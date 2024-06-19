Украина и ЕС завершили работу над текстом гарантий безопасности, - ОП
По поручению президента Украины и главы Офиса Главы государства заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква провел завершающий раунд переговоров по безопасности соглашения с ЕС с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Соглашение по безопасности с ЕС будет заключено во исполнение Совместной декларации о поддержке Украины, которую Европейский Союз вместе со странами G7 одобрил в Вильнюсе 12 июля 2023 года.
Соглашение подпишут в ближайшее время
"Переговорные команды Украины и ЕС завершили согласование текста соглашения по безопасности и договорились о его подписании в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что команды Украины и США уже начали воплощать соглашение по безопасности
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в україні, зовнішньою політикою, займається не профільне міністерство з кулєбою, холуєм єрмачини, а заступник завхоза!