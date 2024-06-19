Украина и ЕС завершили работу над текстом гарантий безопасности, - ОП

По поручению президента Украины и главы Офиса Главы государства заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква провел завершающий раунд переговоров по безопасности соглашения с ЕС с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Соглашение по безопасности с ЕС будет заключено во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины, которую Европейский Союз вместе со странами G7 одобрил в Вильнюсе 12 июля 2023 года.

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Соглашение подпишут в ближайшее время

"Переговорные команды Украины и ЕС завершили согласование текста соглашения по безопасности и договорились о его подписании в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что команды Украины и США уже начали воплощать соглашение по безопасности