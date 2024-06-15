США виділили Україні $1,5 млрд на відновлення енергетики та гуманітарну допомогу

Сполучені Штати нададуть Україні понад 1,5 мільярда доларів через USAID та Державний департамент для зміцнення енергетичного сектору країни, вирішення гуманітарних потреб і зміцнення цивільної безпеки.

Про це сьогодні, 15 червня, повідомила віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у рамках Саміту миру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Білий дім.

Енергетична безпека

Як зазначається, ця допомога включає $500 млн від USAID для української енергетики та перенаправлення $324 млн із раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні. Кошти призначені для ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої Росією, та розширення виробництва електроенергії.

Гуманітарна допомога

За словами Гарріс, понад $379 млн гуманітарної допомоги виділяються для вирішення нагальних потреб біженців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад. Це передбачає надання продовольчої допомоги, медичних послуг, житла, води, санітарії та гігієнічних послуг для мільйонів українців у країні та регіоні.

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Цивільна безпека

Держдепартамент США також планує надати додаткові $300 млн на підтримку цивільної безпеки України, зокрема на рятувальне обладнання для українських прикордонників і правоохоронців.