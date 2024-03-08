В Естонії заявили про намір підписати безпекову угоду з Україною

У МЗС Естонію повідомили, що країна збирається підписати безпекову угоду з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про на пресконференції після зустрічі голів МЗС країн Балтії, України та Франції у Вільнюсі 8 березня оголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна

"Ми збираємося підписати двосторонню угоду між Естонією та Україною для довгострокових зобов’язань (у сфері військової допомоги. - Ред.)", - сказав Тсахкна.

Він нагадав, що Естонія вклала 1,4% ВВП у військову підтримку України, і продовжить це робити - зокрема вже наступного тижня має схвалити новий пакет військової допомоги для Києва.

"Коли ми підпишемо двосторонню угоду між Естонією та Україною, ми обіцяємо й зобов’язуємось виділяти 0,25% ВВП на рік на військову підтримку", – оголосив естонський міністр.

Крім того, Він закликав інші західні країни укласти таке ж зобов’язання, яке дозволить Україні розраховувати на 120 мільярдів євро військової підтримки на рік – "достатньо, щоб відтіснити росіян" з українських територій.

