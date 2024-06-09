РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10610 посетителей онлайн
Новости Война
685 12
безопасность (1058) Евросоюз (16686) гарантия (141)

Соглашение по безопасности между Украиной и ЕС: проведен новый раунд переговоров

Перемовини України та ЄС про гарантії безпеки

По поручению президента Украины и руководителя Офиса Главы государства заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква провел очередной раунд переговоров с заместителем Генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности по вопросам мира, безопасности и обороны Шарлем Фризом по безопасности гарантий ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, эти переговоры стали очередным этапом на пути имплементации Совместной декларации G7 о поддержке Украины и подготовки к заключению соглашения по безопасности между Украиной и ЕС.

Также читайте: В Эстонии заявили о намерении подписать соглашение о безопасности с Украиной

О чем говорили представители Украины и ЕС?

Переговорные команды основательно обсудили текст проекта соглашения и утвердили алгоритм дальнейших действий на ближайшую перспективу.

Соглашение о гарантиях безопасности

Ранее Украина подписала документы с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией и Исландией.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
єрмакова безпекова угода для України і її народу від рашистського фсб, не передбачає безпеки Україні і її народу від слова "взагалі" і дає можливість кровопивцю української крові , куйлу, безпечно і без наслідків для 3,14дерації чинити геноцид українського народу і руйнувати Україну...
показать весь комментарий
09.06.2024 11:21
+4
Тобто, тепер ОП проводить міжнародні переговори замість МЗСу.
показать весь комментарий
09.06.2024 11:23
+4
Замісник голови офісу президента веде якісь перемовини.....пляді розвалили інституції...
показать весь комментарий
09.06.2024 11:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
потужно і обгрунтовано!
показать весь комментарий
09.06.2024 10:23 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2024 11:24 Ответить
Невдовзі Єрмак перестане Бубочку зовсім поминати. Це ж так природньо, що переговори ведуть за дорученням голови ОП. Ну там ще є якийсь президент. Але це на так уж і важно. Та й переговори щодо безпеки країни наче відносяться до службових обов'язків клерків Офісу президента, які навіть не держслужбовці. Виглядає як якась маячня. Але реальність....
показать весь комментарий
09.06.2024 10:43 Ответить
безпекова угода
не передбачає ніякої безпеки України
показать весь комментарий
09.06.2024 10:55 Ответить
єрмакова безпекова угода для України і її народу від рашистського фсб, не передбачає безпеки Україні і її народу від слова "взагалі" і дає можливість кровопивцю української крові , куйлу, безпечно і без наслідків для 3,14дерації чинити геноцид українського народу і руйнувати Україну...
показать весь комментарий
09.06.2024 11:21 Ответить
Тобто, тепер ОП проводить міжнародні переговори замість МЗСу.
показать весь комментарий
09.06.2024 11:23 Ответить
Та вже довно! У нас немає президента, МЗС, уряду, є ОПа!!!
показать весь комментарий
09.06.2024 11:25 Ответить
Який переговорник, такі і перемовини!
показать весь комментарий
09.06.2024 11:27 Ответить
Замісник голови офісу президента веде якісь перемовини.....пляді розвалили інституції...
показать весь комментарий
09.06.2024 11:39 Ответить
Думається що ця безпекова угода вийде таким самим пшиком як і формула миру
показать весь комментарий
09.06.2024 12:04 Ответить
Хто дозволив прибиральниці ОПи на прізвисько "ларьочник" пхати носа до секретних доків?
показать весь комментарий
09.06.2024 12:17 Ответить
Піздєц - секретар секретаря провів переговори .
показать весь комментарий
09.06.2024 15:50 Ответить
 
 