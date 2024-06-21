РУС
1 056 16

В ОП назвали страны, с которыми Украина в ближайшее время может подписать соглашения о безопасности

В ОП назвали країни, з якими Україна найближчим часом може підписати безпекові угоди

Сейчас Украина ведет переговоры о подписании соглашений по безопасности с Чехией, Люксембургом, Румынией и Польшей. А соглашения с Эстонией и Литвой фактически готовы к подписанию.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас Украина интенсивно работает с Чехией, Люксембургом и Румынией, а с Польшей уже был проведен финальный раунд переговоров.

Что касается Эстонии и Латвии, то соглашения по безопасности с этими странами в ближайшее время будут готовы к подписанию.

"Я могу вам назвать некоторые из них (стран, - ред.), с которыми мы уже находимся на завершающей стадии переговоров или переговоры по ним закончились, и мы просто ищем возможность для подписания. Это, например, две Балтийские страны. Вы знаете, что с Латвией было заключено соглашение, но есть Эстония, есть Литва. В ближайшее время эти соглашения будут готовы к подписанию", - сказал чиновник ОП.

Кроме этого, Жовква рассказал, что в ближайшее время Украина запустит переговоры о гарантиях безопасности с Ирландией. По его словам, несмотря на то, что Ирландия имеет нейтральный статус, она сможет помочь Украине в экономическом плане, в вопросе санкций против России, а также в том, чтобы был установлен трибунал для наказания агрессора за преступление агрессии.

Читайте также: Готовим к подписанию соглашения по безопасности с еще 10 странами, - Зеленский

"Украина приглашает и другие страны, которые декларируют или имеют такой нейтральный статус, например Австрию или Мальту, присоединиться к декларации G7 и иметь соответствующие соглашения с Украиной", - сказал Жовква.

Заместитель руководителя Офиса президента также добавил, что недавно Украина провела финальный раунд переговоров о соглашении по безопасности с Европейским Союзом. Он заявил, что не может раскрывать содержание соглашения, однако заверил, что оно будет "мощным и будет быстро заключено".

Ранее сообщалось, что Украина и ЕС могут подписать соглашение по безопасности 26 июня.

Читайте также: Состоялся финальный раунд переговоров по подписанию соглашения по безопасности с Польшей, - ОП

+10
Пішла в небуття "Кримська платформа", піде і "Саміт миру". Все чого торкається Єрмакозеленський приречене ...
21.06.2024 20:23 Ответить
+6
21.06.2024 20:17 Ответить
+4
Ще трохи і з цих паперів можна буде складати оборонні рубежі!
21.06.2024 20:29 Ответить
З 12.2002 по 04.2005 рр. - головний консультант управління з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Головного управління з питань зовнішньої політики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Адміністрації Президента України , м. Київ (очолював цю Адміністрацію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Медведчук );

консультант як не вступити оця Жовква
21.06.2024 20:17 Ответить
21.06.2024 20:17 Ответить
І договори про екстрадицію..
21.06.2024 20:21 Ответить
Пішла в небуття "Кримська платформа", піде і "Саміт миру". Все чого торкається Єрмакозеленський приречене ...
21.06.2024 20:23 Ответить
21.06.2024 21:13 Ответить
21.06.2024 21:15 Ответить
Ще трохи і з цих паперів можна буде складати оборонні рубежі!
21.06.2024 20:29 Ответить
Укріпрайони коли будуватимуться? Кацапи весь контрнаступ зупинили звичайними мінними полями з бетонними пірамідами, там би навіть авіація не допомогла.
А самі кацапи зараз просуваються, бо жодних укріплень нема. В Омані саме про таке домовлялись, чи не так?
21.06.2024 20:42 Ответить
Звичайними?
Для справедливости : они как исторические орки из землянок умеют окапываться на местности , накопали блиндажей, набетонировали ДОТов .
А так все верно , плюсую
21.06.2024 21:22 Ответить
Маразм крепчает !
21.06.2024 20:48 Ответить
73я проба и так крепка!
21.06.2024 21:19 Ответить
це ИПСО. ©
Когда есть средства коломойской бозей росы оболванивания масс, можно очередной будапештский мымомеморандум !! Причем так красиво и потужно, аж Остап Бендер курить будет за углом в роще бамбука
21.06.2024 21:17 Ответить
Підписуйте з ким завгодно. Хоч з пігмеями. Проте чого не поясняють що дають ці угоди нашим ЗСУ або країні ? Пігмеї нам присилають банани у разі чергового вторгнення кацапів ?
21.06.2024 21:32 Ответить
Щось забагато Жовкви. Хоч би з Барісичєм було все гаразд.
21.06.2024 21:35 Ответить
АБ занят ,танцуєт "петушіное озеро" з кумом по отмиванію репутаціі
21.06.2024 23:49 Ответить
Оман,Стамбул треба доводити до кінця.Наступні підписанти-Кітай,іран,півнична корея,рашка.
22.06.2024 04:33 Ответить
 
 