В Эстонии заявили о намерении подписать соглашение о безопасности с Украиной

В МИД Эстонии сообщили, что страна собирается подписать соглашение о безопасности с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом на пресс-конференции после встречи глав МИД стран Балтии, Украины и Франции в Вильнюсе 8 марта объявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

"Мы собираемся подписать двустороннее соглашение между Эстонией и Украиной для долгосрочных обязательств (в сфере военной помощи. – Ред.)", – сказал Тсахкна.

Он напомнил, что Эстония вложила 1,4% ВВП в военную поддержку Украины и продолжит это делать. В частности, уже на следующей неделе должны одобрить новый пакет военной помощи для Киева.

"Когда мы подпишем двустороннее соглашение между Эстонией и Украиной, мы обещаем и обязуемся выделять 0,25% ВВП в год на военную поддержку", – объявил эстонский министр.

Кроме того, он призвал другие западные страны заключить такое же обязательство, которое позволит Украине рассчитывать на 120 миллиардов евро военной поддержки в год – "достаточно, чтобы оттеснить россиян" с украинских территорий.

