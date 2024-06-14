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Новости Война
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Готовим к подписанию соглашения о безопасности с еще 10 странами, - Зеленский

Україна готує ще 10 безпекових угод із іншими країнами

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры о подписании двусторонних соглашений по безопасности с еще 10 странами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства.

"Сейчас уже семь соглашений по безопасности - со всеми странами G7. И в целом уже 17 соглашений подписаны, еще 10 мы готовим к подписанию", - отметил Зеленский.

Напомним, 13 июня Украина и США подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности.

Позже появился его полный текст.

Читайте также: Соглашение в сфере безопасности Украины с США вынесут в Конгресс, оно будет юридически обязывающим, - Жовква

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) соглашение (1342)


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Топ комментарии
+16
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14.06.2024 09:31
+16
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14.06.2024 09:32
+11
без ратифікації цих угод парламентами країн що їх підписали - це просто папірці! але хрипатому піарщику треба слава та овації, заради цього він підпише навіть з пінгвінами та білими ведмедями.
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14.06.2024 09:33
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Жодна угода не ратифікофана.
Це папірці.
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14.06.2024 09:25 Ответить
Ці угоди нічим не відрізняються від Будапештської. Нікого ні до чого не зобов"язують. Відрізняються, тільки фізичною вагою - 1 до 10. Цікаво, а Зеленський це розуміє?
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14.06.2024 10:28 Ответить
Будапештський меморандум - це документ , а це просто папірці.
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14.06.2024 10:47 Ответить
думаю він чудово це знає,але і знає про те що з кожним днем більше тих хто знає що воно нікчемне,цинічне,брехливе просрочене лайно яке вбиває Україну та українців
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14.06.2024 11:28 Ответить
То треба розум мати, а його в нього немає ( і не було)
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14.06.2024 11:32 Ответить
Клоун
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14.06.2024 09:27 Ответить
Це звичайно добре,але головне щоб всі ці угоди не залишились лише папірцям-бо вже був будапештський меморандум...
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14.06.2024 09:27 Ответить
а що меморандум? все, що там прописали, то адекватні підписанти (США і Велика Британія) виконали по цьому меморандуму.
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14.06.2024 09:49 Ответить
Непрада. Не розповсюджуйте дурню навіяну вам продажними політологами. Вивчайте документи, а не просто читайте. В Меморандумі є чіткі спільні зобов'язання США, бритів і рашки, зверніть увагу - спільні, на цій підставі Україна має повне право звернутись в Міжнаодний суд з фінансовим позовом до всіх гарантів з вимогою витребувати всі збитки від війни і повернути Україні ядерну зброю. Зрозуміло що зброю повернути нереально, але відсудити її вартість можливо плюс збитки в результаті війни.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй
В даному пункті меморандуму їх спільні зобов'язання по невикористанню їхньої, а не своєї, - тобто всієї, якою володіють три гаранти, не розписано окремо, що кожен гарант відповідає за свою зброю. На підставі цього пункту США несуть таку ж відповідальність, як рашка, за недотримання зобов'язань.
Позов повинен був ініціювати ще Порошенко в 14-му, але ніколи не пізно, якщо Зеля не похєрить Будапештський меморандум якимсь пунктом своєї нікчемної безпекової угоди.
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14.06.2024 13:15 Ответить
Та правда. хоч і гірка для нас... те, що ви робите тут акцент на тому, що у меморандумі не прописали окремо зобов'язання кожної сторони, то так само можна робити акцент і на тому, що там і не прописали термін "спільно". тут ваше трактування "спільно", яке буквально там не прописано означає те, вони діяли би спільно у випадку, ящо хтось інший, наприклад, Білорусь чи Туреччина напали би на Україну, тобто не підписанти цього меморандуму. і вже інша справа коли на Україну напав сам підписант меморандуму. і от зараз зброя американців і британців використовується для захисту України. тобто тут трактувань може бути багато і практично 0 шансів шось там у когось відсудити. та й дичиною буде виглядати те, щоб подавати позов проти США і проти Британії за те, що на нас напали кацапи.

тепер на рахунок продажних політолів. послухайте не політолога, а реального політика тих часів і тих подій. https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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14.06.2024 14:06 Ответить
Якби зобов'язання були не спільні, то було б три мемоморандуму з кожною стороною окремо і замість їх і їхня були б займенники свої і свою. В таких документах кожна кому продумують і вона має значення - нема що трактувати, все чітко прописано. Тому з США відпочатку наші вели неправильний діалог, виступали прохачами, замість вимагати з оприлюдненням у всіх світових ЗМІ, але я вважаю це не помилкою - Порошенко не школяр, тим більше, що в нього за плечими досвід на посаді міністра закордонних справ і дипломати з юристами у нас не дурні а умисним ігноруванням. Не дарма Байден, на той час віце-президент США, в квітні 14-го примчав, а потім в червні ( інагурація) і в листопаді ( здається якраз восени 14-го в ВР була спроба похєрити Мінськ і діяти по Будапешту) того ж року - думаю вимінював відхід від меморандуму на якісь, для когось преференції.
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16.06.2024 00:52 Ответить
та то все таке, словоблуддя... взагалі того меморандуму не варто було підписувати, а віддавати ядерну зброю в обмін на вступ до НАТО як пропонували американці. і ядерні боєголовки не віддавати кацапам, а використати їх на ядерне паливо сумою близько 100 лярдів доларів.
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16.06.2024 01:05 Ответить
Словоблуддя це проте, що треба було і як треба було - минуле вже не змінити. Сьогодні є реально діючі Угода про скорочення ядерних арсеналів і до неї Будапештський меморандум - Україна виконала свої зобов'ячзання інша сторона ні, а це достатній привід для позову і думаю, як тільки держдеп пронюхає, що Україна готує такий позов, відразу перестане займатись подачками з червоними лініями, піде ленд-ліз.
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16.06.2024 01:28 Ответить
так, словоблуддя. які позови? проти Америки? )) як тільки Америка про таке пронюхає, то не тільки ніякого ленд-лізу може не бути, взагалі ніякої допомоги не буде.
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16.06.2024 01:42 Ответить
ВСІ "безпекові угоди" - папірці."Наша угода, як і ті, що передбачені Францією, Німеччиною та Британією, не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки. Наша двостороння угода не вимагатиме процедури парламентської ратифікації", - заявив Таяні.https://prm.ua/uhoda-pro-harantii-bezpeky-ukraini-ne-maie-obov-iazkovoi-iurydychnoi-syly-hlava-mzs-italii/
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14.06.2024 09:50 Ответить
Меморандум не папірець, таку дурню вам навішали на вуха з телеекранів ще при Пороху.
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14.06.2024 12:42 Ответить
Не забудь Гаїті, Маршалові острови і тд....клоун блін, замість того щоб організувати власне виробництво дуркує
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14.06.2024 09:29 Ответить
А йому не потрібна перемога, хтось ще не зрозумів? Зелена ******* нічого не робила і робити не буде для захисту країни. А коли країна не витримає і навернеться, уся ця шобла просто звалить в хаосі, поки тупе бидло буде блимати очима - як же так, Лідор же обіцяв, в телемарафоні сказали...
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14.06.2024 10:28 Ответить
Про ці угоди можна сказати - на безриб"і і рак риба
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14.06.2024 09:29 Ответить
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14.06.2024 09:31 Ответить
Купу паперу портять тільки
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14.06.2024 09:31 Ответить
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14.06.2024 09:32 Ответить
без ратифікації цих угод парламентами країн що їх підписали - це просто папірці! але хрипатому піарщику треба слава та овації, заради цього він підпише навіть з пінгвінами та білими ведмедями.
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14.06.2024 09:33 Ответить
Щоб список винних був більшим, а Бубочка нєвіноат. Ніколи.
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14.06.2024 09:34 Ответить
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії тільки для ОДНОГО ПРЕПІЗДЕНТА
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14.06.2024 09:36 Ответить
Пороху дорікає за ''мінські угоди''. А сам напідписував таких десятки. Ото наступники матимуть чим дорікати хрінпіду.
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14.06.2024 09:39 Ответить
Не равняйте соглашения (Минские), которые, как сам признал царек мокшанский, были выгодны Украине в плане получить передышку и по мнению многих экспертов оказались дипломатической ловушкой для х@ла, и пустые бумажки, играющие роль рекламных буклетов для шута.
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14.06.2024 12:53 Ответить
Это для отупевших зелеДрочеров, уже ведущие мировые страны признали , что это пшик и никаких обязанностей не несёт...
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14.06.2024 09:39 Ответить
Так Пороха угоди дали можливість відродити військо і готуватись до війни
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14.06.2024 09:42 Ответить
ЗЕ! здав Південь орді, а тепер парить мозок лохів з закордону якимось пустими угодами, а проблемами України робить вигляд що займається якась незрозуміла група аферистів
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14.06.2024 09:53 Ответить
Мрію, щоб Зеленого виродка повісили в центрі Києва, навіть уявляю як він весело дригатиме ніжками в петлі.
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14.06.2024 09:59 Ответить
Ну це вже занадто! ЗЕ! буде геніальним президентом на довгі роки, як і війна.
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14.06.2024 10:14 Ответить
З цим підараси гундосим у України " довгих років" просто не буде.
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14.06.2024 10:30 Ответить
Та то таке, самі наголосували!
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14.06.2024 10:52 Ответить
Та ще й значна частина "українців" мріяли про знищення України.
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14.06.2024 10:54 Ответить
Мрію щоб кришка від піаніно впала в самий не підходячий момент.
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14.06.2024 10:24 Ответить
Навіщо цей пустопорожній пафос навколо абсолютно декларативних угод?
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14.06.2024 11:01 Ответить
Популізм - головний козир артистів.
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14.06.2024 11:10 Ответить
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14.06.2024 11:38 Ответить
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14.06.2024 11:44 Ответить
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14.06.2024 11:48 Ответить
Хоч би туалетного паперу вистачило
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14.06.2024 12:38 Ответить
 
 