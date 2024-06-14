Соглашение в сфере безопасности Украины с США вынесут в Конгресс, оно будет юридически обязывающим, - Жовква

Юридический механизм, предусмотренный в Двустороннем соглашении в сфере безопасности между Украиной и Соединенными штатами Америки, отличается от всех предыдущих документов, которые подписывала Украина с государствами-партнерами.

Об этом рассказал в комментарии Европейской правде заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

В четверг Украина и США подписали 10-летнее соглашение о помощи в сфере безопасности со стороны США. Привлекает внимание то, что документ, начиная от названия, отличается от тех, которые Украина подписывала ранее. Если с другими ключевыми партнерами, начиная от Британии Украина подписывали "Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности", то договоренность с США называется "Двустороннее соглашение в сфере безопасности".

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Отличным является также юридический механизм - американское соглашение в сфере безопасности стало первым, предусматривающим, что эта межгосударственная договоренность будет зарегистрирована в ООН.

"Для Украины это будет первое юридически обязывающее соглашение в сфере безопасности. До сих пор все другие соглашения, которые Украина подписывала с партнерами, были только политически обязывающими. Поэтому американское соглашение будет юридически сильным", - рассказал ЕвроПравде заместитель главы ОПУ, дипсоветник президента Украины Игорь Жовква.

Дипломат сообщил также, что США намерены дополнительно усилить обязательность соглашения через его одобрение в парламенте.

"Будет принята соответствующая резолюция Конгресса, в обеих палатах. Это формально будет не ратификацией, поскольку исполнительное соглашение такого типа не требует ратификации, однако мы получим политико-юридическую поддержку со стороны Конгресса", - сказал он.

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Соглашение вступило в силу сразу после подписания президентами Зеленским и Байденом, и будет действовать 10 лет; это означает, что оно будет оставаться в силе как минимум при двух президентах США. "В соглашении заложено, что его выполняет администрация США, независимо от имени президента", отметил Игорь Жовква.