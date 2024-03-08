УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7349 відвідувачів онлайн
Новини
1 343 8

В Естонії заявили про намір підписати безпекову угоду з Україною

естонія

У МЗС Естонію повідомили, що країна збирається підписати безпекову угоду з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про на пресконференції після зустрічі голів МЗС країн Балтії, України та Франції у Вільнюсі 8 березня оголосив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна

"Ми збираємося підписати двосторонню угоду між Естонією та Україною для довгострокових зобов’язань (у сфері військової допомоги. - Ред.)", - сказав Тсахкна.

Він нагадав, що Естонія вклала 1,4% ВВП у військову підтримку України, і продовжить це робити - зокрема вже наступного тижня має схвалити новий пакет військової допомоги для Києва.

Також читайте: Україну очікує важкий період. Захід посилить допомогу, коли ситуація на фронті ще погіршиться, - Міноборони Естонії

"Коли ми підпишемо двосторонню угоду між Естонією та Україною, ми обіцяємо й зобов’язуємось виділяти 0,25% ВВП на рік на військову підтримку", – оголосив естонський міністр.

Крім того, Він закликав інші західні країни укласти таке ж зобов’язання, яке дозволить Україні розраховувати на 120 мільярдів євро військової підтримки на рік – "достатньо, щоб відтіснити росіян" з українських територій.

Читайте: Естонія надаватиме Україні протягом наступних 4 років військову підтримку розміром 0,25% від свого ВВП, - прем’єрка Каллас

Автор: 

безпека (955) Естонія (1686) гарантія (270)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І сміятися не можна, але дуже хочеться. Естонія взагалі найкраща.
показати весь коментар
08.03.2024 19:57 Відповісти
Милі, чудові ести...
показати весь коментар
08.03.2024 20:01 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 20:07 Відповісти
Дякуємо, звичайно, але ...
показати весь коментар
08.03.2024 20:11 Відповісти
Кто кому
показати весь коментар
08.03.2024 20:17 Відповісти
Дякую, друзі
показати весь коментар
08.03.2024 20:28 Відповісти
Таке відчуття що не нам гарантії дають, а Україна їм))
показати весь коментар
08.03.2024 21:03 Відповісти
скажу, як є!
у країн балтії, нема іншого захисника, ніж україна.
ніхто, з нато, навіть не ворухнеться, тому що будуть обісрані в ступорі, а україні нічого не заважає, ******* кацапів, хоч де!
показати весь коментар
08.03.2024 21:54 Відповісти
 
 