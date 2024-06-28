Украина подписала уже 20 соглашений о безопасности с союзниками. Это предполагает $60 млрд ежегодной поддержки в течение следующих 4 лет, - Шмыгаль

Соглашения по безопасности, которые Украина подписала со своими союзниками, предусматривают военную поддержку на сумму 60 миллиардов долларов ежегодно в течение следующих четырех лет.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время очередного заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, в частности с ЕС и США. Это уникальная история, которая открывает новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и дает основу для нашей будущей безопасности в мирное время", - подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что согласно этим соглашениям, в течение следующих 4 лет наши партнеры планируют предоставлять Украине общую военную поддержку на сумму 60 миллиардов долларов ежегодно.

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Напомним, что 27 июня Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с ЕС, а также с Эстонией и Литвой.

13 июня президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали двустороннее соглашение по безопасности между странами.

28 июня Словения подпишет двустороннее соглашение по безопасности с Украиной.

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