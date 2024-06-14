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Новини Війна
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31 із 32 країн НАТО хоче перемогти росіян, але це - помилка, - Орбан

Орбан не вважає, що перемога України є необхідною

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан не вважає обов'язковою перемогу України у війні проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на угорське видання Telex.

За словами Орбана, Угорщина є однією з найлояльніших країн-членів НАТО.

"31 з 32 країн-членів НАТО хочуть перемогти росіян", - сказав прем'єр, маючи на увазі усіх членів НАТО.

"Позиція Угорщини полягає в тому, що це помилка. Навіть якщо це означає, що ми залишилися наодинці серед 32-х", - додав він.

Орбан зазначив, що перемога Україна не є необхідною, але, за його словами, НАТО "сприяє війні, тоді як Угорщина виступає на боці миру".

Прем'єр заявив, що не хоче, щоб "хоч один квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню".

Також читайте: Угорщина не хоче блокувати рішення в НАТО щодо України, які відрізняються від позиції нашої країни, - Орбан

Автор: 

Угорщина (2294) НАТО (6461) Віктор Орбан (561)


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Топ коментарі
+55
Всі идуть не в ногу - один Орбан в ногу - піздєц
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14.06.2024 11:01
+50
Зайва хромосома в НАТО.
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14.06.2024 11:02
+32
помилка це ти,довбане мадьярське *****
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14.06.2024 11:05
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Всі идуть не в ногу - один Орбан в ногу - піздєц
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14.06.2024 11:01 Відповісти
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14.06.2024 11:02 Відповісти
Мені це нагадало анекдот;

Чоловік дружині по телефону:
- Люба тільки що передали на радіо, по трасі де ти зараз, якись один божевільний їди по зустрічній ---будь обережна!
- Один? Та їх тут сотні!
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14.06.2024 12:31 Відповісти
Зайва хромосома в НАТО.
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14.06.2024 11:02 Відповісти
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14.06.2024 11:19 Відповісти
В сім'ї не без виродка.
Позиція твоя всім відома, в позу собаки перед рамшкою.
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14.06.2024 11:02 Відповісти
Ердоган теж не хоче перемоги України, він хоче перемовин і поступок #уйлу.
До речі, щось його давно не чути з його МЗС. Може, Захід все ж переконав Туреччину заляпати пельку і не базікати?
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14.06.2024 11:04 Відповісти
Ердоган уже мріє про Тюркестан на базі Татарстану, Башкортостану, Калмикії, Дагестану, Чечні та інших тюркських республік, які можуть незабаром захотіти вийти з тої *********. )
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14.06.2024 11:21 Відповісти
даги и чечены не тюрки. а вот якуты - вполне. они эрдогану поинтересней кавказских босяков будут.
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14.06.2024 12:03 Відповісти
Ердоган зайнятий, зара літає і відсмоктує всім, хто визнав Пластіліну
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14.06.2024 11:22 Відповісти
31 із 32 країн НАТО хоче перемогти росіян, але я - помилка, - Орбан
Так краще. Просто замінити "це" на "я".
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14.06.2024 11:04 Відповісти
помилка це ти,довбане мадьярське *****
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14.06.2024 11:05 Відповісти
31 з 32-х!!! І тільки свинорилий Орбан правий ))) Жаль, що виключення всілякого лайна із ЄС та НАТО такий складний процес. Ці ж виродки уральські живуть лише на подачки з ЄС, але ця рванина має право вето...
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14.06.2024 11:05 Відповісти
Всі кругом дурні,один орбан - Д'Артаньян...Хто був в Угорщині-там всі такі вальтонуті,чи через одного?
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14.06.2024 11:06 Відповісти
Був там в 19 році. На совок та рашку дрочат конкретно. Вони при союзі жили краще всіх в СЕВі. Довелося в 70-80 там послужити в армії, аж завидно було як живуть мадьяри. А зараз злидні ще ті.
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14.06.2024 11:17 Відповісти
Відповідь на ваше питання дав чеський класик ще сто років тому: «Короче говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
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14.06.2024 11:23 Відповісти
Не можу знати як у них зараз, але при СЭВ та ВД вони заможно жили.Бачив все на власні очі тому, що проходив службу в ЮГВ. Можливо, ностальгують за минулим разом з росіяками
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14.06.2024 13:50 Відповісти
та обізяна мадярська вже всіх зає...а!!!!
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14.06.2024 11:06 Відповісти
Цей пузатий недомірок не хоче переїхати з Європи у раісю і там насолоджуватись коханням до старої дупи *****?

Судячи з його зовнішнього вигляду: жовтої шкіри та розміру живота - там дуже хвора печінка, тому терпіти нам ще недовго.
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14.06.2024 11:07 Відповісти
Пошукайте про нього інфу - в 00-х і виглядав гарно, і ***** не говорив. Але залежність від кацапів робить своє.

https://infopost.media/orban-u-2008-roczi-********-i-gruziyu-slid-bulo-pryjnyaty-do-nato/
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14.06.2024 12:24 Відповісти
Киньте орбана у вулик
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14.06.2024 11:08 Відповісти
стара угорська шльондра на викликах з крємля продовжує відпрацьовувати свой ганарар...
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14.06.2024 11:08 Відповісти
Этот ***** вообще уже не скрывается, лупит по шпалам напрямую. Чтоже за скелет у него в шкафу такой, что ***** его за яйца так держит? Или там суммы с 7 нулями?
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14.06.2024 11:09 Відповісти
Там старі діла. Ще з Сєньою Могілєвичем зав'язка у модяра. А ******* зна, держить компромат.
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14.06.2024 11:14 Відповісти
Орбан - Мальчиш Плохіш в блоці НАТО.
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14.06.2024 11:10 Відповісти
Всі піт*си-А я Орбан
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14.06.2024 11:11 Відповісти
Что-то сильно часто ***** , этого тридвараста гавкать заставляет.
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14.06.2024 11:11 Відповісти
***** крєпко держе лофаса за фаберже....
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14.06.2024 11:12 Відповісти
31 з 32 країн-членів НАТО хочуть якнайшвидше нас прийняти до НАТО).
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14.06.2024 11:13 Відповісти
це орбан є помилка природи (рашист)
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14.06.2024 11:13 Відповісти
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14.06.2024 11:14 Відповісти
дєрьмак ставить орбану лайк! і зєля тоже.
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14.06.2024 11:14 Відповісти
...угорці -прадавні родичі рашистів,вони презервативи з однієї пачки.
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14.06.2024 11:17 Відповісти
Теж мені ''істина в останній інстанції''.
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14.06.2024 11:18 Відповісти
орбан бреше , що 31 країну з 32 хоче перемоги України .

США, Німеччина, Італія, Греція, Туреччина - хочуть, щоб Україна не програла, а росія не виграла .
Зброї рівно стільки ж : щоб ми відступали дуже повільно чи іноді не відступали взагалі .

задача орбана - збити і ці темпи передачі зброї.
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14.06.2024 11:20 Відповісти
Для тих хто захоче спасти Європу :Щоб не получилось,як з Фіцо,на кабана(Орбана), на відстані до 50 метрів, рекомендується використовувати кулі калібрів 16 і 12
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14.06.2024 11:23 Відповісти
орбан повинен був бути в долі від загарбання України - Закарпаття було б відхапано під приводом захисту "угорських громадян" від... кацапів-окупантів. Тому заісно, поразка рашистів це для нього помилка
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14.06.2024 11:24 Відповісти
І видно оформлено було документально. Тому воно й неможе тепер зіскочити - бо коцапи оприлюднять...
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14.06.2024 11:28 Відповісти
Так, було б "відхапано", але під приводом захисту від "хунти, ущємляющєй угроязичноє насєлєніє за вєнгєрскій єзик".
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14.06.2024 12:26 Відповісти
Можна виділити мадярам Донецьку-Луганську області і перевезти їх туда в обмін на Мадярію. А українців звідти в Угорщину.
І хай дружать там з росіюшкою безпосередньо...
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14.06.2024 11:25 Відповісти
Воно одне із 32 хоче "перемоги" расєї над НАТО.
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14.06.2024 11:26 Відповісти
передайте старому лідору що у хйла грошей нема
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14.06.2024 11:31 Відповісти
Помилка Вітя, це то шо твоя мати дала твому татові на помойке Прокталарандхаза, а твій тато не використав гондом.
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14.06.2024 11:43 Відповісти
кондом А в усьому іншому плюсую!
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14.06.2024 12:02 Відповісти
Дивна річ. За такої позициї цьому прем'єру давно пора б виконати настанову своїх кураторів, озвучену таким собі рябковим "...забирайте свои манатки и уматывайте " к є...й з НАТО та ЄС ?
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14.06.2024 11:50 Відповісти
Продажная тварь! 🤬
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14.06.2024 11:51 Відповісти
зазначив, що перемога Україна не є необхідною, але, за його словами, НАТО "сприяє війні, тоді як Угорщина виступає на боці миру". = Існування Угорщини не є необхідністю. ???

Прем'єр заявив, що не хоче, щоб "хоч один квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню". - Тому потрібно віддати тисячі квадратних кілометрів України ????
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14.06.2024 11:52 Відповісти
угорщина штатний союзник фашизму у всі часи, хто її а ЄС тільки прийняв.
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14.06.2024 12:47 Відповісти
А не пора ЄС цього ****** послати за кораблем? Воно вже всіх з...бало.
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14.06.2024 12:13 Відповісти
Значить всі дураки тільки один ***** вумний
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14.06.2024 12:19 Відповісти
Саме знаходження Угорщини в НАТО це помилка,яку треба виправити.
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14.06.2024 12:21 Відповісти
Ну как обычно, всё тупые, один он гений!))
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14.06.2024 12:22 Відповісти
Для Перемоги потрібна зброя. Зброї у заходу більш ніж достатньо. Чому ще немає Перемоги? Відповідь: то захід мабуть того так хоче.
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14.06.2024 12:44 Відповісти
Мені тільки одному здається,що мадярам пора назад на істарічєскую родіну.
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14.06.2024 12:54 Відповісти
Орбан щось знає про Зеленського. Тому він такий впевнений.
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14.06.2024 13:15 Відповісти
За Орбанем - НАТО це війна, Угорщина це мир. Класика - війна це мир, мир це війна.
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14.06.2024 13:34 Відповісти
Никого не волнует то что думает путинская шлюююшка ))
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14.06.2024 14:13 Відповісти
 
 