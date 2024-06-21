В ОП назвали страны, с которыми Украина в ближайшее время может подписать соглашения о безопасности

Сейчас Украина ведет переговоры о подписании соглашений по безопасности с Чехией, Люксембургом, Румынией и Польшей. А соглашения с Эстонией и Литвой фактически готовы к подписанию.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас Украина интенсивно работает с Чехией, Люксембургом и Румынией, а с Польшей уже был проведен финальный раунд переговоров.

Что касается Эстонии и Латвии, то соглашения по безопасности с этими странами в ближайшее время будут готовы к подписанию.

"Я могу вам назвать некоторые из них (стран, - ред.), с которыми мы уже находимся на завершающей стадии переговоров или переговоры по ним закончились, и мы просто ищем возможность для подписания. Это, например, две Балтийские страны. Вы знаете, что с Латвией было заключено соглашение, но есть Эстония, есть Литва. В ближайшее время эти соглашения будут готовы к подписанию", - сказал чиновник ОП.

Кроме этого, Жовква рассказал, что в ближайшее время Украина запустит переговоры о гарантиях безопасности с Ирландией. По его словам, несмотря на то, что Ирландия имеет нейтральный статус, она сможет помочь Украине в экономическом плане, в вопросе санкций против России, а также в том, чтобы был установлен трибунал для наказания агрессора за преступление агрессии.

"Украина приглашает и другие страны, которые декларируют или имеют такой нейтральный статус, например Австрию или Мальту, присоединиться к декларации G7 и иметь соответствующие соглашения с Украиной", - сказал Жовква.

Заместитель руководителя Офиса президента также добавил, что недавно Украина провела финальный раунд переговоров о соглашении по безопасности с Европейским Союзом. Он заявил, что не может раскрывать содержание соглашения, однако заверил, что оно будет "мощным и будет быстро заключено".

Ранее сообщалось, что Украина и ЕС могут подписать соглашение по безопасности 26 июня.

