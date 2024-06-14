31 из 32 стран НАТО хочет победить россиян, но это ошибка, - Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан не считает обязательной победу Украины в войне против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское издание Telex.

По словам Орбана, Венгрия является одной из самых лояльных стран-членов НАТО.

"31 из 32 стран-членов НАТО хотят победить россиян", - сказал премьер, имея в виду всех членов НАТО.

"Позиция Венгрии заключается в том, что это ошибка. Даже если это означает, что мы остались в одиночестве среди 32-х", - добавил он.

Орбан отметил, что победа Украины не является необходимой, но, по его словам, НАТО "способствует войне, тогда как Венгрия выступает на стороне мира".

Премьер заявил, что не хочет, чтобы "хоть один квадратный дюйм Венгрии стал российской военной мишенью".

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