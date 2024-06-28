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Новини Допомога Україні
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Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками. Це передбачає $60 млрд щорічної підтримки впродовж наступних 4 років, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Безпекові угоди, які Україна підписала зі своїми союзниками, передбачають військову підтримку на суму 60 мільярдів доларів щорічно протягом наступних чотирьох років.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час чергового засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США. Це унікальна історія, яка відкриває нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для нашої майбутньої безпеки в мирний час", - наголосив він.

Шмигаль додав, що згідно з цими угодами, впродовж наступних 4 років наші партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на суму 60 мільярдів доларів щорічно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща завершує підготовку безпекової угоди з Україною, - Туск

Нагадаємо, що 27 червня Україна підписала угоду про безпекові гарантії з ЄС, а також з Естонією та Литвою.

13 червня президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду між країнами.

28 червня Словенія підпише двосторонню безпекову угоду з Україною.

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Автор: 

безпека (944) Шмигаль Денис (4632)


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Топ коментарі
+2
То це союзники нам війну привели..? Специфічною рисою багатьох вкраїнчиків є тупість і невдячність. А шмигалі тим часом планують своє щасливе фінансове майбутнє на наступні чотири роки .
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28.06.2024 15:18
+2
В ОПі у декого аж слюни потекли від таких цифр! Як там дєрьмак казав? Що воєнний стан треба не знімати ще протягом 2 років після закінчення війни? Ото "прібарахлятся"!
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28.06.2024 15:28
+1
Лысый, правнукам на молочко накапает?
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28.06.2024 15:44
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З чого слідує, що союзники запланували нам війну ще мінімум на 4 роки. Нам радіти чи ридати?
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28.06.2024 15:07 Відповісти
То це союзники нам війну привели..? Специфічною рисою багатьох вкраїнчиків є тупість і невдячність. А шмигалі тим часом планують своє щасливе фінансове майбутнє на наступні чотири роки .
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28.06.2024 15:18 Відповісти
На жаль саме так, тупі українці привели до влади це шобло, щоб "паржать".
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28.06.2024 16:01 Відповісти
В ОПі у декого аж слюни потекли від таких цифр! Як там дєрьмак казав? Що воєнний стан треба не знімати ще протягом 2 років після закінчення війни? Ото "прібарахлятся"!
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28.06.2024 15:28 Відповісти
Лысый, правнукам на молочко накапает?
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28.06.2024 15:44 Відповісти
Оце вже зелена шваль прібарахліццца, і на правнуків вистачить
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28.06.2024 15:58 Відповісти
 
 