Мы подписали самое сильное соглашение между Украиной и США за все время нашей независимости, - Зеленский

Президент Владиимр Зеленский прокомментировал подписание соглашения о безопасности между Украиной и США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский назвал основные преимущества подписанного документа:

Первое - соглашение содержит очень детальную юридически обязывающую часть, и это - надежность поддержки независимости Украины со стороны США.

Второе - гарантии безопасности от Соединенных Штатов основаны, в частности, на постоянстве уровня безопасности и оборонной поддержки. И не только на время этой войны, но и на время мира после войны.

Третье - четко указано, что США поддерживает усилия Украины для победы в войне с РФ.

Четвертое - в соглашении хорошие позиции по оружию для защиты Украины. Очень конкретно - о системах "Пэтриот", очень конкретно - о поставках Украине эскадрилий истребителей - именно так, во множественном числе: эскадрилий, включая, но не ограничиваясь F-16.

Пятое - соглашение содержит вопрос справедливой ответственности России за войну и за попытки уничтожить украинцев. США поддерживают и справедливую компенсацию ущерба, нанесенного российскими ударами, и проработку путей, чтобы замороженные российские активы были использованы для защиты и восстановления Украины.

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Напомним, что в четверг, 13 июня, президенты США и Украины подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами.