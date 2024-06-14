Готуємо до підписання безпекові угоди зі ще 10 країнами, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна веде перемовини щодо підписання двосторонніх безпекових угод із ще 10 країнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві глави держави.

"Зараз уже сім безпекових угод - з усіма країнами G7. І загалом уже 17 угод підписані, ще 10 ми готуємо до підписання", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 13 червня Україна та США підписали двосторонню безпекову угоду.

Згодом з'явився її повний текст.

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