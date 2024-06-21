УКР
Новини
В ОП назвали країни, з якими Україна найближчим часом може підписати безпекові угоди

Наразі Україна веде перемовини щодо підписання безпекових угод з Чехією, Люксембургом, Румунією та Польщею. А угоди з Естонією та Литвою фактично готові до підписання.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі Україна інтенсивно працює з Чехією, Люксембургом і Румунією, а з Польщею вже був проведений фінальний раунд перемовин.

Щодо Естонії та Латвії, то безпекові угоди з цими країнами найближчим часом будуть готові до підписання.

"Я можу вам назвати деякі з них (країн, - ред.), з якими ми вже перебуваємо на завершальній стадії переговорів або переговори щодо них закінчилися, і ми просто шукаємо можливість для підписання. Це, наприклад, дві Балтійські країни. Ви знаєте, що з Латвією було укладено угоду, але є Естонія, є Литва. Найближчим часом ці угоди будуть готові до підписання", - сказав посадовець ОП.

Крім цього, Жовква розповів, що найближчим часом Україна запустить переговори про гарантії безпеки з Ірландією. За його словами, попри те, що Ірландія має нейтральний статус, вона зможе допомогти Україні в економічному плані, у питанні санкцій проти Росії, а також у тому, щоб був встановлений трибунал для покарання агресора за злочин агресії.

Читайте також: Готуємо до підписання безпекові угоди зі ще 10 країнами, - Зеленський

"Україна запрошує й інші країни, які декларують або мають такий нейтральний статус, наприклад Австрію чи Мальту, приєднатися до декларації G7 і мати відповідні угоди з Україною", - сказав Жовква.

Заступник керівника Офісу президента також додав, що нещодавно Україна провела фінальний раунд переговорів про безпекову угоду з Європейським Союзом. Він заявив, що не може розкривати зміст угоди, однак запевнив, що вона буде "потужною та буде швидко укладена".

Раніше повідомлялося, що Україна та ЄС можуть підписати безпекову угоду 26 червня. 

Читайте також: Відбувся фінальний раунд переговорів щодо підписання безпекової угоди із Польщею, - ОП

Топ коментарі
+10
Пішла в небуття "Кримська платформа", піде і "Саміт миру". Все чого торкається Єрмакозеленський приречене ...
показати весь коментар
21.06.2024 20:23 Відповісти
+6
показати весь коментар
21.06.2024 20:17 Відповісти
+4
Ще трохи і з цих паперів можна буде складати оборонні рубежі!
показати весь коментар
21.06.2024 20:29 Відповісти
З 12.2002 по 04.2005 рр. - головний консультант управління з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Головного управління з питань зовнішньої політики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Адміністрації Президента України , м. Київ (очолював цю Адміністрацію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Медведчук );

консультант як не вступити оця Жовква
показати весь коментар
21.06.2024 20:17 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 20:17 Відповісти
І договори про екстрадицію..
показати весь коментар
21.06.2024 20:21 Відповісти
Пішла в небуття "Кримська платформа", піде і "Саміт миру". Все чого торкається Єрмакозеленський приречене ...
показати весь коментар
21.06.2024 20:23 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 21:13 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2024 21:15 Відповісти
Ще трохи і з цих паперів можна буде складати оборонні рубежі!
показати весь коментар
21.06.2024 20:29 Відповісти
Укріпрайони коли будуватимуться? Кацапи весь контрнаступ зупинили звичайними мінними полями з бетонними пірамідами, там би навіть авіація не допомогла.
А самі кацапи зараз просуваються, бо жодних укріплень нема. В Омані саме про таке домовлялись, чи не так?
показати весь коментар
21.06.2024 20:42 Відповісти
Звичайними?
Для справедливости : они как исторические орки из землянок умеют окапываться на местности , накопали блиндажей, набетонировали ДОТов .
А так все верно , плюсую
показати весь коментар
21.06.2024 21:22 Відповісти
Маразм крепчает !
показати весь коментар
21.06.2024 20:48 Відповісти
73я проба и так крепка!
показати весь коментар
21.06.2024 21:19 Відповісти
це ИПСО. ©
Когда есть средства коломойской бозей росы оболванивания масс, можно очередной будапештский мымомеморандум !! Причем так красиво и потужно, аж Остап Бендер курить будет за углом в роще бамбука
показати весь коментар
21.06.2024 21:17 Відповісти
Підписуйте з ким завгодно. Хоч з пігмеями. Проте чого не поясняють що дають ці угоди нашим ЗСУ або країні ? Пігмеї нам присилають банани у разі чергового вторгнення кацапів ?
показати весь коментар
21.06.2024 21:32 Відповісти
Щось забагато Жовкви. Хоч би з Барісичєм було все гаразд.
показати весь коментар
21.06.2024 21:35 Відповісти
АБ занят ,танцуєт "петушіное озеро" з кумом по отмиванію репутаціі
показати весь коментар
21.06.2024 23:49 Відповісти
Оман,Стамбул треба доводити до кінця.Наступні підписанти-Кітай,іран,півнична корея,рашка.
показати весь коментар
22.06.2024 04:33 Відповісти
 
 