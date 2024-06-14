31 із 32 країн НАТО хоче перемогти росіян, але це - помилка, - Орбан
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан не вважає обов'язковою перемогу України у війні проти РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на угорське видання Telex.
За словами Орбана, Угорщина є однією з найлояльніших країн-членів НАТО.
"31 з 32 країн-членів НАТО хочуть перемогти росіян", - сказав прем'єр, маючи на увазі усіх членів НАТО.
"Позиція Угорщини полягає в тому, що це помилка. Навіть якщо це означає, що ми залишилися наодинці серед 32-х", - додав він.
Орбан зазначив, що перемога Україна не є необхідною, але, за його словами, НАТО "сприяє війні, тоді як Угорщина виступає на боці миру".
Прем'єр заявив, що не хоче, щоб "хоч один квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню".
Топ коментарі
+55 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар14.06.2024 11:01
+50 MausMike
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+32 alex #471802
показати весь коментар14.06.2024 11:05
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Чоловік дружині по телефону:
- Люба тільки що передали на радіо, по трасі де ти зараз, якись один божевільний їди по зустрічній ---будь обережна!
- Один? Та їх тут сотні!
Позиція твоя всім відома, в позу собаки перед рамшкою.
До речі, щось його давно не чути з його МЗС. Може, Захід все ж переконав Туреччину заляпати пельку і не базікати?
Так краще. Просто замінити "це" на "я".
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
Судячи з його зовнішнього вигляду: жовтої шкіри та розміру живота - там дуже хвора печінка, тому терпіти нам ще недовго.
https://infopost.media/orban-u-2008-roczi-********-i-gruziyu-slid-bulo-pryjnyaty-do-nato/
США, Німеччина, Італія, Греція, Туреччина - хочуть, щоб Україна не програла, а росія не виграла .
Зброї рівно стільки ж : щоб ми відступали дуже повільно чи іноді не відступали взагалі .
задача орбана - збити і ці темпи передачі зброї.
І хай дружать там з росіюшкою безпосередньо...
Прем'єр заявив, що не хоче, щоб "хоч один квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню". - Тому потрібно віддати тисячі квадратних кілометрів України ????