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Новини Війна
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Готуємо до підписання безпекові угоди зі ще 10 країнами, - Зеленський

Україна готує ще 10 безпекових угод із іншими країнами

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна веде перемовини щодо підписання двосторонніх безпекових угод із ще 10 країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві глави держави.

"Зараз уже сім безпекових угод - з усіма країнами G7. І загалом уже 17 угод підписані, ще 10 ми готуємо до підписання", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 13 червня Україна та США підписали двосторонню безпекову угоду.

Згодом з'явився її повний текст.

Дивіться: В безпековій угоді ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилій винищувачів, - стільки винищувачів, скільки потрібно, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) угода (676)


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Топ коментарі
+16
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14.06.2024 09:31
+16
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14.06.2024 09:32
+11
без ратифікації цих угод парламентами країн що їх підписали - це просто папірці! але хрипатому піарщику треба слава та овації, заради цього він підпише навіть з пінгвінами та білими ведмедями.
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14.06.2024 09:33
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Жодна угода не ратифікофана.
Це папірці.
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14.06.2024 09:25 Відповісти
Ці угоди нічим не відрізняються від Будапештської. Нікого ні до чого не зобов"язують. Відрізняються, тільки фізичною вагою - 1 до 10. Цікаво, а Зеленський це розуміє?
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14.06.2024 10:28 Відповісти
Будапештський меморандум - це документ , а це просто папірці.
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14.06.2024 10:47 Відповісти
думаю він чудово це знає,але і знає про те що з кожним днем більше тих хто знає що воно нікчемне,цинічне,брехливе просрочене лайно яке вбиває Україну та українців
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14.06.2024 11:28 Відповісти
То треба розум мати, а його в нього немає ( і не було)
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14.06.2024 11:32 Відповісти
Клоун
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14.06.2024 09:27 Відповісти
Це звичайно добре,але головне щоб всі ці угоди не залишились лише папірцям-бо вже був будапештський меморандум...
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14.06.2024 09:27 Відповісти
а що меморандум? все, що там прописали, то адекватні підписанти (США і Велика Британія) виконали по цьому меморандуму.
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14.06.2024 09:49 Відповісти
Непрада. Не розповсюджуйте дурню навіяну вам продажними політологами. Вивчайте документи, а не просто читайте. В Меморандумі є чіткі спільні зобов'язання США, бритів і рашки, зверніть увагу - спільні, на цій підставі Україна має повне право звернутись в Міжнаодний суд з фінансовим позовом до всіх гарантів з вимогою витребувати всі збитки від війни і повернути Україні ядерну зброю. Зрозуміло що зброю повернути нереально, але відсудити її вартість можливо плюс збитки в результаті війни.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй
В даному пункті меморандуму їх спільні зобов'язання по невикористанню їхньої, а не своєї, - тобто всієї, якою володіють три гаранти, не розписано окремо, що кожен гарант відповідає за свою зброю. На підставі цього пункту США несуть таку ж відповідальність, як рашка, за недотримання зобов'язань.
Позов повинен був ініціювати ще Порошенко в 14-му, але ніколи не пізно, якщо Зеля не похєрить Будапештський меморандум якимсь пунктом своєї нікчемної безпекової угоди.
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14.06.2024 13:15 Відповісти
Та правда. хоч і гірка для нас... те, що ви робите тут акцент на тому, що у меморандумі не прописали окремо зобов'язання кожної сторони, то так само можна робити акцент і на тому, що там і не прописали термін "спільно". тут ваше трактування "спільно", яке буквально там не прописано означає те, вони діяли би спільно у випадку, ящо хтось інший, наприклад, Білорусь чи Туреччина напали би на Україну, тобто не підписанти цього меморандуму. і вже інша справа коли на Україну напав сам підписант меморандуму. і от зараз зброя американців і британців використовується для захисту України. тобто тут трактувань може бути багато і практично 0 шансів шось там у когось відсудити. та й дичиною буде виглядати те, щоб подавати позов проти США і проти Британії за те, що на нас напали кацапи.

тепер на рахунок продажних політолів. послухайте не політолога, а реального політика тих часів і тих подій. https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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14.06.2024 14:06 Відповісти
Якби зобов'язання були не спільні, то було б три мемоморандуму з кожною стороною окремо і замість їх і їхня були б займенники свої і свою. В таких документах кожна кому продумують і вона має значення - нема що трактувати, все чітко прописано. Тому з США відпочатку наші вели неправильний діалог, виступали прохачами, замість вимагати з оприлюдненням у всіх світових ЗМІ, але я вважаю це не помилкою - Порошенко не школяр, тим більше, що в нього за плечими досвід на посаді міністра закордонних справ і дипломати з юристами у нас не дурні а умисним ігноруванням. Не дарма Байден, на той час віце-президент США, в квітні 14-го примчав, а потім в червні ( інагурація) і в листопаді ( здається якраз восени 14-го в ВР була спроба похєрити Мінськ і діяти по Будапешту) того ж року - думаю вимінював відхід від меморандуму на якісь, для когось преференції.
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16.06.2024 00:52 Відповісти
та то все таке, словоблуддя... взагалі того меморандуму не варто було підписувати, а віддавати ядерну зброю в обмін на вступ до НАТО як пропонували американці. і ядерні боєголовки не віддавати кацапам, а використати їх на ядерне паливо сумою близько 100 лярдів доларів.
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16.06.2024 01:05 Відповісти
Словоблуддя це проте, що треба було і як треба було - минуле вже не змінити. Сьогодні є реально діючі Угода про скорочення ядерних арсеналів і до неї Будапештський меморандум - Україна виконала свої зобов'ячзання інша сторона ні, а це достатній привід для позову і думаю, як тільки держдеп пронюхає, що Україна готує такий позов, відразу перестане займатись подачками з червоними лініями, піде ленд-ліз.
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16.06.2024 01:28 Відповісти
так, словоблуддя. які позови? проти Америки? )) як тільки Америка про таке пронюхає, то не тільки ніякого ленд-лізу може не бути, взагалі ніякої допомоги не буде.
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16.06.2024 01:42 Відповісти
ВСІ "безпекові угоди" - папірці."Наша угода, як і ті, що передбачені Францією, Німеччиною та Британією, не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки. Наша двостороння угода не вимагатиме процедури парламентської ратифікації", - заявив Таяні.https://prm.ua/uhoda-pro-harantii-bezpeky-ukraini-ne-maie-obov-iazkovoi-iurydychnoi-syly-hlava-mzs-italii/
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14.06.2024 09:50 Відповісти
Меморандум не папірець, таку дурню вам навішали на вуха з телеекранів ще при Пороху.
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14.06.2024 12:42 Відповісти
Не забудь Гаїті, Маршалові острови і тд....клоун блін, замість того щоб організувати власне виробництво дуркує
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14.06.2024 09:29 Відповісти
А йому не потрібна перемога, хтось ще не зрозумів? Зелена ******* нічого не робила і робити не буде для захисту країни. А коли країна не витримає і навернеться, уся ця шобла просто звалить в хаосі, поки тупе бидло буде блимати очима - як же так, Лідор же обіцяв, в телемарафоні сказали...
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14.06.2024 10:28 Відповісти
Про ці угоди можна сказати - на безриб"і і рак риба
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14.06.2024 09:29 Відповісти
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14.06.2024 09:31 Відповісти
Купу паперу портять тільки
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14.06.2024 09:31 Відповісти
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14.06.2024 09:32 Відповісти
без ратифікації цих угод парламентами країн що їх підписали - це просто папірці! але хрипатому піарщику треба слава та овації, заради цього він підпише навіть з пінгвінами та білими ведмедями.
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14.06.2024 09:33 Відповісти
Щоб список винних був більшим, а Бубочка нєвіноат. Ніколи.
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14.06.2024 09:34 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії тільки для ОДНОГО ПРЕПІЗДЕНТА
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14.06.2024 09:36 Відповісти
Пороху дорікає за ''мінські угоди''. А сам напідписував таких десятки. Ото наступники матимуть чим дорікати хрінпіду.
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14.06.2024 09:39 Відповісти
Не равняйте соглашения (Минские), которые, как сам признал царек мокшанский, были выгодны Украине в плане получить передышку и по мнению многих экспертов оказались дипломатической ловушкой для х@ла, и пустые бумажки, играющие роль рекламных буклетов для шута.
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14.06.2024 12:53 Відповісти
Это для отупевших зелеДрочеров, уже ведущие мировые страны признали , что это пшик и никаких обязанностей не несёт...
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14.06.2024 09:39 Відповісти
Так Пороха угоди дали можливість відродити військо і готуватись до війни
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14.06.2024 09:42 Відповісти
ЗЕ! здав Південь орді, а тепер парить мозок лохів з закордону якимось пустими угодами, а проблемами України робить вигляд що займається якась незрозуміла група аферистів
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14.06.2024 09:53 Відповісти
Мрію, щоб Зеленого виродка повісили в центрі Києва, навіть уявляю як він весело дригатиме ніжками в петлі.
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14.06.2024 09:59 Відповісти
Ну це вже занадто! ЗЕ! буде геніальним президентом на довгі роки, як і війна.
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14.06.2024 10:14 Відповісти
З цим підараси гундосим у України " довгих років" просто не буде.
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14.06.2024 10:30 Відповісти
Та то таке, самі наголосували!
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14.06.2024 10:52 Відповісти
Та ще й значна частина "українців" мріяли про знищення України.
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14.06.2024 10:54 Відповісти
Мрію щоб кришка від піаніно впала в самий не підходячий момент.
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14.06.2024 10:24 Відповісти
Навіщо цей пустопорожній пафос навколо абсолютно декларативних угод?
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14.06.2024 11:01 Відповісти
Популізм - головний козир артистів.
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14.06.2024 11:10 Відповісти
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14.06.2024 11:38 Відповісти
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14.06.2024 11:44 Відповісти
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14.06.2024 11:48 Відповісти
Хоч би туалетного паперу вистачило
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14.06.2024 12:38 Відповісти
 
 