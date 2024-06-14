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Соглашение в сфере безопасности Украины с США вынесут в Конгресс, оно будет юридически обязывающим, - Жовква

Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква

Юридический механизм, предусмотренный в Двустороннем соглашении в сфере безопасности между Украиной и Соединенными штатами Америки, отличается от всех предыдущих документов, которые подписывала Украина с государствами-партнерами.

Об этом рассказал в комментарии Европейской правде заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

В четверг Украина и США подписали 10-летнее соглашение о помощи в сфере безопасности со стороны США. Привлекает внимание то, что документ, начиная от названия, отличается от тех, которые Украина подписывала ранее. Если с другими ключевыми партнерами, начиная от Британии Украина подписывали "Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности", то договоренность с США называется "Двустороннее соглашение в сфере безопасности".

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Отличным является также юридический механизм - американское соглашение в сфере безопасности стало первым, предусматривающим, что эта межгосударственная договоренность будет зарегистрирована в ООН.

"Для Украины это будет первое юридически обязывающее соглашение в сфере безопасности. До сих пор все другие соглашения, которые Украина подписывала с партнерами, были только политически обязывающими. Поэтому американское соглашение будет юридически сильным", - рассказал ЕвроПравде заместитель главы ОПУ, дипсоветник президента Украины Игорь Жовква.

Дипломат сообщил также, что США намерены дополнительно усилить обязательность соглашения через его одобрение в парламенте.

"Будет принята соответствующая резолюция Конгресса, в обеих палатах. Это формально будет не ратификацией, поскольку исполнительное соглашение такого типа не требует ратификации, однако мы получим политико-юридическую поддержку со стороны Конгресса", - сказал он.

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Соглашение вступило в силу сразу после подписания президентами Зеленским и Байденом, и будет действовать 10 лет; это означает, что оно будет оставаться в силе как минимум при двух президентах США. "В соглашении заложено, что его выполняет администрация США, независимо от имени президента", отметил Игорь Жовква.

Автор: 

соглашение (1342) США (26827) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+9
це просто піар офісу.
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14.06.2024 00:11
+6
Лучше вас вынести с Банковой!
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14.06.2024 00:05
+6
Как и всей зеленой шобле!
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14.06.2024 00:17
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Лучше вас вынести с Банковой!
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14.06.2024 00:05 Ответить
це просто піар офісу.
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14.06.2024 00:11 Ответить
Как и всей зеленой шобле!
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14.06.2024 00:17 Ответить
Ну да.
Представники ОПЗЄ за останні 5 років ще ні разу не брехали ж.
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14.06.2024 00:19 Ответить
А Конгресс то про это знает, что им надо будет за это голосовать? А то как то не удобно получится, если опять что то не так поняли наши чиновники...
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14.06.2024 00:19 Ответить
а Конгрес просто зробить вигляд що нічого не відбулося,самі падписували хай і граються далі
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14.06.2024 07:09 Ответить
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14.06.2024 15:16 Ответить
Буде ухвалена відповідна резолюція Конгресу, в обох палатах. Це формально не буде не ратифікацією, ( якщо не буде ратифікації Конгресом США .тоді ,з юридичної точки зору ,це формальна куйня,котра не буде виконуватись ,оскільки виконавча угода такого типу не потребує ратифікації, (що вказує на куйню)однак ми отримаємо політико-юридичну підтримку з боку конгресу", - пояснив він.
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14.06.2024 00:22 Ответить
Безпекову угоду України з США винесуть в Конгрес, вона буде юридично зобов'язуючою, - Жовква...Це формально не буде не ратифікацією, оскільки виконавча угода такого типу не потребує ратифікації?!

Можна трансляцію обговорення цієї безпеково угоди в парламенті США транслювати на "єдиному телемарафоні"? А парламент США - це Конгрес чи Сенат?) Хто автор угоди?
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14.06.2024 00:58 Ответить
Саме весело буде, якщо до Трампа дійде в руки текст угоди)))
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14.06.2024 01:07 Ответить
отримаємо політико-юридичну підтримку з боку конгресу? Взагалі то навіть надання зброї - це фінансове питання?
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14.06.2024 01:19 Ответить
Киздит как ОПа дышит!
Там как раз наоборот все
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14.06.2024 01:50 Ответить
Жовква це замісник АБ (не Пугачової) , іншої
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14.06.2024 05:16 Ответить
Як то двостороння угода Що має виконати Україна, які зобов'язання? "какая разница" влада не виконає, нам нічого не нададуть
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14.06.2024 06:29 Ответить
Зато не в НАТО. кремлівський фюрер дуже задоволений. Сверліть дірочки на своїх боневтіковках для зірки героя росії.
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14.06.2024 07:02 Ответить
Яке НАТО, при цій владі і з цим президентом!
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14.06.2024 15:18 Ответить
Які умови для України і яка відповідальність за не виконання для кожної сторони?
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14.06.2024 08:49 Ответить
Стаття IX: Набрання чинності

Ця Угода набирає чинності після її підписання обома Сторонами. Ця Угода діє протягом 10 років з дати набрання нею чинності та може бути продовжена за взаємною письмовою згодою Сторін.
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14.06.2024 09:41 Ответить
Брєхня. зелена Жовква. Немає такого в цій Угоді і не буде.
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14.06.2024 12:52 Ответить
 
 