Мы подписали самое сильное соглашение между Украиной и США за все время нашей независимости, - Зеленский
Президент Владиимр Зеленский прокомментировал подписание соглашения о безопасности между Украиной и США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский назвал основные преимущества подписанного документа:
- Первое - соглашение содержит очень детальную юридически обязывающую часть, и это - надежность поддержки независимости Украины со стороны США.
- Второе - гарантии безопасности от Соединенных Штатов основаны, в частности, на постоянстве уровня безопасности и оборонной поддержки. И не только на время этой войны, но и на время мира после войны.
- Третье - четко указано, что США поддерживает усилия Украины для победы в войне с РФ.
- Четвертое - в соглашении хорошие позиции по оружию для защиты Украины. Очень конкретно - о системах "Пэтриот", очень конкретно - о поставках Украине эскадрилий истребителей - именно так, во множественном числе: эскадрилий, включая, но не ограничиваясь F-16.
- Пятое - соглашение содержит вопрос справедливой ответственности России за войну и за попытки уничтожить украинцев. США поддерживают и справедливую компенсацию ущерба, нанесенного российскими ударами, и проработку путей, чтобы замороженные российские активы были использованы для защиты и восстановления Украины.
Напомним, что в четверг, 13 июня, президенты США и Украины подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами.
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+11 Royal Flush #510166
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Меморандум це Заява про наміри. Ничого більш.
Ну звісно, оця "безпекова угода між Україною та США" - залізобетонна гарантія!
А якщо США щось з обіцяного не виконають, то тоді що? Думай, Джон.
Порятунок тонучого - власна справа самого тонучого, а будь-які міжнародні обіцянки - всього лиш обіцянки, нІчого більш.