що атомна генерація дуже дешева? Будівництво одного блока коштує більше 5млрд$ і триватиме років 10 у нормальній країні Ви впевнені, що зараз час будувати нові АЕС? Тим більше, що без маневрових потужностей в них немає сенсу. У нас споживання у години пік може зростати у 2 рази, а з Європи ми можемо взяти тільки 2ГВт.
Тому єдиний швидкий шлях для нас - це будівництво малих електростанцій бізнесом. Причому реальним бізнесом, який буде цікавити отримання прибутків у майбутньому, а не розпил західних грантів. А для цього тариф таки доведеться збільшувати.
Закінчуй з соціалістичними лозунгами - саме завдяки ним ми зараз і опинилися у цій дупі.
Я впевнений, що навіть під час віни вибори проводиити можна - достатньо розблокувати ЗМІ і обладнати бомбосховища. Але це стосується тілько нормальної демократичної цивілізованої країни. У нас вибори повинні відбуватися під контролем західних спостерігачів, а в ідеалі навіть проводитись західними партнерами. В умовах війни цього точно не буде. Ти краще думай, як зробити так, щоб на наступних виборах зелені остаточно не узурпували владу.
але не давати живі гроші.