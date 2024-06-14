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Мы подписали самое сильное соглашение между Украиной и США за все время нашей независимости, - Зеленский

байден,зеленський

Президент Владиимр Зеленский прокомментировал подписание соглашения о безопасности между Украиной и США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский назвал основные преимущества подписанного документа:

  • Первое - соглашение содержит очень детальную юридически обязывающую часть, и это - надежность поддержки независимости Украины со стороны США.
  • Второе - гарантии безопасности от Соединенных Штатов основаны, в частности, на постоянстве уровня безопасности и оборонной поддержки. И не только на время этой войны, но и на время мира после войны.
  • Третье - четко указано, что США поддерживает усилия Украины для победы в войне с РФ.
  • Четвертое - в соглашении хорошие позиции по оружию для защиты Украины. Очень конкретно - о системах "Пэтриот", очень конкретно - о поставках Украине эскадрилий истребителей - именно так, во множественном числе: эскадрилий, включая, но не ограничиваясь F-16.
  • Пятое - соглашение содержит вопрос справедливой ответственности России за войну и за попытки уничтожить украинцев. США поддерживают и справедливую компенсацию ущерба, нанесенного российскими ударами, и проработку путей, чтобы замороженные российские активы были использованы для защиты и восстановления Украины.

Читайте также: Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности с Японией

Напомним, что в четверг, 13 июня, президенты США и Украины подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами.

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) США (26827)


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Топ комментарии
+11
прошу США та ЕС ввести санкції проти спікера Єрмака 🤣🤣🤣
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14.06.2024 00:01
+8
Поміж США і Ізраілем сильна угода - а тут таке
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13.06.2024 23:47
+8
А такі людмькі втрати, руйнування та занепад, як за Зеленського, були за весь час незалежності України?
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13.06.2024 23:49
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Поміж США і Ізраілем сильна угода - а тут таке
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13.06.2024 23:47 Ответить
Байден знає, що ця угода підписана нелегетимним і не несе ніяких наслідків?
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14.06.2024 08:52 Ответить
А такі людмькі втрати, руйнування та занепад, як за Зеленського, були за весь час незалежності України?
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13.06.2024 23:49 Ответить
"ето другоє"...
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14.06.2024 02:42 Ответить
прошу США та ЕС ввести санкції проти спікера Єрмака 🤣🤣🤣
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14.06.2024 00:01 Ответить
Вопреки зеОпе.
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14.06.2024 00:05 Ответить
Знову черговий "гігават" від "найвеличнішого за всі часи"..😁
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14.06.2024 02:41 Ответить
Підписанти: мощний старик та потужний клован
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14.06.2024 03:02 Ответить
Найпотужнішу і найнезламнішу
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14.06.2024 03:50 Ответить
А на паперах дєрьмак поставив твоє факсиміле?
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14.06.2024 05:21 Ответить
Сонечко гундоса, коли ти і ерьмак, вж сядеш? е
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14.06.2024 05:37 Ответить
не стреляйте пианиста ,он играет чем умеет
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14.06.2024 07:06 Ответить
да да да
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14.06.2024 06:24 Ответить
Вперше Україну так *********, гвалтують, руйнують і вбивають Сподіваюся що ці "досягнення" влади народ таки запам'ятав Як ні, то мабуть заслуговуємо на отоє усе
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14.06.2024 06:34 Ответить
не називай це 73% бидло народом, наслідки якого зі слізьми і кровю ковтаємо. І воно бидло далі підтримує зеленого клоуна.
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14.06.2024 07:08 Ответить
G7 agrees $50bn loan for Ukraine from Russian assets
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14.06.2024 07:09 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/06/14/7460713/ ВСУ обезвредили еще 1250 оккупантов, уничтожили 8 танков и 48 артсистем - Генштаб
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14.06.2024 07:11 Ответить
БМ теж був "потужним". Тоді Україна віддала ЯЗ. Що ми віддамо тепер?
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14.06.2024 07:20 Ответить
Кийко.
Меморандум це Заява про наміри. Ничого більш.
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14.06.2024 08:33 Ответить
Сміт.
Ну звісно, оця "безпекова угода між Україною та США" - залізобетонна гарантія!
А якщо США щось з обіцяного не виконають, то тоді що? Думай, Джон.
Порятунок тонучого - власна справа самого тонучого, а будь-які міжнародні обіцянки - всього лиш обіцянки, нІчого більш.
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14.06.2024 13:17 Ответить
Мамкін підписун.
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14.06.2024 07:22 Ответить
ага
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14.06.2024 08:15 Ответить
,,и на всемирный конгресс шахматистов, со всего мира полетят дирижабли в Нью Васюки.....,, . И кое кто заметил, как над головой великого комбинатора появился нимб! Восторг наростал.
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14.06.2024 08:44 Ответить
Саме потужне мало бути у 2021 році, якби Україна підписала тоді договір про позаблоковий союз з США.
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14.06.2024 09:18 Ответить
наркоман завжди бреше
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14.06.2024 09:40 Ответить
 
 