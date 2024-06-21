В ОП назвали країни, з якими Україна найближчим часом може підписати безпекові угоди

Наразі Україна веде перемовини щодо підписання безпекових угод з Чехією, Люксембургом, Румунією та Польщею. А угоди з Естонією та Литвою фактично готові до підписання.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі Україна інтенсивно працює з Чехією, Люксембургом і Румунією, а з Польщею вже був проведений фінальний раунд перемовин.

Щодо Естонії та Латвії, то безпекові угоди з цими країнами найближчим часом будуть готові до підписання.

"Я можу вам назвати деякі з них (країн, - ред.), з якими ми вже перебуваємо на завершальній стадії переговорів або переговори щодо них закінчилися, і ми просто шукаємо можливість для підписання. Це, наприклад, дві Балтійські країни. Ви знаєте, що з Латвією було укладено угоду, але є Естонія, є Литва. Найближчим часом ці угоди будуть готові до підписання", - сказав посадовець ОП.

Крім цього, Жовква розповів, що найближчим часом Україна запустить переговори про гарантії безпеки з Ірландією. За його словами, попри те, що Ірландія має нейтральний статус, вона зможе допомогти Україні в економічному плані, у питанні санкцій проти Росії, а також у тому, щоб був встановлений трибунал для покарання агресора за злочин агресії.

"Україна запрошує й інші країни, які декларують або мають такий нейтральний статус, наприклад Австрію чи Мальту, приєднатися до декларації G7 і мати відповідні угоди з Україною", - сказав Жовква.

Заступник керівника Офісу президента також додав, що нещодавно Україна провела фінальний раунд переговорів про безпекову угоду з Європейським Союзом. Він заявив, що не може розкривати зміст угоди, однак запевнив, що вона буде "потужною та буде швидко укладена".

Раніше повідомлялося, що Україна та ЄС можуть підписати безпекову угоду 26 червня.

