РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5780 посетителей онлайн
Новости
1 343 8

В Эстонии заявили о намерении подписать соглашение о безопасности с Украиной

естонія

В МИД Эстонии сообщили, что страна собирается подписать соглашение о безопасности с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на пресс-конференции после встречи глав МИД стран Балтии, Украины и Франции в Вильнюсе 8 марта объявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

"Мы собираемся подписать двустороннее соглашение между Эстонией и Украиной для долгосрочных обязательств (в сфере военной помощи. – Ред.)", – сказал Тсахкна.

Он напомнил, что Эстония вложила 1,4% ВВП в военную поддержку Украины и продолжит это делать. В частности, уже на следующей неделе должны одобрить новый пакет военной помощи для Киева.

Читайте также: Украину ждет тяжелый период. Запад усилит помощь, когда ситуация на фронте еще ухудшится, - Минобороны Эстонии

"Когда мы подпишем двустороннее соглашение между Эстонией и Украиной, мы обещаем и обязуемся выделять 0,25% ВВП в год на военную поддержку", – объявил эстонский министр.

Кроме того, он призвал другие западные страны заключить такое же обязательство, которое позволит Украине рассчитывать на 120 миллиардов евро военной поддержки в год – "достаточно, чтобы оттеснить россиян" с украинских территорий.

Читайте также: Не следует исключать возможность введения западных сухопутных войск в Украину, - Каллас

Автор: 

безопасность (1125) Эстония (1494) гарантия (154)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І сміятися не можна, але дуже хочеться. Естонія взагалі найкраща.
показать весь комментарий
08.03.2024 19:57 Ответить
Милі, чудові ести...
показать весь комментарий
08.03.2024 20:01 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2024 20:07 Ответить
Дякуємо, звичайно, але ...
показать весь комментарий
08.03.2024 20:11 Ответить
Кто кому
показать весь комментарий
08.03.2024 20:17 Ответить
Дякую, друзі
показать весь комментарий
08.03.2024 20:28 Ответить
Таке відчуття що не нам гарантії дають, а Україна їм))
показать весь комментарий
08.03.2024 21:03 Ответить
скажу, як є!
у країн балтії, нема іншого захисника, ніж україна.
ніхто, з нато, навіть не ворухнеться, тому що будуть обісрані в ступорі, а україні нічого не заважає, ******* кацапів, хоч де!
показать весь комментарий
08.03.2024 21:54 Ответить
 
 