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Новости Война
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31 из 32 стран НАТО хочет победить россиян, но это ошибка, - Орбан

Орбан не вважає, що перемога України є необхідною

Премьер Венгрии Виктор Орбан не считает обязательной победу Украины в войне против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское издание Telex.

По словам Орбана, Венгрия является одной из самых лояльных стран-членов НАТО.

"31 из 32 стран-членов НАТО хотят победить россиян", - сказал премьер, имея в виду всех членов НАТО.

"Позиция Венгрии заключается в том, что это ошибка. Даже если это означает, что мы остались в одиночестве среди 32-х", - добавил он.

Орбан отметил, что победа Украины не является необходимой, но, по его словам, НАТО "способствует войне, тогда как Венгрия выступает на стороне мира".

Премьер заявил, что не хочет, чтобы "хоть один квадратный дюйм Венгрии стал российской военной мишенью".

Также читайте: Венгрия не хочет блокировать решения в НАТО относительно Украины, отличающиеся от позиции нашей страны, - Орбан

Автор: 

Венгрия (1959) НАТО (9999) Виктор Орбан (465)


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Топ комментарии
+55
Всі идуть не в ногу - один Орбан в ногу - піздєц
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14.06.2024 11:01
+50
Зайва хромосома в НАТО.
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14.06.2024 11:02
+32
помилка це ти,довбане мадьярське *****
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14.06.2024 11:05
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Всі идуть не в ногу - один Орбан в ногу - піздєц
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14.06.2024 11:01 Ответить
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14.06.2024 11:02 Ответить
Мені це нагадало анекдот;

Чоловік дружині по телефону:
- Люба тільки що передали на радіо, по трасі де ти зараз, якись один божевільний їди по зустрічній ---будь обережна!
- Один? Та їх тут сотні!
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14.06.2024 12:31 Ответить
Зайва хромосома в НАТО.
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14.06.2024 11:02 Ответить
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14.06.2024 11:19 Ответить
В сім'ї не без виродка.
Позиція твоя всім відома, в позу собаки перед рамшкою.
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14.06.2024 11:02 Ответить
Ердоган теж не хоче перемоги України, він хоче перемовин і поступок #уйлу.
До речі, щось його давно не чути з його МЗС. Може, Захід все ж переконав Туреччину заляпати пельку і не базікати?
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14.06.2024 11:04 Ответить
Ердоган уже мріє про Тюркестан на базі Татарстану, Башкортостану, Калмикії, Дагестану, Чечні та інших тюркських республік, які можуть незабаром захотіти вийти з тої *********. )
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14.06.2024 11:21 Ответить
даги и чечены не тюрки. а вот якуты - вполне. они эрдогану поинтересней кавказских босяков будут.
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14.06.2024 12:03 Ответить
Ердоган зайнятий, зара літає і відсмоктує всім, хто визнав Пластіліну
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14.06.2024 11:22 Ответить
31 із 32 країн НАТО хоче перемогти росіян, але я - помилка, - Орбан
Так краще. Просто замінити "це" на "я".
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14.06.2024 11:04 Ответить
помилка це ти,довбане мадьярське *****
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14.06.2024 11:05 Ответить
31 з 32-х!!! І тільки свинорилий Орбан правий ))) Жаль, що виключення всілякого лайна із ЄС та НАТО такий складний процес. Ці ж виродки уральські живуть лише на подачки з ЄС, але ця рванина має право вето...
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14.06.2024 11:05 Ответить
Всі кругом дурні,один орбан - Д'Артаньян...Хто був в Угорщині-там всі такі вальтонуті,чи через одного?
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14.06.2024 11:06 Ответить
Був там в 19 році. На совок та рашку дрочат конкретно. Вони при союзі жили краще всіх в СЕВі. Довелося в 70-80 там послужити в армії, аж завидно було як живуть мадьяри. А зараз злидні ще ті.
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14.06.2024 11:17 Ответить
Відповідь на ваше питання дав чеський класик ще сто років тому: «Короче говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват...
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14.06.2024 11:23 Ответить
Не можу знати як у них зараз, але при СЭВ та ВД вони заможно жили.Бачив все на власні очі тому, що проходив службу в ЮГВ. Можливо, ностальгують за минулим разом з росіяками
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14.06.2024 13:50 Ответить
та обізяна мадярська вже всіх зає...а!!!!
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14.06.2024 11:06 Ответить
Цей пузатий недомірок не хоче переїхати з Європи у раісю і там насолоджуватись коханням до старої дупи *****?

Судячи з його зовнішнього вигляду: жовтої шкіри та розміру живота - там дуже хвора печінка, тому терпіти нам ще недовго.
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14.06.2024 11:07 Ответить
Пошукайте про нього інфу - в 00-х і виглядав гарно, і ***** не говорив. Але залежність від кацапів робить своє.

https://infopost.media/orban-u-2008-roczi-********-i-gruziyu-slid-bulo-pryjnyaty-do-nato/
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14.06.2024 12:24 Ответить
Киньте орбана у вулик
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14.06.2024 11:08 Ответить
стара угорська шльондра на викликах з крємля продовжує відпрацьовувати свой ганарар...
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14.06.2024 11:08 Ответить
Этот ***** вообще уже не скрывается, лупит по шпалам напрямую. Чтоже за скелет у него в шкафу такой, что ***** его за яйца так держит? Или там суммы с 7 нулями?
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14.06.2024 11:09 Ответить
Там старі діла. Ще з Сєньою Могілєвичем зав'язка у модяра. А ******* зна, держить компромат.
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14.06.2024 11:14 Ответить
Орбан - Мальчиш Плохіш в блоці НАТО.
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14.06.2024 11:10 Ответить
Всі піт*си-А я Орбан
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14.06.2024 11:11 Ответить
Что-то сильно часто ***** , этого тридвараста гавкать заставляет.
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14.06.2024 11:11 Ответить
***** крєпко держе лофаса за фаберже....
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14.06.2024 11:12 Ответить
31 з 32 країн-членів НАТО хочуть якнайшвидше нас прийняти до НАТО).
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14.06.2024 11:13 Ответить
це орбан є помилка природи (рашист)
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14.06.2024 11:13 Ответить
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14.06.2024 11:14 Ответить
дєрьмак ставить орбану лайк! і зєля тоже.
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14.06.2024 11:14 Ответить
...угорці -прадавні родичі рашистів,вони презервативи з однієї пачки.
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14.06.2024 11:17 Ответить
Теж мені ''істина в останній інстанції''.
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14.06.2024 11:18 Ответить
орбан бреше , що 31 країну з 32 хоче перемоги України .

США, Німеччина, Італія, Греція, Туреччина - хочуть, щоб Україна не програла, а росія не виграла .
Зброї рівно стільки ж : щоб ми відступали дуже повільно чи іноді не відступали взагалі .

задача орбана - збити і ці темпи передачі зброї.
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14.06.2024 11:20 Ответить
Для тих хто захоче спасти Європу :Щоб не получилось,як з Фіцо,на кабана(Орбана), на відстані до 50 метрів, рекомендується використовувати кулі калібрів 16 і 12
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14.06.2024 11:23 Ответить
орбан повинен був бути в долі від загарбання України - Закарпаття було б відхапано під приводом захисту "угорських громадян" від... кацапів-окупантів. Тому заісно, поразка рашистів це для нього помилка
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14.06.2024 11:24 Ответить
І видно оформлено було документально. Тому воно й неможе тепер зіскочити - бо коцапи оприлюднять...
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14.06.2024 11:28 Ответить
Так, було б "відхапано", але під приводом захисту від "хунти, ущємляющєй угроязичноє насєлєніє за вєнгєрскій єзик".
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14.06.2024 12:26 Ответить
Можна виділити мадярам Донецьку-Луганську області і перевезти їх туда в обмін на Мадярію. А українців звідти в Угорщину.
І хай дружать там з росіюшкою безпосередньо...
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14.06.2024 11:25 Ответить
Воно одне із 32 хоче "перемоги" расєї над НАТО.
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14.06.2024 11:26 Ответить
передайте старому лідору що у хйла грошей нема
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14.06.2024 11:31 Ответить
Помилка Вітя, це то шо твоя мати дала твому татові на помойке Прокталарандхаза, а твій тато не використав гондом.
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14.06.2024 11:43 Ответить
кондом А в усьому іншому плюсую!
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14.06.2024 12:02 Ответить
Дивна річ. За такої позициї цьому прем'єру давно пора б виконати настанову своїх кураторів, озвучену таким собі рябковим "...забирайте свои манатки и уматывайте " к є...й з НАТО та ЄС ?
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14.06.2024 11:50 Ответить
Продажная тварь! 🤬
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14.06.2024 11:51 Ответить
зазначив, що перемога Україна не є необхідною, але, за його словами, НАТО "сприяє війні, тоді як Угорщина виступає на боці миру". = Існування Угорщини не є необхідністю. ???

Прем'єр заявив, що не хоче, щоб "хоч один квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню". - Тому потрібно віддати тисячі квадратних кілометрів України ????
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14.06.2024 11:52 Ответить
угорщина штатний союзник фашизму у всі часи, хто її а ЄС тільки прийняв.
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14.06.2024 12:47 Ответить
А не пора ЄС цього ****** послати за кораблем? Воно вже всіх з...бало.
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14.06.2024 12:13 Ответить
Значить всі дураки тільки один ***** вумний
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14.06.2024 12:19 Ответить
Саме знаходження Угорщини в НАТО це помилка,яку треба виправити.
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14.06.2024 12:21 Ответить
Ну как обычно, всё тупые, один он гений!))
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14.06.2024 12:22 Ответить
Для Перемоги потрібна зброя. Зброї у заходу більш ніж достатньо. Чому ще немає Перемоги? Відповідь: то захід мабуть того так хоче.
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14.06.2024 12:44 Ответить
Мені тільки одному здається,що мадярам пора назад на істарічєскую родіну.
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14.06.2024 12:54 Ответить
Орбан щось знає про Зеленського. Тому він такий впевнений.
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14.06.2024 13:15 Ответить
За Орбанем - НАТО це війна, Угорщина це мир. Класика - війна це мир, мир це війна.
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14.06.2024 13:34 Ответить
Никого не волнует то что думает путинская шлюююшка ))
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14.06.2024 14:13 Ответить
 
 