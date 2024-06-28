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Новости Помощь Украине
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Украина подписала уже 20 соглашений о безопасности с союзниками. Это предполагает $60 млрд ежегодной поддержки в течение следующих 4 лет, - Шмыгаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Соглашения по безопасности, которые Украина подписала со своими союзниками, предусматривают военную поддержку на сумму 60 миллиардов долларов ежегодно в течение следующих четырех лет.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время очередного заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками, в частности с ЕС и США. Это уникальная история, которая открывает новые возможности для сотрудничества в оборонной сфере и дает основу для нашей будущей безопасности в мирное время", - подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что согласно этим соглашениям, в течение следующих 4 лет наши партнеры планируют предоставлять Украине общую военную поддержку на сумму 60 миллиардов долларов ежегодно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша завершает подготовку соглашения по безопасности с Украиной, - Туск

Напомним, что 27 июня Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с ЕС, а также с Эстонией и Литвой.

13 июня президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден подписали двустороннее соглашение по безопасности между странами.

28 июня Словения подпишет двустороннее соглашение по безопасности с Украиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Команды Украины и США уже начали воплощать соглашение по безопасности, - Зеленский

Автор: 

безопасность (1115) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+2
То це союзники нам війну привели..? Специфічною рисою багатьох вкраїнчиків є тупість і невдячність. А шмигалі тим часом планують своє щасливе фінансове майбутнє на наступні чотири роки .
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28.06.2024 15:18
+2
В ОПі у декого аж слюни потекли від таких цифр! Як там дєрьмак казав? Що воєнний стан треба не знімати ще протягом 2 років після закінчення війни? Ото "прібарахлятся"!
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28.06.2024 15:28
+1
Лысый, правнукам на молочко накапает?
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28.06.2024 15:44
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З чого слідує, що союзники запланували нам війну ще мінімум на 4 роки. Нам радіти чи ридати?
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28.06.2024 15:07 Ответить
То це союзники нам війну привели..? Специфічною рисою багатьох вкраїнчиків є тупість і невдячність. А шмигалі тим часом планують своє щасливе фінансове майбутнє на наступні чотири роки .
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28.06.2024 15:18 Ответить
На жаль саме так, тупі українці привели до влади це шобло, щоб "паржать".
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28.06.2024 16:01 Ответить
В ОПі у декого аж слюни потекли від таких цифр! Як там дєрьмак казав? Що воєнний стан треба не знімати ще протягом 2 років після закінчення війни? Ото "прібарахлятся"!
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28.06.2024 15:28 Ответить
Лысый, правнукам на молочко накапает?
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28.06.2024 15:44 Ответить
Оце вже зелена шваль прібарахліццца, і на правнуків вистачить
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28.06.2024 15:58 Ответить
 
 