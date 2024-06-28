Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками. Це передбачає $60 млрд щорічної підтримки впродовж наступних 4 років, - Шмигаль

Безпекові угоди, які Україна підписала зі своїми союзниками, передбачають військову підтримку на суму 60 мільярдів доларів щорічно протягом наступних чотирьох років.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час чергового засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США. Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час", - наголосив він.

Шмигаль додав, що згідно з цими угодами, впродовж наступних 4 років наші партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на суму 60 мільярдів доларів щорічно.

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Нагадаємо, що 27 червня Україна підписала угоду про безпекові гарантії з ЄС, а також з Естонією та Литвою.

13 червня президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду між країнами.

28 червня Словенія підпише двосторонню безпекову угоду з Україною.

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