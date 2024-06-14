31 из 32 стран НАТО хочет победить россиян, но это ошибка, - Орбан
Премьер Венгрии Виктор Орбан не считает обязательной победу Украины в войне против РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское издание Telex.
По словам Орбана, Венгрия является одной из самых лояльных стран-членов НАТО.
"31 из 32 стран-членов НАТО хотят победить россиян", - сказал премьер, имея в виду всех членов НАТО.
"Позиция Венгрии заключается в том, что это ошибка. Даже если это означает, что мы остались в одиночестве среди 32-х", - добавил он.
Орбан отметил, что победа Украины не является необходимой, но, по его словам, НАТО "способствует войне, тогда как Венгрия выступает на стороне мира".
Премьер заявил, что не хочет, чтобы "хоть один квадратный дюйм Венгрии стал российской военной мишенью".
Топ комментарии
+55 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий14.06.2024 11:01
+50 MausMike
показать весь комментарий14.06.2024 11:02
+32 alex #471802
показать весь комментарий14.06.2024 11:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чоловік дружині по телефону:
- Люба тільки що передали на радіо, по трасі де ти зараз, якись один божевільний їди по зустрічній ---будь обережна!
- Один? Та їх тут сотні!
Позиція твоя всім відома, в позу собаки перед рамшкою.
До речі, щось його давно не чути з його МЗС. Може, Захід все ж переконав Туреччину заляпати пельку і не базікати?
Так краще. Просто замінити "це" на "я".
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
Судячи з його зовнішнього вигляду: жовтої шкіри та розміру живота - там дуже хвора печінка, тому терпіти нам ще недовго.
https://infopost.media/orban-u-2008-roczi-********-i-gruziyu-slid-bulo-pryjnyaty-do-nato/
США, Німеччина, Італія, Греція, Туреччина - хочуть, щоб Україна не програла, а росія не виграла .
Зброї рівно стільки ж : щоб ми відступали дуже повільно чи іноді не відступали взагалі .
задача орбана - збити і ці темпи передачі зброї.
І хай дружать там з росіюшкою безпосередньо...
Прем'єр заявив, що не хоче, щоб "хоч один квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню". - Тому потрібно віддати тисячі квадратних кілометрів України ????