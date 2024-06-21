В ОП назвали страны, с которыми Украина в ближайшее время может подписать соглашения о безопасности
Сейчас Украина ведет переговоры о подписании соглашений по безопасности с Чехией, Люксембургом, Румынией и Польшей. А соглашения с Эстонией и Литвой фактически готовы к подписанию.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас Украина интенсивно работает с Чехией, Люксембургом и Румынией, а с Польшей уже был проведен финальный раунд переговоров.
Что касается Эстонии и Латвии, то соглашения по безопасности с этими странами в ближайшее время будут готовы к подписанию.
"Я могу вам назвать некоторые из них (стран, - ред.), с которыми мы уже находимся на завершающей стадии переговоров или переговоры по ним закончились, и мы просто ищем возможность для подписания. Это, например, две Балтийские страны. Вы знаете, что с Латвией было заключено соглашение, но есть Эстония, есть Литва. В ближайшее время эти соглашения будут готовы к подписанию", - сказал чиновник ОП.
Кроме этого, Жовква рассказал, что в ближайшее время Украина запустит переговоры о гарантиях безопасности с Ирландией. По его словам, несмотря на то, что Ирландия имеет нейтральный статус, она сможет помочь Украине в экономическом плане, в вопросе санкций против России, а также в том, чтобы был установлен трибунал для наказания агрессора за преступление агрессии.
"Украина приглашает и другие страны, которые декларируют или имеют такой нейтральный статус, например Австрию или Мальту, присоединиться к декларации G7 и иметь соответствующие соглашения с Украиной", - сказал Жовква.
Заместитель руководителя Офиса президента также добавил, что недавно Украина провела финальный раунд переговоров о соглашении по безопасности с Европейским Союзом. Он заявил, что не может раскрывать содержание соглашения, однако заверил, что оно будет "мощным и будет быстро заключено".
Ранее сообщалось, что Украина и ЕС могут подписать соглашение по безопасности 26 июня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
консультант як не вступити оця Жовква
А самі кацапи зараз просуваються, бо жодних укріплень нема. В Омані саме про таке домовлялись, чи не так?
Для справедливости : они как исторические орки из землянок умеют окапываться на местности , накопали блиндажей, набетонировали ДОТов .
А так все верно , плюсую
Когда есть средства
коломойской бозей росыоболванивания масс, можно очередной будапештский мымомеморандум !! Причем так красиво и потужно, аж Остап Бендер курить будет за углом в роще бамбука