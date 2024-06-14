31 із 32 країн НАТО хоче перемогти росіян, але це - помилка, - Орбан

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан не вважає обов'язковою перемогу України у війні проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на угорське видання Telex.

За словами Орбана, Угорщина є однією з найлояльніших країн-членів НАТО.

"31 з 32 країн-членів НАТО хочуть перемогти росіян", - сказав прем'єр, маючи на увазі усіх членів НАТО.

"Позиція Угорщини полягає в тому, що це помилка. Навіть якщо це означає, що ми залишилися наодинці серед 32-х", - додав він.

Орбан зазначив, що перемога Україна не є необхідною, але, за його словами, НАТО "сприяє війні, тоді як Угорщина виступає на боці миру".

Прем'єр заявив, що не хоче, щоб "хоч один квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню".

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