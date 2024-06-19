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Новости
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Украина и ЕС завершили работу над текстом гарантий безопасности, - ОП

Перемовини України та ЄС про гарантії безпеки

По поручению президента Украины и главы Офиса Главы государства заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква провел завершающий раунд переговоров по безопасности соглашения с ЕС с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Соглашение по безопасности с ЕС будет заключено во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины, которую Европейский Союз вместе со странами G7 одобрил в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

Также читайте: Соглашение по безопасности между Украиной и ЕС: проведен новый раунд переговоров

Соглашение подпишут в ближайшее время

"Переговорные команды Украины и ЕС завершили согласование текста соглашения по безопасности и договорились о его подписании в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что команды Украины и США уже начали воплощать соглашение по безопасности

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безопасность (1107) Евросоюз (17168) гарантия (154) Жовква Игорь (152)


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Завгосп дЕрьмак займається прямими обов'язками - готоє свому шуту Вольоді піпіфакс на кшталт "Будапештській меморандум" для підпісу.
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19.06.2024 14:12 Ответить
Це ******** український правопис? президент пишемо з маленької, а Офіс з великої? А Глава це ермак, я так розумію
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19.06.2024 14:27 Ответить
чітко усвідомте!
в україні, зовнішньою політикою, займається не профільне міністерство з кулєбою, холуєм єрмачини, а заступник завхоза!
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19.06.2024 14:31 Ответить
Яких, на%%%, гарантій?
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19.06.2024 14:32 Ответить
Опять !
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19.06.2024 22:52 Ответить
 
 