Польша завершает подготовку соглашения о безопасности с Украиной, - Туск

Подготовка соглашения по безопасности между Украиной и Польшей находится на завершающей стадии.

Об этом рассказал в Брюсселе перед заседанием Европейского совета глава правительства Польши Дональд Туск, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы завершаем подготовку соглашения по безопасности с Украиной", - заявил польский премьер.

Туск также рассказал, что перед сегодняшним заседанием Евросовета он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам политика, его встреча с Зеленским будет касаться двусторонних польско-украинских отношений.

Он также добавил, что сегодняшний день является "очень важным как для Польши, так и для Украины".

Глава польского правительства также прокомментировал соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и ЕС. Он отметил, что в этом соглашении ЕС взял на себя обязательства, о которых говорилось в последнее время. По его словам, эти "обязательства имеют важное символическое значение".

На вопрос, не являются ли обязательства ЕС в отношении Украины слабыми, Туск ответил, что "если бы они были слабыми и не имели большого значения, то президент Зеленский не приехал бы сегодня лично участвовать в этом торжестве".

Политик добавил, что всегда можно ожидать большего, но не нужно сетовать, поскольку в вопросе поддержки Украины Евросоюз в последние годы значительно продвинулся вперед.

Напомним, что сегодня, 27 июня, Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с ЕС, а также с Эстонией и Литвой.

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