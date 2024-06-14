Готуємо до підписання безпекові угоди зі ще 10 країнами, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна веде перемовини щодо підписання двосторонніх безпекових угод із ще 10 країнами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві глави держави.
"Зараз уже сім безпекових угод - з усіма країнами G7. І загалом уже 17 угод підписані, ще 10 ми готуємо до підписання", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 13 червня Україна та США підписали двосторонню безпекову угоду.
Згодом з'явився її повний текст.
Топ коментарі
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Це папірці.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй
В даному пункті меморандуму їх спільні зобов'язання по невикористанню їхньої, а не своєї, - тобто всієї, якою володіють три гаранти, не розписано окремо, що кожен гарант відповідає за свою зброю. На підставі цього пункту США несуть таку ж відповідальність, як рашка, за недотримання зобов'язань.
Позов повинен був ініціювати ще Порошенко в 14-му, але ніколи не пізно, якщо Зеля не похєрить Будапештський меморандум якимсь пунктом своєї нікчемної безпекової угоди.
тепер на рахунок продажних політолів. послухайте не політолога, а реального політика тих часів і тих подій. https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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